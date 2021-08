Accord Manchester City-Ronaldo ?

Selon différents médias dont AS, Manchester City et Cristiano Ronaldo auraient trouvé un accord portant sur un contrat de deux saisons. Désormais, il ne manque que l'accord de la Juventus Turin, avec qui la star portugaise est encore sous contrat jusqu'en juin 2022. Selon La Gazzetta dello Sport, CR7 est toujours plus proche du départ. La Juve attend une offre aux alentours de 30 millions d'euros, City pourrait proposer 25 millions. Le joueur et son agent sont déterminés, et la Juve compte régler ce dossier très rapidement

Notre avis : Il reste cinq jours, et le départ de CR7 semble sérieusement se rapprocher.

Dembélé proche d'une prolongation au Barça ?

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé se rapprocherait d'une prolongation comme l'affirme El Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol précise que les deux parties seraient proches d'un accord et que les contacts entretenus ces dernières semaines ont été "fluides". Les discussions pourraient même s'accélérer une fois le mercato estival terminé.

Notre avis : Les feux se mettent au vert pour Dembélé, toujours plus proche de prolonger avec le Barça. Une belle preuve de confiance.

Chelsea discute avec Koundé

Selon les informations de Sky Sports, Chelsea est en pourparlers pour enrôler Jules Koundé, pensionnaire du FC Séville, après avoir conclu un accord pour vendre Kurt Zouma à West Ham pour environ 30 millions d'euros. Un montant de 50 millions d'euros est évoqué.

Notre avis : Si le dossier Zouma se finalise, alors celui-ci devrait logiquement suivre.

Accord total pour l'arrivée de Zouma à West Ham

D'après The Athletic, West Ham a conclu un accord total avec Chelsea et Kurt Zouma pour le transfert du défenseur central international français de 26 ans. L'indemnité de transfert serait de 30 millions d'euros , avec un contrat de cinq ans à la clé. La visite médicale était prévue ce jeudi.

Notre avis : Zouma va tenter de se relacer à West Ham. Le challenge a le mérite d'être tenté.

Cornet toujours plus proche de Burnley

Maxwel Cornet se rapproche de Burnley. Alors que l'offre émise par le club anglais de 16 millions d'euros pour l'Ivoirien avait été acceptée par l'OL, la question restait de savoir si le joueur allait accepter de partir en Premier League, lui qui aurait préféré l'Allemagne et le Hertha Berlin. Selon les informations de Foot Mercato, le forcing des dirigeants de Burnley serait en train de payer et Maxwel Cornet pourrait signer prochainement avec les Clarets.

Notre avis : A voir si le joueur finira par céder, malgré ses envies personnelles.

L'OM accueille un jeune joueur et le prête dans la foulée

Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le club de l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Pedro Ruiz Delgado, en provenance de l'équipe réserve du Real Madrid. L'attaquant espagnol est prêté, dans la foulée, à Nimègue. "Pedro Ruiz Delgado s'est engagé avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui pour plusieurs saisons. Pour sa première année de contrat, le jeune attaquant de 21 ans sera prêté au club de D1 néerlandaise de NEC Nimègue", a écrit l'OM dans un communiqué. Sur son site internet, le club néerlandais parle lui d'un prêt de deux ans. Formé au Bétis Séville avant de rejoindre le Real Madrid, Ruiz Delgado est un attaquant de grande taille (1,95m), qui a été finaliste du Mondial U17 avec l'Espagne en 2017.

Notre avis : L'OM n'en finit plus de se renforcer et prépare même l'avenir à long terme. Un projet clair et cohérent.

Correa rejoint l'Inter

Via son compte Twitter officiel, ce jeudi, le club de l'Inter Milan a officialisé l'arrivée, sous la forme d'un prêt d'une saison avec obligation d'achat (30 millions d'euros + 1 de bonus), de l'attaquant argentin Joaquin Correa (27 ans), en provenance de la Lazio Rome.

Notre avis : Une bonne pioche pour l'Inter. Profil complémentaire à celui de Dzeko, et Simone Inzaghi retrouve son ancien joueur.

Le retour de Bakayoko à l'AC Milan est imminent

Selon les informations de Sky Italia, Tiemoué Bakayoko devrait retrouver l'AC Milan, en prêt (500.000€ avec une option d'achat de 20 millions d'euros), en provenance de Chelsea. Chelsea prolongera également son contrat jusqu'en juin 2023.

Notre avis : C'est fait pour Bakayoko, qui arrivera vendredi à Milan. Il ne manque plus que l'officialisation.

Vers un départ de Pastore de l'AS Rome ?

D'après La Repubblica, le milieu de terrain offensif (ou ailier) Javier Pastore serait sur le point de quitter l'AS Rome. L'Argentin, qui avait assisté au match entre le PSG et Strasbourg le 14 août dernier, n'avait pas pourtant pas reçu l'autorisation de la Roma. La situation serait très tendue. L'entourage du Flaco et le club négocient une rupture de contrat. Pastore souhaiterait une indemnité de départ en cas de séparation, ce que refuse pour l'instant la Roma.

Notre avis : Une expérience compliquée, et en en passe de logiquement se terminer. En plus, elle a été coûteuse pour la Roma.

Adli file au Bayer Leverkusen

Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, Toulouse a officialisé le départ du jeune et talentueux Amine Adli (21 ans), qui rejoint le Bayer Leverkusen après avoir signé un contrat jusqu'en juin 2026.

Notre avis : Adli était très courtisé, Leverkusen a finaleemtn raflé la mise.

