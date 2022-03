A Barcelone, on s'attend à voir Dembélé à Paris...

Feuilleton du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé vit potentiellement ces derniers mois sous le maillot barcelonais. Alors qu'ils ont tout tenté pour le prolonger, les dirigeants catalans se seraient résignés à voir partir l'ancien Rennais à la fin de la saison si l'on en croit les dernières révélations de Sport. Le média ibérique avance même la future destination du natif d'Evreux : le Paris Saint-Germain, qui s'apprête vraisemblablement à perdre Mbappé cet été.

Ad

Notre avis : La saga Dembélé n'est pas terminée, loin de là, surtout au vu de ses récentes performances...

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce lundi IL Y A 21 HEURES

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

Raphinha, priorité du Barça pour "l'après-Dembélé" ?

Son nom circule déjà beaucoup dans les rumeurs de transferts pour cet été. A 25 ans, Raphinha a pris une nouvelle dimension cette saison du côté de Leeds. Buteur à 9 reprises en 27 matches de Premier League, l'ancien Rennais aurait fait part de ses envies de départ aux dirigeants anglais, selon le média brésilien UOL Esporte. Une aubaine donc pour ses courtisants et notamment le FC Barcelone qui, à en croire Sport, aurait fait de l'ailier sa priorité estivale pour remplacer Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin prochain. Les blaugranas auraient déjà obtenu l'accord du joueur à en croire la presse catalane. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec Leeds, bien décidé à obtenir un beau chèque pour l'Auriverde.

Notre avis : Raphinha serait une option parfaite pour remplacer Dembélé. Mais il faudra se montrer convaincant pour le Barça car Leeds ne bradera pas l'ancien Rennais.

"Messi a mal vécu les sifflets mais, d'une certaine manière, il les comprend"

Aouar, Boateng, Dubois, Dembélé : dégraissage XXL en vue à l'OL

L'Equipe annonce que Emerson, Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Thiago Mendes devraient quitter l'OL tandis que Moussa Dembélé, Léo Dubois et Karl Toko-Ekambi ne seront pas retenus. Le quotidien explique également que le club rhodanien continue ses négociations pour les prolongations de ces deux jeunes espoirs, Lyon navigue en eaux troubles pour son avenir. Dans le dur en Ligue 1, qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa, les Gones devraient opérer un lifting en profondeur de leur effectif lors du prochain mercato. Dans son édition du jour,annonce que Emerson, Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Thiago Mendes devraient quitter l'OL tandis que Moussa Dembélé, Léo Dubois et Karl Toko-Ekambi ne seront pas retenus. Le quotidien explique également que le club rhodanien continue ses négociations pour les prolongations de ces deux jeunes espoirs, Rayan Cherki et Maxence Caqueret . Ces deux dossiers apparaissent comme la priorité numéro 1 du club du président Aulas.

Notre avis : Des décisions logiques d'une part, mais surtout beaucoup, beaucoup (trop ?) d'incertitudes dans les rangs lyonnais pour les semaines à venir...

Vélodrome, promesse d'Aulas et concurrence : Et si l'OL et l'OM allaient au bout ?

7 millions d'euros annuels, un statut "revalorisé" : le plan de l'Inter pour Dybala

C'est officiel depuis quelques heures, Maurizio Arrivabene l'a confirmé encore ce matin : Paulo Dybala ne sera plus un joueur de la Juventus Turin à partir de juillet prochain. Faute d'avoir trouvé un accord avec sa direction, "la Joya" sera libre en juin prochain. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport a esquissé le plan de l'Inter Milan pour tenter de convaincre l'international argentin. Le quotidien italien annonce que les nerazzurri seraient en pôle pour l'accueillir et prêts à offrir un salaire de plus de 7 millions d'euros annuels au joueur.

Notre avis : La concurrence s'annonce féroce pour Dybala. Le PSG, l'Atlético de Madrid, Manchester United ou encore Arsenal n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Les négociations patinent entre la Juve et Dybala, certains pourraient en profiter

Arsenal veut blinder Saka

Saka brille cette saison, et c'est peu dire. Homme fort du collectif de Mikel Arteta, le Londonien pourrait d'ailleurs se voir récompenser de son très bel exercice 2021-2022. The Athletic explique ce mardi que les dirigeants d'Arsenal songeraient à blinder le contrat de leur jeune milieu de terrain assorti d'une grosse revalorisation salariale. Objectif ? Repousser les éventuels intérêts des autres cadors européens et surtout récompenser le joueur formé au club. Cette saison, Saka a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues.

