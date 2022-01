Dembélé plaît en Angleterre

La situation a le mérite d'être claire entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé ce samedi : il faut qu'il trouve une porte de sortie d'ici trois jours. Selon Marca, l'agent du joueur, Moussa Sissoko, est actuellement en Angleterre pour discuter avec plusieurs prétendants. Parmi les quelques clubs intéressés et pouvant se payer le joueur, on retrouve notamment Newcastle, Manchester United et Chelsea. Mais Dembélé n'ira pas à Manchester City, assure le quotidien espagnol. Un prêt jusqu'à la fin de la saison, avant que le Français ne soit libéré de son contrat, est même envisagé par le Barça.

Ad

Notre avis : Le temps presse, et rien ne semble proche d'un dénouement pour Dembélé.

Liga "Adama 2.0" : Le Barça annonce le retour en prêt de Traoré IL Y A 28 MINUTES

Dans la soirée, le Barça a officialisé l'arrivée en prêt d'Adama Traoré , joueur de Wolverhampton, passé par le centre de formation du club catalan... et qui peut évoluer dans le même registre que Dembélé.

Ndombele patientera pour le PSG...

D'après les informations de Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot, le milieu de terrain français Tanguy Ndombele ne rejoindra pas le PSG lors de ce mercato d'hiver. Les dirigeants parisiens n'ont pas réussi à se séparer d'assez d'éléments pour faire une place au milieu de Tottenham. Le joueur de 25 ans pourrait finalement prendre la direction de Valence.

Notre avis : Avec Kurzawa et Dina Ebimbe qui restent finalement, c'était impossible de signer Ndombele.

Wijnaldum, clé de l'arrivée de Ndombele au PSG ? "Vu les délais, ça paraît très compliqué"

Villarreal prêt à jouer un mauvais tour à Lyon pour Lo Celso

Même si un accord est trouvé avec Tottenham pour le prêt de Giovani Lo Celso, le dossier n'est pas encore bouclé pour l'OL. L'Equipe confirme ce samedi ce qu'a annoncé vendredi soir Fabrizio Romano, à savoir que l'Argentin bénéficie d'autres courtisans sur le marché des transferts. L'un d'entre eux est le Villarreal d'Unai Emery, qui connaît bien le joueur pour l'avoir eu sous ses ordres au PSG de 2016 à 2018. Considéré comme un prétendant sérieux, le Sous-marin jaune pourrait bien griller la politesse aux Lyonnais dans cette affaire.

Notre avis : D'un côté, une équipe qualifiée pour les 8es de finale de Ligue des champions et qui joue les places européennes en championnat. De l'autre, Lyon.

Unai Emery et Giovanni Lo Celso (PSG) Crédit: Getty Images

L'arrivée d'Aubameyang conditionnée au départ de Dembélé

Plusieurs sources espagnoles évoquent un accord trouvé entre le Barça, Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang pour un prêt jusqu'en juin prochain. L'arrivée du Gabonais dépend désormais d'un départ d'Ousmane Dembélé cet hiver, condition indispensable à l'arrivée du buteur en Catalogne.

Notre avis : Arsenal va devoir espérer qu'un de ses concurrents anglais recrute Dembélé avant lundi soir.

Aubameyang, capitaine désavoué qui rappelle Özil : "Il est perdu depuis sa prolongation XXL"

Le PSG veut piocher à City pour l'après-Mbappé

Selon ESPN, en cas de perte de Kylian Mbappé cet été, les décideurs du Paris Saint-Germain auraient décidé de lancer une offensive auprès de Manchester City pour le remplacer. Le média américain affirme que Raheem Sterling intéresse beaucoup le PSG.

Notre avis : Passer de Mbappé à Sterling, on vous laisse juges de la perte au change.

Marseille espère toujours vendre Caleta-Car

Dans son édition du jour, L'Equipe explique que l'Olympique de Marseille espère toujours pouvoir vendre Duje Caleta-Car avant la fin du mercato d'hiver. Le président Pablo Longoria essaie de ferrer une offre conséquente pour le Croate, qui pourrait venir de West Ham. En cas de départ du joueur de 25 ans, Marseille aurait déjà le profil pour un remplaçant.

Notre avis : Si Longoria veut vendre pour 30 millions d'euros, il n'a plus le choix.

La Juve va signer Zakaria

Malgré la signature fort coûteuse de Dusan Vlahovic vendredi, la Juventus Turin ne veut pas s'arrêter là. Selon Sky Sports et Fabrizio Romano, les Bianconeri et les dirigeants du Borussia Mönchengladbach se réunissent pour établir les contours du transfert de l'international suisse. Zakaria, milieu de terrain de 27 ans, n'a plus que six mois de contrat avec le club allemand, et souhaite rejoindre la Vieille Dame. Dans le sens inverse, Rodrigo Bentancur devrait rejoindre lui la Premier League, Tottenham et Aston Villa se disputant pour le récupérer.

