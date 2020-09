Lyon insiste pour Pellistri...

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique Lyonnais aurait transmis une deuxième offre pour Facundo Pellistri. Elle serait estimée à 5 millions d'euros. Les Gones avaient vu leur précédente proposition (4 millions), refusée par Penarol, où évolue l'ailier uruguayen de 18 ans. Si le joueur est séduit par Lyon, la Juventus et les deux clubs de Manchester suivent aussi le dossier de près.

Notre avis : L'OL semble avoir une longueur d'avance décisive.

...et n'aurait reçu aucune proposition pour Depay, Dembélé et Aouar

Dans un entretien accordé mercredi sur OLTV, le directeur sportif Juninho a assuré n'avoir reçu aucune offre pour Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé à trois semaines de la fin du mercato. "Concernant, le Barça, pour Memphis, on n'a rien reçu. Ni pour Moussa, ni pour Houssem. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition", a déclaré le Brésilien.

Alors que le - très sérieux - média néerlandais De Telegraaf assurait mardi matin que le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone était quasiment bouclé, Jean-Michel Aulas a affirmé sur Twitter, que la situation financière actuelle du club catalan pourrait tout remettre en cause.

Notre avis : Il n'est pas impossible que l'OL dispose encore de ses meilleurs éléments pour la saison 2020-2021.

Umtiti parti pour rester au Barça ?

Samuel Umtiti pourrait finalement rester au Barça. Faute d'offre en raison du contexte économique actuel, l'international français va, d'après L'Equipe, très probablement devoir faire une croix sur un départ lors de ce mercato estival.

Notre avis : Avec l'Euro en point de mire, l'ex-Lyonnais prendra sa dernière chance de se relancer au Barça.

La Juve pense toujours à Giroud

Alors que la priorité de la Juventus Turin se nomme toujours Edin Dzeko, les difficultés pour recruter l'attaquant de l'AS Rome sont nombreuses. En effet, le club romain ne laissera pas partir son capitaine sans remplaçant au préalable. Et malgré un accord avec le Napoli, Arkadiusz Milik semble toujours assez froid concernant un transfert dans la capitale italienne. Résultat, Dzeko reste loin de la Vieille Dame, qui pourrait se consoler avec Olivier Giroud. Les médias italiens confirment en effet que l'attaquant de Chelsea est toujours dans les petits papiers, et qu'il s'agit de la solution de dernière minute. La piste Luis Suarez (FC Barcelone) est plus froide, en raison notamment du temps jugé trop long pour l'obtention d'un passeport.

Notre avis : Avec le recrutement XXL de Chelsea cet été, Olivier Giroud pourrait songer à un départ.

L'OL prolonge Bard jusqu'en 2024

Melvin Bard a prolongé de deux ans son contrat avec l'Olympique Lyonnais. L'arrière gauche de 20 ans est désormais lié jusqu'en 2024 avec les Gones. Cette saison, il a déjà effectué deux entrées en jeu contre Dijon et Montpellier mais a aussi été retenu pour la première fois en équipe de France Espoirs.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour l'OL qui a perdu le jeune Pierre Kalulu cet été.

Le Milan AC vise toujours Bakayoko

En quête d'un milieu de terrain, l'AC Milan espère toujours recruter Tiémoué Bakayoko. Indésirable à Chelsea, l'ancien joueur de Monaco se rapproche du club lombard selon Sky Italia, qui précise toutefois que les Rossoneri aimeraient dégraisser avant de boucler son transfert. Il va donc falloir encore un peu de patience dans ce dossier.

Notre avis : L'histoire entre Tiémoué Bakayoko et Chelsea devrait bientôt se terminer.

Mourinho évoque le dossier Bale

Alors que l'agent de Gareth Bale a indiqué mardi soir à la BBC que son joueur était intéressé pour rejoindre Tottenham, son ex-club, José Mourinho, l'entraîneur des Spurs, a fait le point sur ce dossier mercredi. "C'est un joueur du Real Madrid et je ne parle pas des joueurs des autres clubs, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je ne commente pas des hypothèses. J'avais essayé de le faire signer quand j'étais au Real et, à l'époqueFlorentino Pérez avait suivi mon instinct et mes connaissances : après mon départ en 2013, il l'a fait venir. Ce n'est pas un secret et Gareth le sait."

Notre avis : Tottenham pourrait être le club parfait pour relancer Gareth Bale.

Reguilon tout proche de Tottenham

Selon les informations de Marca, Sergio Reguilón est tout proche de Tottenham. L'opération serait la suivante : 30 millions d'euros plus une option de rachat pour les Merengue valable lors des deux prochaines années. La visite médicale et le signature ne sont plus qu'une question de temps.

Notre avis : Après une belle saison au FC Séville, Sergio Reguilón semble prêt pour le grand saut en Premier League.

De Sciglio en route vers la Roma

Après Marash Kumbulla, la Roma se prépare à accueillir un autre défenseur. Selon Sky Sports, Mattia De Sciglio (28 ans) devrait prochainement s'engager avec les giallorossi, qui se sont déjà mis d'accord avec la Juventus. Reste à trouver un terrain d'entente entre le joueur et le club romain pour finaliser l'opération.

Notre avis : A la Roma, Mattia De Sciglio pourra gagner du temps de jeu et tenter de se faire une place à l'Euro l'été prochain.

Mattia De Sciglio sous le maillot de la Juventus. Crédit: Getty Images

Martinez rejoint Aston Villa

Le gardien argentin d'Arsenal, Emiliano Martinez, 28 ans, s'est engagé mercredi pour 4 ans avec Aston Villa. Doublure de Bernd Leno chez les Gunners, Martinez avait effectué un intérim très convaincant de 11 matches lorsque l'Allemand s'était blessé, notamment lors des succès en finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea (2-1) et lors du Community Shield en début de saison contre Liverpool (victoire des Gunners aux tirs au but). Selon la presse anglaise, l'indemnité de transfert atteindrait 20 millions de livres (22 millions d'euros).

Notre avis : Une excellente opérations pour le club de Birmingham après la prolongation de Jack Grealish la veille.

