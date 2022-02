Dembélé voudrait rester au Barça, mais...

"L'énigme Dembélé". En Une de Sport ce mercredi, Ousmane Dembélé fait toujours autant parler à Barcelone. Selon le média espagnol, l'international français, en fin de contrat, se dit heureux dans le vestiaire et clame toujours son envie de rester au Barça. "Mais le club ne lui fera plus aucune offre, enchaîne Sport. S'il veut rester, son entourage devra faire cette fois le premier pas."

Notre avis : Sifflé par ses supporters, Dembélé va devoir rapidement régler son cas. Le Barça ne fera probablement plus d'efforts pour lui.

Henry ne comprend pas le transfert de Lukaku

C'est un cas qui pourrait rapidement devenir épineux pour Chelsea. Une nouvelle fois sur le banc, mardi, face au LOSC, Romelu Lukaku peine toujours autant du côté des Blues, ce qui interroge notamment Thierry Henry. "Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas comment cela se passe en 90 minutes. Mais quelle est la solution ? Il faut qu'il en trouve une pour s'assurer qu'il peut s'adapter à la façon dont ils jouent. Ils aiment presser, être actifs et changer le trio de tête. Lui, il aime rester dans l'axe, donc c'est très difficile pour lui de s'adapter à cette situation. Pour que Rom s'adapte à la façon de jouer de Chelsea, il faut du temps, ce n'est pas facile. Mais encore une fois, pourquoi être allé le chercher ?", s'est interrogé celui qui est consultant sur la chaîne CBS et dans des propos relayés par Footmercato.

Notre avis : "Big Rom" doit certainement se mordre les doigts d'avoir quitté l'Inter. Et Chelsea d'avoir dépenser 115 millions d'euros...

L'AC Milan s'intéresse à Ekitike

C'est un nouveau joueur de Ligue 1 qui pourrait débarquer à l'AC Milan l'été prochain. Alors que Yacine Adli va rejoindre le club lombard, et que Sven Botman et Renato Sanches (LOSC) sont deux pistes brûlantes, les Rossoneri viseraient également Hugo Ekitike. L'avant-centre du Stade de Reims serait toutefois très courtisé sur le mercato, avec le PSG qui ne serait pas insensible à son profil. "Milan dépensera plus que les 75 millions d'euros de l'été dernier", annonce La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Le club milanais aime piocher en Ligue 1 depuis plusieurs années. On croit donc à cette possibilité.

Hugo Ekitike auteur du premier but pour Reims contre Bordeaux en Ligue 1 le 6 février 2022 Crédit: Getty Images

Luis Alberto vers le FC Séville ?

Au coeur d'une saison difficile avec la Lazio, notamment en raison d'une relation tumultueuse avec Maurizio Sarri, Luis Alberto pourrait faire ses valises l'été prochain. Selon La Gazzetta dello Sport, le FC Séville, qui a déjà tenté de le recruter dans le passé, serait une option crédible. "Le joueur souhaite retourner en Espagne, c'est sa priorité en cas de départ", précise le quotidien, qui annonce que tout dépendra de la fin de saison du club romain.

Notre avis : Si la Lazio arrache une qualification en Europe, Luis Alberto pourrait alors éventuellement rester. Mais cette saison laissera probablement des traces.

Luis Alberto durant Lazio-Fiorentina - Serie A 2021-22 Crédit: Getty Images

Ceballos se verrait bien au Betis

Selon les informations de la Cadena Ser, Dani Ceballos devrait quitter le Real Madrid en fin de saison, lui qui s'est blessé avec l'Espagne l'été dernier lors des JO avant de revenir sur les terrains en décembre dernier. Pas dans les plans de Carlo Ancelotti, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal se verrait bien retourner au Betis Séville lors du prochain mercato estival. Son contrat expire dans un an.

Notre avis : Ceballos quittera probablement le Real, surtout si Ancelotti est maintenu à son poste.

