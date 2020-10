Football

VIDEO - Mercato - Oubliez Mbappé et Haaland, la nouvelle priorité de Zidane, c’est lui

MERCATO BUZZ - Après Haaland et Mbappé, Zidane aurait jeté son dévolu sur un autre joueur. Et pour l'attirer, les Merengue sont prêts à inclure Isco et Vinicius dans le deal. Le Bayern toujours en difficulté pour prolonger l'un de ses cadres et la descente aux enfers d'un ancien héros de Liverpool : voici le meu du Mercato Buzz du jour.

00:02:43, 1165 vues, il y a 3 heures