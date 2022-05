Courtisé par certains des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid, Rafael Leao. Paolo Maldini a calmé les ardeurs de tout le monde ce vendredi, lors d’un entretien avec la, a continué le directeur sportif de l’AC Milan. Âgé de 22 ans, l’ancien lillois a inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives cette saison chez les champions d’Italie.

Selon le, Arsenal envisagerait de tenter un coup double dans le vestiaire de Manchester City. Alors que les Gunners ont apparemment jeté leur dévolu sur Gabriel Jesus, Mikel Arteta voudrait récupérer un autre joueur de l’effectif des champions d’Angleterre : Oleksandr Zinchenko. Si l’attaquant brésilien détiendrait certainement les clés de l’attaque d’Arsenal, l’international ukrainien renforcerait le milieu de terrain d’Arteta, en plus de pouvoir dépanner au poste d’arrière gauche.

Proche de l’agent Jorge Mendes, la direction du FC Barcelone souhaite se servir de cette relation pour attirer Ruben Neves dans ses filets. Le Portugais, qui évolue à Wolverhampton (33 matches joués en Premier League cette saison), serait l’une des priorités du club Catalan , qui cherche une doublure à Sergio Busquets. Et si l’on en croit les informations de, le Barça pourrait inclure Oscar Mingueza, Riqui Puig et Nico Gonzalez dans le deal.

A la veille de la finale de Ligue des champions opposant Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, Sadio Mané a tenu à ne rien divulguer sur ses futures intentions de carrière, a déclaré le candidat au Ballon d’or lors d’une interview à Liverpool Echo. Selon de nombreuses sources, le Bayern Munich serait en pole position pour s’offrir les services de l’attaquant sénégalais.

Après huit longues saisons de bons et loyaux services, Kalidou Koulibaly ne devrait pas poursuivre son aventure à Naples. Selon Tuttosport, le défenseur sénégalais de 30 ans , qui arrivera en fin de contrat au terme de la saison 2022-2023, ne prolongera pas. Deux destinations potentielles ont d'ores et déjà été annoncées : la Juventus, pour compenser le départ de Giorgio Chiellini, et le FC Barcelone, qui cherche à renouveler sa défense. Affaire à suivre.