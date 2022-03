Ronaldo va rester à United la saison prochaine

Son mal-être n'était même plus dissimulé ces dernières semaines. Si son retour à Manchester United est une réussite à titre personnel, le collectif des Red Devils est trop limité et Cristiano Ronaldo va connaître une (rare) saison sans trophée en 2022. Le quintuple ballon d'Or était évoqué sur le départ dès cet été, mais le Daily Telepgraph rapporte que l'attaquant portugais va honorer son contrat jusqu'en 2023, avec l'espoir que la nomination d'un manager permanent sur le banc du club mancunien change la donne sur les résultats.

Ad

Notre avis : Ronaldo a raison de rester pour un nouveau projet, et United a toutes les raisons du monde de vouloir garder CR7.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 20:12

Rüdiger et la Juventus, marché conclu ?

Malgré les sollicitations du Real Madrid et du Bayern Munich sur lui, Antonio Rüdiger aurait fait le choix de rejoindre l'Italie la saison prochaine. En fin de contrat à l'été avec Chelsea, qui l'aurait bien gardé dans ses rangs pour plusieurs saisons supplémentaires, le défenseur allemand va rejoindre la Juventus Turin selon la Gazzetta dello Sport. Le média italien rapporte que les Bianconeri ont déjà un accord avec le joueur, pour un contrat à plus de 6,5 millions d'euros par saison. De quoi se démarquer des autres prétendants, et convaincre le joueur aux trois buts et quatre passes décisives cette saison de rejoindre ses rangs.

Notre avis : Rüdiger a le luxe de signer (presque) où il le veut. Il y a de l'audace à rejoindre maintenant une Juventus qui se prépare à une grosse restructuration.

Coutinho déjà pisté par les plus grands

Son retour en Angleterre se passe à merveille. Après 9 matches sous le maillot d'Aston Villa, Philippe Coutinho en est déjà à quatre buts et trois passes décisives. Au point de déjà susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs anglais, comme Arsenal qui selon Sport souhaiterait s'offrir les services du milieu brésilien à l'issue de son prêt. Mais les Villans, qui possèdent une option d'achat de 33 millions de livres, tiennent toujours la corde dans ce dossier.

Notre avis : A voir si le FC Barcelone ne souhaiterait pas profiter du retour en forme de son joueur en cas de retour de prêt…

Sergio Ramos veut aller au bout de son contrat

Sa première saison en Ligue 1 est un échec, et il en est le premier conscient. Loin des ambitions affichées par le PSG au moment de sa signature, Sergio Ramos n'a disputé que cinq petites rencontres avec le club parisien cette saison, la faute à des pépins physiques récurrents. Mais malgré les rumeurs de As qui le poussent vers la sortie, l'Espagnol de 35 ans aurait à coeur de montrer son vrai visage pour sa deuxième saison en France, et d'aller donc jusqu'à la fin de son contrat en 2023. L'Equipe croit savoir que l'ancien capitaine du Real Madrid souhaite prendre une revanche avec lui-même, ce dont il aurait fait part à sa direction.

Notre avis : Avec un salaire de 6 millions net par an, il y a de quoi vouloir rester un peu plus à Paris pour Sergio Ramos…

Zidane, Conte et les autres : Mais qui veut encore entraîner le PSG ?

La donne a changé pour Kouassi

Tanguy est enfin en pleine possession de ses moyens et, lorsqu'il est titulaire, il répond aux attentes, a expliqué Kimmich sur Sky. Je pense qu'il a un bel avenir au Bayern." Avec des postes probablement à pourvoir en défense l'an prochain, Kouassi veut s'inscrire dans la durée avec les Champions d'Allemagne. Alors qu'un prêt sans option d'achat était évoqué pour le Français Tanguy Kouassi il y a encore quelques joueurs, l'ancien titi parisien a fait changer la donne autour de son avenir. Titulaire et buteur ce week-end avec le Bayern , le défenseur central a montré qu'il était "fiable", ce qui lui avait reproché son entraîneur Julian Nagelsmann. ", a expliqué Kimmich sur Sky.." Avec des postes probablement à pourvoir en défense l'an prochain, Kouassi veut s'inscrire dans la durée avec les Champions d'Allemagne.

Notre avis : Un match unique ne peut pas changer la donne à lui tout seul. Mais Kouassi est (enfin) sur la bonne voie au Bayern.

Aouar va partir, mais pour bien moins que prévu

Houssem Aouar a-t-il fait le bon choix en restant à Lyon un an de plus ? L'international français est en grande difficulté ces dernières semaines, et avec un contrat expirant en 2023, nul doute que Jean-Michel Aulas voudra tirer profit d'un potentiel transfert de son milieu de terrain. Mais si Arsenal est toujours intéressé d'après le tabloïd anglais The Sun, ce n'est plus à hauteur de 40 millions d'euros comme l'été dernier qu'il faudra négocier pour l'OL, mais davantage à la moitié de ce prix.

Notre avis : Lyon ne pourra pas être trop gourmand, et à l'heure actuelle même 20 millions semblent être une belle offre pour Aouar.

Vélodrome, promesse d'Aulas et concurrence : Et si l'OL et l'OM allaient au bout ?

La Juve veut rapatrier Jorginho

Quatre ans après son départ en Angleterre, Jorginho va-t-il retrouver son pays l'été prochain ? L'Italo-Brésilien, passé par Naples pendant quatre saisons, est sur les tablettes de la Juventus Turin à en croire la Gazzetta dello Sport. Le média transalpin explique que les Bianconeri sont intéressés par un transfert l'été prochain, profitant de la situation très compliquée de Chelsea actuellement. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Blues, Jorginho pourrait cependant voir un quelconque mouvement gelé cet été, si la situation ne se stabilise pas pour le club londonien.

Notre avis : L'idée est bonne, mais le contexte autour de Chelsea rend le transfert très compliqué pour la Juve.

"Chelsea peut être rayé de la carte aujourd’hui"

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi 17/03/2022 À 20:16