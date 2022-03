La Juve (déjà) prête à bondir sur Donnarumma

Deux jours après l'élimination du PSG en Ligue des Champions, le nom de Gianluigi Donnarumma est dans bon nombre de discussions, notamment celles sur les transferts. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus Turin pourrait sonder le Paris Saint-Germain pour le gardien international italien. Le journal italien en fait d'ailleurs sa Une aujourd'hui avec la mention "Torna a casa Gigio" ("Reviens à la maison Gigio") et soutient que les Bianconeri pourraient passer à l'action.

Notre avis : Une information à prendre avec énormément de pincettes. Il paraît peu probable de voir Gigio quitter la capitale aussi tôt. A moins que ce dernier n'en fasse clairement la demande.

Caqueret évoque son avenir à l'OL

Pur produit de la formation lyonnaise, Maxence Caqueret s'est imposé comme l'un des hommes de base de Peter Bosz. Toutefois, l'avenir du jeune milieu de terrain entre Rhône et Saône est toujours indécis. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OL, l'international Espoirs a évoqué son avenir en conférence de presse ce vendredi. "Mon entourage est en discussions avec le club. Je me focalise vraiment sur le terrain. Ce n’est pas quelque chose qui me perturbe. J’essaye d’être le meilleur possible, de me concentrer sur mes entraînements et mes matchs et de ne pas penser à cette prolongation", a confié le numéro 25 lyonnais à la presse.

Notre avis : Terminées les tergiversations : l'OL doit mettre le paquet pour conserver son joyau.

Rüdiger toujours plus proche de la sortie à Chelsea...

Les Blues auront tout tenté. En vain. Après des semaines, voire des mois de négociations, le champion d'Europe en titre n'est pas parvenu à trouver un accord avec Antonio Rüdiger pour une extension de bail. Selon les dernières informations de Sky Sports, le défenseur de 29 ans devrait, sauf miracle, quitter Chelsea à la fin de la saison. L'international allemand suscite la convoitise de nombreux poids lourds européens.

Notre avis : Le clap de fin de Rüdiger à Chelsea est attendu. L'ancien joueur de Stuttgart et de la Roma n'aura aucun mal à trouver un nouveau challenge.

Cuadrado confiant pour une prolongation à la Juventus...

C'est l'un des dossiers chauds de la direction des Bianconeri. Tout comme Paulo Dybala, Juan Cuadrado est en fin de contrat dans quelques semaines du côté de la Juventus Turin. Arrivé en 2015 dans le Piémont, l'international colombien (108 sélections, 10 buts) s'est montré optimiste sur sa prolongaton dans un entretien accordé à DAZN. "Je suis calme, le club et mes agents discutent et ça ne me change pas grand-chose de prolonger maintenant ou plus tard. Je suis heureux à Turin et la Juventus est ma famille." Régulièrement aligné sur le flanc droit de la défense, le joueur de 33 ans a disputé 35 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour 5 buts et 3 passes décisives.

Notre avis : Les deux parties devraient finir par s'entendre pour prolonger leur collaboration. Cuadrado est un cadre incontesté de l'écurie transalpine.

... qui pourrait passer à l'action pour Pulisic

Alors que les discussions sur une prolongation de Paulo Dybala sont toujours aussi incertaines, la Vieille Dame commence à sonder le marché pour remplacer l'international argentin. La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi que le club turinois apprécierait beaucoup le profil de Christian Pulisic pour le remplacer. Pas épargné par les blessures depuis son arrivée à Chelsea en juin 2019 pour 60 millions d'euros, l'international américain (45 sélections, 18 buts) peine à enchaîner du côté de Londres et pourrait être cédé en cas de belle offre. Liverpool suit également la situation de l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

Notre avis : Chelsea est en eaux troubles en ce moment avec l'imbroglio autour d'Abramovitch. Si Pulisic est sur courant alternatif, il ne sera pas bradé par les pensionnaires de Stamford Bridge.

Wirtz au Bayern Munich... dans un an ?

Encore un grand espoir allemand au Bayern Munich ? Auteur d'une saison exceptionnelle avec Leverkusen avec 10 buts et 14 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, Florian Wirtz est la dernière pépite issue de l'académie du Bayer et explose aux yeux de toute l'Europe cette saison, à seulement 18 ans. Déjà convoité par les plus grands clubs européens, le milieu de terrain est suivi de très près par le Bayern Munich, qui aurait déjà noué de solides contacts avec l'entourage du joueur à en croire Christian Falk, rédacteur en chef football de Bild. Néanmoins, les Bavarois pourraient attendre une saison supplémentaire avant d'enrôler le natif de Pulheim, qui a déjà visité les installations du club.

Notre avis : Quand le Bayern se positionne sur un joueur allemand bourré de talents, la concurrence a de quoi se montrer inquiète.

Olise sur les tablettes de Chelsea et Arsenal

Révélation de la saison en Premier League, le Franco-britannique Michael Olise (20 ans) réalise une belle saison avec Crystal Palace. Les performances de l'ailier auraient d'ailleurs tapé dans l'oeil de quelques poids lourds du Royaume. Le Daily Mail annonce que l'international U18 français serait suivi de près par Chelsea et Arsenal. Il y a quelques jours, The Sun rapportait un intérêt de Lille, mais également d'Everton et du Bayern Munich, pour le joueur. Transféré de Reading pour 9 millions d'euros l'été dernier, Olise a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 21 matches de Premier League.

Notre avis : Olise confirme les promesses entrevues en Championship et sera assurément l'un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato.

Naples prospecte pour l'après-Koulibaly

Cet été sera sûrement celui du grand ménage chez les Partenopei. Alors que Ghoulam, Ospina, Mertens et Insigne (qui ira à Toronto) sont annoncés sur le départ de Naples, le sort de Kalidou Koulibaly est également incertain. En fin de bail en juin 2023, le natif de Saint-Dié-des-Vosges ne sera pas retenu en cas de belle offre. Et les dirigeants napolitains auraient déjà ciblé plusieurs noms pour le remplacer. Selon les informations du Corriere dello Sport, Naples apprécierait les profils de Jan Bednarek et Mohammed Salisu (tous deux à Southampton), annoncé proche de Rennes il y a quelques mois.

Notre avis : Une page semble se tourner à Naples. Le club italien a annoncé vouloir rajeunir en profondeur son effectif à partir de cet été.

