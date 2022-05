Après avoir vu Erling Haaland et Kylian Mbappé leur passer sous le nez en choisissant Manchester City et le Paris Saint-Germain, le Real Madrid cherche logiquement d’autres alternatives pour se renforcer offensivement . Et selon le quotidien allemand Bild, la Maison Blanche jetterait désormais son dévolu sur… Serge Gnabry. En fin de contrat en juin 2023, l’ailier à tout faire du Bayern Munich sort d’une nouvelle saison pleine avec 17 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais ses prétentions salariales seraient au-dessus de ce que veulent lui offrir les Bavarois.