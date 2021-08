Umtiti se rapproche d'un départ

Selon les informations de Mundo Deportivo, Samuel Umtiti est de plus en plus proche d'un départ. Le média ibérique explique, ce jeudi, que le défenseur français, qui dispose d'offres de l'OL et de l'AS Rome, semble être convaincu de partir, et sa position se rapprocherait désormais de celle de son club. Reste désormais à trouver un accord entre les parties.

Notre avis : Un feuilleton qui traîne. A voir si le joueur saura trouver le club qui le relancera.

Transferts 200 millions à dépenser : le Real veut une association galactique en attaque IL Y A 5 HEURES

Samuel Umtiti Crédit: Getty Images

Tottenham ne lâche pas Aouar

D'après le Mirror, Tottenham continuerait à pousser pour s'attacher les services du meneur de jeu lyonnais Houssem Aouar, qui bénéficie d'un bon de sortie. D'autant plus qu'Arsenal aurait également lâché l'affaire.

Notre avis : Il ne serait pas étonnant de voir ce transfert être finalisé dans les prochains jours.

Houssem Aouar et Baptista Mendy au duel (Angers-Lyon) Crédit: Getty Images

Lirola vers l'OM pour 13 millions

Voilà qui se confirme : Pol Lirola se rapproche très sérieusement d'un retour à l'OM. Selon la Nazione (quotidien de Florence), la Fiorentina devrait recevoir 13 millions d'euros dans ses caisses, même si le paiement s'effectuera en plusieurs fois.

Notre avis : Un retour qui a mis du temps à se concrétiser.

Pol Lirola sous le maillot de l'OM. Crédit: Getty Images

L'OM cherche un nouvel attaquant

Selon les informations de Sky Italia, l'Olympique de Marseille est toujours à la recherche d'un nouvel attaquant. L'OM a ouvert des négociations avec Bordeaux pour recruter l'attaquant sud-coréen Ui-jo Hwang. Hwang est l'une des options avec Sørloth, Simeone… et alors que l'OM essaie de détourner Ike Ugbo de Genk.

Notre avis : L'OM semble avoir le choix, reste désormais à savoir s'il réussira à obtenir satisfaction en si peu de temps.

City fonce sur Vlahovic

Courtisé par l'Atlético de Madrid et Tottenham, Dusan Vlahovic serait désormais dans le viseur de Manchester City. D'après La Gazzetta dello Sport, le club anglais propose 80 millions d'euros à la Fiorentina. Un accord verbal aurait d'ores et déjà été trouvé avec le joueur et son agent. La balle est dans le camp de la Viola. Auprès de la Rai, Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, s'est exprimé sur le cas Dusan Vlahovic, annoncé sur le départ et sa position est la suivante : "Je n'essaie pas de vendre Dusan Vlahovic. Je lui ai proposé un nouveau contrat avec une augmentation de salaire. Il y a des clubs intéressés mais je veux que Vlahovic reste une saison de plus."

Notre avis : Difficile d'imaginer comment la Fiorentina pourrait retenir un tel joueur.

Da sinistra, Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

C'est fait pour Odegaard à Arsenal

Selon Sky Italia, Martin Ødegaard signera son contrat en tant que nouveau joueur d'Arsenal ce jeudi. Son contrat durera jusqu'en juin 2026 (option incluse). Le Real Madrid prépare également son communiqué officiel.

Notre avis : Ne reste donc visiblement que l'officialisation.

Ça chauffe pour Bakayoko à l'AC Milan...

D'après les informations de Sky Italia, l'AC Milan se rapproche de Tiémoué Bakayoko. Une nouvelle réunion est prévue ce jeudi pour parvenir à un accord avec Chelsea afin de finaliser un éventuel prêt.

Notre avis : Son nom circule un peu partout, à lui de faire le bon choix.

...qui pourrait également accueillir Florenzi

Toujours selon Sky Italia, l'accord entre l'AS Rome et l'AC Milan, concernant un prêt d'Alessandro Florenzi avec option d'achat, est maintenant en phase finale. Le latéral international italien était prêté, l'an passé, au PSG.

Notre avis : Un dossier qui traîne mais un club qui pourrait lui permettre de se relancer.

L'Italien Alessandro Florenzi. Crédit: Getty Images

Pedro, de la Roma à la Lazio

Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le club de la Lazio Rome a officialisé l'arrivée de l'international espagnol Pedro (34 ans), qui quitte l'AS Rome après seulement une petite saison. L'ancien Barcelonais a également évolué plusieurs années à Chelsea.

Notre avis : Un changement de club peu banal mais cela pourrait être son dernier gros défi.

Quid de l'avenir de Yilmaz ?

Présent en conférence de presse, ce jeudi, Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur de Lille, a assuré que l'attaquant Burak Yilmaz, sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2022, allait rester, malgré la rumeur qui l'envoie du côté de Nice : "Je n'imagine pas qu'il parte de Lille. Je parle régulièrement avec Burak."

Notre avis : Son départ serait une immense perte pour Lille, auteur d'un début de saison compliqué.

Burak Yilmaz (Lille) et Jean-Clair Todibo (Nice) / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Transferts Les 15 infos mercato qui vous ont échappé mercredi IL Y A UN JOUR