Notre avis : Une décision on ne peut plus logique : Saka est le présent et l'avenir des Gunners.

Bukayo Saka lors de Aston Villa - Arsenal, en mars 2022. Crédit: Getty Images

Cavani, vers un retour en Italie ?

Peu utilisé du côté de Manchester United cette saison, Edinson Cavani ne sera pas conservé par les dirigeants mancuniens à l'issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, le Matador pourrait retourner en Italie selon les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien transalpin révèle que l'Inter Milan lorgnerait l'international uruguayen pour cet été pour remplacer Alexis Sanchez. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le Chilien ne sera pas gardé par le club nerazzurro.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour Cavani si l'intérêt du club lombard venait à se confirmer.

5 ans sans trophées : "Manchester United est devenu le FC Téléréalité"

Areola, un an de plus à West Ham ?

Pour Alphone Areola, le bonheur est décidément dans le prêt. Cédé temporairement à West Ham l'été dernier, le champion du monde 2018 pourrait prolonger son aventure à Londres selon The Athletic. Le média explique que les Hammers auraient sondé le PSG pour prolonger le prêt du gardien pour une saison supplémentaire. Une option qui pourrait séduire le PSG, déjà bien fourni au poste avec Donnarumma et Navas. Néanmoins, l'alternance entre les deux derniers pourrait ne pas s'éterniser et un départ du Costaricien n'est pas à exclure.

Notre avis : Il est temps pour Areola de se poser définitivement quelque part.

Kessié au FC Barcelone, ce serait fait

Le Barça est en passe de boucler sa première recrue estivale. Annoncé dans le viseur du club catalan depuis plusieurs semaines, l'international ivoirien, libre en juin prochain, devrait, sauf immense rebondissement poursuivre sa carrière en Catalogne. Fabrizio Romano annonce ce mardi que le milieu de terrain aurait trouvé un accord avec les Blaugranas et même signé un contrat de 4 ans avec le FC Barcelone. Le futur ex-rossonero devrait percevoir un salaire de 6,5 millions d'euros annuels, hors bonus.

Notre avis : Fragile financièrement, Barcelone va s'offrir une recrue de grande qualité et à moindre coût. Jackpot.

Bataille de cadors en vue pour Pedro Porro

Révélation de la saison du côté du Sporting Portugal, Pedro Porro (22 ans) réalise une saison parfaite à Lisbonne. Prêté par Manchester City avec une option d'achat à 8,5 millons d'euros, le latéral droit devrait être transféré définitivement au Sporting, puis vendu dans la foulée. De quoi permettre une sacrée plus-value pour les Leões qui en attendent au moins 30 millions d'euros. Record avance que l'international espagnol (1 sélection) serait courtisé par l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et surtout le Bayern Munich. Les Bavarois cherchent à renforcer leur flanc droit cet été.

Notre avis : Le Bayern semble avoir une petite longueur d'avance dans ce dossier.

Pedro Porro lors de sa première cape avec l'Espagne. Crédit: Getty Images

Leicester prospecte (encore) à Salzburg

Les Foxes apprécient décidément beaucoup ce qui se fait au RB Salzbourg. Après avoir enrôlé Patson Daka l'été dernier, le champion d'Angleterre 2016 s'intéresserait à un autre joueur du club autrichien, l'attaquant Junior Adamu, comme le révèle le Daily Mail ces dernières heures. A 20 ans, l'international autrichien commence peu à peu à démontrer toute l'étendue de son potentiel et est promis à un bel avenir. Southampton, l'OM et Monaco sont également intéressés par le néo-international autrichien.

Notre avis : La pépinière salzbourgeoise continue de faire des merveilles. Adamu devrait encore rapporter un joli chèque au champion d'Autriche.

"Aujourd'hui, tout le monde doit savoir qui est le futur Mbappé" : Scout, mode d'emploi

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end 20/03/2022 À 17:21