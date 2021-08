Football

Vidéo - 200M à dépenser : le Real veut une association galactique en attaque

MERCATO BUZZ - Aucune dépense à l'été 2020 et pour le moment aucune non plus à l'été 2021 : le Real a fait quelques économies et compte bien désormais les dépenser. Pour ça il a déjà ciblé deux noms pour en faire une association enviée par toute l'Europe. Séville a ciblé le remplaçant de Koundé en cas de départ et Tottenham devrait foncer sur une ancienne cible d'Arsenal : voici le Mercato Buzz.

00:02:27, il y a 31 minutes