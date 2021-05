Transferts

Le Barça se rapproche encore d'Agüero...

Mundo Deportivo fait le point sur le futur de Sergio Agüero, qui quittera Manchester City à l’issue de son contrat an juin. Désireux de se renforcer au poste de numéro 9, le Barça vise Memphis Depay mais également l’attaquant argentin pour garnir son attaque. Et ça tombe bien, puisque l’ancien de l’Atlético serait très motivé à l’idée de rejoindre la Catalogne. L’entourage du buteur l’aurait d’ailleurs fait savoir au club blaugrana et le "Kun" serait même disposé à baisser son salaire.

Notre avis : Pour un club de ce standing à la recherche d’un buteur, c’est un coup à absolument tenter. Et un éventuel argument de plus pour faire prolonger Lionel Messi.

… mais n'oublie pas Depay

La possible arrivée de Kun Aguero risque-t-elle d'éloigner (une nouvelle fois) Memphis Depay du Barça ? Pas si vite. Selon Mundo Deportivo, l'attaquant de l'OL ferait toujours partie des priorités du club catalan, même en cas d'accord avec le buteur argentin. L'international néerlandais a l'avantage d'être lui aussi libre de tout contrat et donc d'entrer dans les tentatives de recrutement à moindre frais pour le Barça. Et favoriserait lui aussi un départ à Barcelone, plutôt qu'à la Juventus ou à l'Inter.

Notre avis : Il risque d'y avoir bouchon en attaque. Et l'arrivée de Depay semble aussi lié à l'avenir de Ronald Koeman qui, lui, paraît de plus en plus flou.

United prépare une offre pour Llorente, l’Atlético accélère pour une prolongation

Après avoir verrouillé sa participation à la prochaine Ligue des champions, Manchester United se penche sur la saison prochaine. Désireux de concurrencer plus sérieusement le rival citizen dans la course au titre, les Red Devils comptent se renforcer. Avec notamment un nom en tête : celui de Marcos Llorente. Le Daily Mirror évoque une offre de plus de 70 millions d’euros en préparation, alors que l’Atlético Madrid voudrait de son côté accélérer les discussions pour une prolongation de contrat. Le milieu de terrain espagnol est déjà sous contrat à Madrid jusqu’en 2024.

Notre avis : Llorente est l’un des meilleurs joueurs de Liga cette saison. Mais United a d’autres postes à renforcer en priorité.

Nuno Mendes plaît à Naples

Naples réussit sa fin de saison. Les Partenopei n'ont perdu qu'un seul match depuis le 21 février dernier et foncent vers une qualification en Ligue des champions. Et pourraient, ainsi se montrer ambitieux sur le marché des transferts. D'après le Corriere dello Sport, la direction du club napolitain s'intéresserait de près à Nuno Mendes, latéral révélé par le Sporting cette saison, ainsi qu'à Rodrigo de Paul, milieu de terrain de l'Udinese.

Notre avis : Naples risque d'avoir du mal à convaincre ces deux joueurs face à la concurrence de certains clubs anglais intéressés par les deux joueurs.

Séville ne retiendra pas forcément En-Nesyri

Séville a tout fait pour retenir Youssef En-Nesyri cet hiver. Vu le rendement du buteur, le club andalou a bien fait. Pour autant, les Blanquirrojos pourraient se montrer un tout petit peu plus flexibles cet été. D'après Marca, la direction sévillane ne s'opposera pas fermement à un départ de l'international marocain, auteur de 18 buts en Liga cette saison, en cas d'offre supérieure à 50 millions d'euros. L'actuel quatrième du championnat espagnol apprécierait une éventuelle grosse plus-value. Et estimerait pouvoir trouver un joueur encore plus complet à ce poste.

Notre avis : Avec son excellente cellule de recrutement, Séville a des certitudes. Sportivement et économiquement, le club andalou ne pourra pas espérer mieux. Le raisonnement se tient.

