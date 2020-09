Football

VIDEO - L'arrivée de Gareth Bale à Tottenham pourrait envoyer un Anglais au PSG

TRANSFERTS - Le transfert de Bale à Tottenham est plus qu'imminent et cela pourrait avoir des conséquences immédiates pour un international anglais. Arsenal revient à la charge pour Aouar et Monaco est en suête d'un milieu en Italie : voici le menu du Mercato Buzz.

00:02:30, 34500 vues, il y a 21 heures