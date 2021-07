Varane se rapproche de MU

Selon les informations de Julian Maynard de Téléfoot, le clan Raphaël Varane et Manchester United ont vu leurs positions se rapprocher ces dernières heures. Un transfert du côté de l'Angleterre est donc dans l'air du temps. Le stoppeur français, 28 ans, est en fin de contrat en juin 2022 avec le Real Madrid. Jeudi soir, L'Equipe précise qu'un accord n'a pas encore été trouvé entre Varane et Manchester United. Le défenseur central prend son temps.

Notre avis : Varane a 28 ans et signer un beau contrat ailleurs a du sens.

Paris devrait faire revenir Kean

Selon Saber Desfarges, journaliste spécialisé en mercato, Moise Kean n'est pas loin d'un retour en prêt au PSG. Les négociations avancent en tous cas "dans le bon sens" entre Everton et le club de la capitale. Kean souhaite à tout prix rester à Paris.

Notre avis : Paris est en train de faire un sacré mercato

L'OM discute pour Simeone

L'Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines. Selon La Provence, l'OM discute avec Giovanni Simeone, le fils de l'entraîneur de l'Atletico de Madrid, qui est sous contrat avec Cagliari jusqu'en juin 2024. L'attaquant international argentin (5 sélections) de 25 ans a marqué six buts la saison dernière en Serie A.

Notre avis : Auteur d'une carrière loin des projecteurs, Simeone est un joueur qui gagne à être connu.

Ribéry et Caceres quittent la Fiorentina

Cette fois, c'est bien fini. Annoncé sur le départ depuis quelques jours, Franck Ribéry va bien quitter la Viola après deux années passées à Florence. Le club italien a posté une vignette sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un "Grazie, Franck Ribéry", soit "merci, Franck Ribéry." Le défenseur urguayen, Martin Caceres, a également quitté les rangs de la Viola.

Notre avis : La belle histoire entre Ribéry et la Fio se termine rapidement. Et si un dernier challenge exotique se profilait pour le Français ?

Isak prolonge

Très remarqué durant l'Euro 2020, Alexander Isak ne va pas encore quitter la Real Sociedad. Le club espagnol a annoncé la prolongation de contrat du jeune attaquant jusqu'en 2026.

Notre avis : C'est une petite surprise car Isak avait une belle cote sur le marché. Mais le buteur évolue dans un excellent club pour continuer sa progression.

Nantes veut garder Kolo Muani

Lors d'une conférence de presse de reprise, Franck Kita, le directeur général du FNC, a évoqué l'avenir de Randal Kolo Muani. "C'est un très bon joueur. On souhaite qu'il reste, on fait tout pour qu'il reste. Aujourd'hui, on n'est pas vendeur du joueur. Si on n'arrive pas à le prolonger autant qu'il reste une saison de plus avec nous", a précisé Kita au sujet du joueur dans des propos relayés par RMC Sport.

Notre avis : Nantes peut faire une belle vente avec Kolo Muani.

Brahim Diaz va revenir en prêt à l'AC Milan

Le quotidien Sport indique que Brahim Diaz va évoluer une nouvelle saison en prêt du côté de l'AC Milan. Ce sera a priori un prêt payant de 3 millions d'euros. Le Real Madrid commence son opération dégraissage.

Notre avis : Un mouvement qui arrange tout le monde. Brahim Diaz a fait une belle fin de saison avec le club lombard et il jouera la Ligue des champions.

Valence proche de signer un défenseur et s'intéresse à Braithwaite

AS et Radio Marca, le VCF est proche de trouver un accord avec le Hertha Berlin pour Omar Alderete, le défenseur central paraguayen, pour un prêt avec option d'achat. Selon En difficulté, le club espagnol ne peut pas dépenser un centime sur le marché cet été. Selonet, le VCF est proche de trouver un accord avec le Hertha Berlin pour Omar Alderete, le défenseur central paraguayen, pour un prêt avec option d'achat. Selon les informations de Golsmedia , le VCF a aussi contacté le FC Barcelone pour des prêts de Martin Braithwaite et Carles Aleñá. Pour le moment, le Barça, en quête de liquidités, ne souhaite que des transferts. Dans le cas d'Aleñá : une rupture anticipée du contrat (qui court jusqu'en 2022), plus un gros pourcentage sur une potentielle revente, est envisagée.

Notre avis : Des choix intéressants pour un club qui a les poches vides.

Belhanda rebondit

Licencié par Galatasaray il y a quelques mois, Younès Belhanda a trouvé un nouveau point de chute : l'Adana Demirspor, champion de deuxième division turque et donc promu en Super Lig cette saison. Le meneur de jeu s'est engagé pour trois ans.

Notre avis : Le joueur reste dans un championnat qu'il connaît bien.

