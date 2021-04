Varane vendu par le Real Madrid pour mieux investir ?

Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Merengue, Raphaël Varane pourrait changer d'air cet été. Selon Marca , l'international français sera vendu à l'intersaison, afin de permettre de nouveaux investissements pour le club madrilène. Avec les profils de Jules Koundé (Séville) et Pau Torres (Villarreal) ciblés, le champion du monde 2018 serait de trop, et pourrait rebondir à Manchester United. Le Real Madrid aurait fixé son prix aux alentours de 70 millions d'euros.

Notre avis : Le Real doit vendre pour renouveler son effectif. Varane peut en faire les frais, dix ans après son arrivée à Madrid.

Varane : "C'est une façon de penser que l'on intègre vite à Madrid"

Aurier vers un retour au PSG

C'est Le Parisien qui révèle que l'international ivoirien de Tottenham, passé par le PSG de 2014 à 2017, pourrait revenir dans la capitale française l'été prochain. Le profil du latéral droit correspondrait aux cibles du club parisien, et Aurier aurait les faveurs des différentes strates de la hiérarchie parisienne, de l'entraîneur Mauricio Pochettino (qui l'a eu sous ses ordres à Londres) au président Al-Khelaïfi, en passant par Leonardo. En fin de contrat en 2022, Serge Aurier présenterait également l'avantage de pouvoir s'engager à moindre coût, alors que l'option d'achat pour Alessandro Florenzi est fixée à 9 millions d'euros.

Notre avis : Difficile de croire que cette décision fasse l'unanimité en interne, tant cette nouvelle sent la "fausse bonne idée".

10 ans après, Bellerin devrait quitter Arsenal cet été

Il est paradoxalement l'un des plus anciens du vestiaire d'Arsenal, et aussi un de ceux qui représentent le plus cette inconstance chronique des Gunners. Arrivé au club en 2011, alors qu'il n'avait que 16 ans, Hector Bellerin devrait quitter Londres cet été d'après le bien informé Fabrizio Romano. L'international espagnol serait remplacé par un nouveau latéral droit, sans que l'identité du joueur soit encore connue. Même si des rumeurs autour d'Achraf Hakimi ont déjà émergé.

Notre avis : Fin de cycle pour Bellerin, qui aura tout de même connu six saisons et six titres avec l'équipe première des Gunners.

Abraham, un manque de temps de jeu synonyme de départ ?

Tammy Abraham est le meilleur buteur de Chelsea cette saison avec 12 réalisations. Pourtant, l'attaquant anglais manque de temps de jeu ces dernières semaines, et n'a même pas été convoqué dans le groupe lors de la demi-finale de Cup samedi contre Manchester City. Selon Sky Sport , plusieurs clubs de Premier League se seraient positionnés sur la situation de l'attaquant de 23 ans. Leicester et Aston Villa sont notamment cités.

Notre avis : L'arrivée de Tuchel à Chelsea ne peut pas faire que des heureux… Et Abraham n'a plus la même cote qu'avec Lampard.

Deux jeunes dans le viseur de l’OL

Selon L’Equipe , deux jeunes espoirs africains sont dans le viseur de l’Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Le club rhodanien se pencherait ainsi sur le Sénégalais Pape Matar Sarr (18 ans), auteur de 16 rencontres (deux buts) dans l’entrejeu du FC Metz cette saison, dont certaines prometteuses. Plusieurs écuries seraient déjà sur le coup, dont Nice et des clubs anglais, alors que l’intéressé dispose encore de quatre ans de contrat. L’ailier international ghanéen Kamaldeen Sulemana (19 ans) aurait également tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais. Mais le joueur de Nordsjælland (Danemark), auteur de sept buts et six passes décisives en championnat cette saison, a déjà fait l’objet d’une offre de 11,5 millions d’euros de la part de l’Ajax Amsterdam.

Notre avis : Les postes ciblés sont cohérents. Houssem Aouar pourrait laisser un vide dans l’entrejeu cet été alors que l’OL manque d’un pur ailier de percussion.

