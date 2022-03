Beckham va jouer son va-tout pour faire venir Messi à Miami

Le nom de Messi circule depuis plusieurs mois déjà du côté de Miami. Et ce n'est pas prêt de se terminer. Selon les informations du Miami Herald, le propriétaire de la franchise David Beckham devrait mettre le paquet pour tenter de convaincre la Pulga de rejoindre la Floride cet été. Le Spice Boy entretient une relation privilégiée avec le sextuple Ballon d'Or, qui a déjà émis le souhait de jouer aux Etats-Unis, et pourrait prochainement passer à l'action.

Notre avis : Messi est sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG. Rien ne dit que le club de la capitale lâchera sa star aussi facilement...

Encore un dossier chaud pour cet été. En fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski (32 ans) laisse planer le doute sur son avenir. Interrogé par Sky Sports après le match face à l'Eintracht Francfort ce week-end, l'attaquant polonais s'est dit "ouvert à toute possibilité" quant à son avenir. AS explique également que les relations glaciales entre Pini Zahavi, l'agent du joueur, et le club allemand pourraient accélérer les choses. Selon le quotidien espagnol, le joueur ne souhaiterait pas poursuivre au Bayern et aurait fait d'une arrivée au Real Madrid, sa priorité.

Notre avis : Le Real Madrid a deux dossiers prioritaires avant celui de "Lewy" : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le feuilleton Lewandowski ne fait que commencer.

Le FC Barcelone ne relancera pas pour Morata...

Son nom avait beaucoup circulé en Catalogne l'hiver dernier. Très apprécié de Xavi, l'entraîneur des blaugranas, Alavro Morata aurait pu poser ses valises à Barcelone. Avant que le dossier ne finisse par capoter. Faute d'attirer l'international espagnol, le Barça s'était rabattu sur Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de débits tonitruants avec les Catalans. Et selon les informations de Sport, les performances de l'international gabonais auraient fini de convaincre Xavi et les dirigeants du Barça de ne pas relancer la piste menant à Alvaro Morata. Ce dernier pourrait donc retourner à l'Atlético de Madrid cet été. Avant de redéménager ?

Notre avis : Morata conserve toujours une grosse côte sur le marché et ne devrait pas avoir de peine à trouver un beau challenge cet été.

... et surveille deux espoirs du football argentin

Messi parti, le FC Barcelone espère toujours décrocher une pépite à même de marcher dans les pas de la Pulga. Toujours selon les dernières indiscrétions Sport, le club blaugrana prospecterait en Argentine et aurait ciblé deux espoirs du football argentin : le meneur Matías Alejandro Galarza (Argentinos Juniors) et l'ailier Santiago Simón (River Plate), également suivi par les deux clubs de Séville. Le quotidien espagnol annonce que le FC Barcelone aurait déjà envoyé des scouts de l'autre côté de l'Atlantique.

Notre avis : "Renouer" avec le football argentin et ses jeunes talents n'est pas une mauvaise idée pour le club blaugrana...

Grenier, direction Majorque ?

Enfin un club pour Clément Grenier ? Libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais en juin 2021, l'ancien Lyonnais pourrait poser ses valises en Espagne, du côté de Majorque. Le club ibérique, actuel 16e de Liga, annonce avoir intégré l'international français à son effectif professionnel et pourrait prochainement lui proposer un contrat. Le milieu de 31 ans s'entraînait depuis quelques semaines avec la réserve de l'OL.

Notre avis : Et si Grenier voyait enfin le bout du tunnel ? Majorque peut être un très beau défi pour le natif d'Annonay.

Milan pense à Truffert pour cet été

Actuel deuxième de Serie A, Milan planche déjà sur la saison prochaine notamment pour sa défense. Si Theo Hernandez fait figure d'indiscutable du onze milanais, les dirigeants rossoneri seraient en quête d'une nouvelle doublure à leur international français. Tuttosport rapporte ce mardi que les Lombards, pas emballés par les quelques sorties de Fodé Ballo-Touré, seraient très intéressés par le profil d'Adrien Truffert, le latéral polyvalent du Stade Rennais.

Notre avis : Il a beau être "devancé" par Meling en Bretagne, Truffert possède un énorme potentiel. Et Rennes pourrait être tenté de faire grimper les enchères.

Palhinha, priorité de Manchester United pour cet été ?

Ciblé depuis de longs mois par les Red Devils, João Palhinha (26 ans) est toujours dans le viseur du club mancunien. Le quotidien Record annonce que Manchester United aurait "scouté" le milieu de terrain lisboète à huit reprises cette saison et devrait passer à l'action cet été. Mais MU n'est pas seul dans le dossier puisque l'Atlético de Madrid, Newcastle, Tottenham ou encore Wolverhampton sont également très intéressés par les services de l'international portugais (12 sélections, 2 buts).

Notre avis : La concurrence sera féroce pour le Portugais. Le Sporting va faire monter les enchères pour libérer son joueur.

Clasico Barça/Real pour un jeune Espagnol

Alors qu'ils s'étaient déjà disputés Pedri il y a deux ans, lorsque celui-ci évoluait à Las Palmas, le FC Barcelone et le Real Madrid devraient se livrer un nouveau duel pour un espoir espagnol à en croire Marca. Brillant avec le Racing Santander cette saison avec qui il dispute sa première saison professionnelle (6 buts et 7 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues), Pablo Torre (18 ans) est ardemment convoité par les deux géants espagnols qui devraient prochainement passer à l'action pour le recruter.

Notre avis : Barcelone part avec un avantage : l'agent du joueur s'occupe des intérêts de Xavi, Piqué ou encore Umtiti.