Notre avis : Mais comment la Juve peut-elle financer tous ces transferts ?

Saint-Etienne attend désormais Crivelli…

Après l'échec de la piste Beric, l'AS Saint-Etienne mise tout sur Enzo Crivelli en cette fin de mercato. L'attaquant de 26 ans, en perte de vitesse avec Antalyaspor, est attendu ce samedi au centre sportif de l'Etrat. Selon L'Equipe, il devrait s'engager en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec éventuellement une option d'achat intégrée au deal. Il présente le profil recherché par Pascal Dupraz, celui d'un attaquant fixe, connaissant la Ligue 1. En effet, s'il rejoint les Verts, Crivelli connaîtra son cinquième club en Ligue 1, après Bordeaux, Bastia, Angers et Caen.

Notre avis : On a connu sauveur avec plus de charisme. Et de garanties.

… Après avoir recalé Diego Costa

C'est une information saugrenue, mais vérifiée. Alors que l'AS Saint-Etienne s'apprête à officialiser l'arrivée d'Enzo Crivelli jusqu'à la fin de la saison, les Verts ont d'abord dit non à Diego Costa ! L'international espagnol, passé par l'Atlético Madrid et Chelsea notamment, était libre depuis la fin de son aventure à l'Atlético Mineiro, et a proposé ses services à l'ASSE, lui qui souhaite relever un dernier challenge en Europe. A 33 ans, Diego Costa n'est pas complètement fini même si probablement en manque de rythme. Quoi qu'il en soit, L'Equipe révèle que les dirigeants des Verts n'ont pas donné suite à la proposition spectaculaire du buteur.

Notre avis : Son manque de rythme devait être trop important. L'ASSE veut un joueur opérationnel tout de suite.

Diego Costa Crédit: Getty Images

L'Atlético veut recruter un nouvel anglais

Après le départ du latéral droit des Three Lions Kieran Trippier pour Newcastle, l'Atlético Madrid a officialisé cette semaine l'arrivée de Daniel Wass, qui peut évoluer à ce poste d'arrière droit. Ce n'est visiblement pas du goût de Diego Simeone, puisque As révèle ce samedi que les Colchoneros font le forcing pour enrôler Matty Cash. Le latéral droit anglais d'Aston Villa, recruté en 2020, pourrait être la dernière valeur ajoutée à l'effectif madrilène cet hiver.

Notre avis : Il se passe quelque chose à Aston Villa cet hiver. Cash ne devrait pas partir.

Loïc Rémy proche d'un retour en Ligue 1 ?

Selon le journal L’Equipe, l’ancien attaquant du LOSC, qui semble s’être perdu en Superlig sous le maillot de Rizespor, ne serait pas contre l'idée de revenir réciter ses gammes en France. Et l’AS Saint-Etienne se montrerait plus qu’intéressée.

Notre avis : L'ASSE préfère visiblement miser sur Crivelli, Sako et Thioub pour son attaque.

Koscielny pour boucler la boucle ?

20 Minutes et L'Equipe. Il serait parvenu dans la journée à résilier son contrat avec les Girondins. Plus que poussé vers la sortie à Bordeaux, Laurent Koscielny doit trouver un point de chute avant le 31 janvier d'après les dires de son président Gérard Lopez . Il pourrait l'avoir identifié avec le FC Lorient, qu'il a connu pendant une saison de 2009 à 2010. A 36 ans, l'ancien international français espère un dernier challenge et semble animé à l'idée de rejoindre les Merlus selonet. Il serait parvenu dans la journée à résilier son contrat avec les Girondins.

Notre avis : Bordeaux n'en voulait plus et Lorient a besoin d'expérience. Joli arrangement.

Laurent Koscielny avant le match de Ligue 1 entre Bordeaux et Lille, le 22 décembre 2021. Crédit: Imago

Caicedo rejoint l'Inter Milan

C'est officiel ; Felipe Caicedo est un joueur de l'Inter Milan. L'attaquant équatorien rejoint les Nerazzurri en prêt jusqu'à la fin de saison, principalement pour jouer les rôles de doublure derrière Edin Dzeko et Lautaro Martinez. L'ancien de la Lazio Rome débarque du Genoa chez les Interistes, leaders de Serie A. A 33 ans, c'est un douzième club en carrière pour Caicedo.

Notre avis : Une excellente doublure en attaque pour un candidat au titre.

Transferts Lyon laisse filer Guimaraes ? Impossible à refuser économiquement, discutable sportivement HIER À 16:22