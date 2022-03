Alaba pousse pour Gnabry au Real

David Alaba est en train de se muer en négociateur. Débarqué au Real Madrid l'été dernier, l'international autrichien s'est pleinement fondu dans l'institution madrilène. Des performances et une influence saluées à tel point que le défenseur pousserait auprès de sa direction pour faire venir Serge Gnabry, son ancien coéquipier au Bayern Munich, comme le rapporte BILD. L'ailier allemand n'a plus qu'un an de contrat en Bavière et ne parvient pas à trouver un accord avec sa direction pour une prolongation. De son côté, le champion d'Allemagne a commencé à scruter le marché pour le remplacer. Les noms de Christopher Nkunku et d'Antony sont revenus dans les rumeurs.

Notre avis : Si les priorités du Real demeurent toujours Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland, la Casa Blanca pourrait jouer la carte de l'opportunisme pour attirer Gnabry en Espagne.

Coman, piston droit idéal des Bleus ?

Flou total sur l'avenir de Maguire à Manchester United...

En grande difficulté cette saison avec les Red Devils et ce, malgré un très bon Euro 2020 avec l'Angleterre, Harry Maguire pourrait plier bagage lors du prochain mercato. Selon les informations du très sérieux The Telegraph, la direction mancunienne réfléchirait sérieusement à se séparer de son défenseur, acheté pour près de 87 millions d'euros en août 2019.

Notre avis : Maguire est un caillou dans la chaussure mancunienne, mais son départ ne résoudra pas tous les problèmes de Manchester United, loin de là. Et encore une fois, tout dépendra du futur entraîneur...

... qui pense à Darwin Núñez pour cet été

Malgré une ligne d'attaque bien fournie, Manchester United serait loin d'être rassasié. Toujours selon The Telegraph, le club mancunien serait très intéressé par le profil de Darwin Núñez, l'attaquant de Benfica. Débarqué à Lisbonne pour 24 millions d'euros en septembre 2020, l'international uruguayen réalise une saison canon avec 26 buts en 33 matches toutes compétitions confondues. Problème pour les Mancuniens, et pas des moindres, l'hypothèse d'une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait faire capoter l'opération. Le club portugais réclame une sacrée somme pour l'attaquant de la Celeste.

Notre avis : En cas de non-qualification pour la coupe aux grandes oreilles, Manchester United pourrait passer à côté de bon nombre de pistes et notamment celle menant à Darwin Núñez.

Darwin Nunez Crédit: Getty Images

L'OL pense à Diop pour renforcer sa charnière centrale

Denayer en fin de contrat, Boateng sur le départ, le "pansement" Thiago Mendes pas retenu : la défense centrale sera l'un des gros chantiers de l'OL l'été prochain. Et c'est du côté de l'Angleterre que les Gones pourraient trouver leur bonheur au poste. Selon les informations de L'Equipe, les septuples champions de France auraient coché le nom d'Issa Diop pour la saison prochaine. A 25 ans, l'ancien Toulousain a perdu sa place de titulaire à West Ham et est en fin de contrat dans un an. Une situation idéale qui pourrait permettre à l'OL de dégainer dans les prochains mois.

Notre avis : Une piste très intéressante pour les Gones. Bon joueur de tête, puissant, Diop pourrait former une très belle charnière avec Lukeba l'année prochaine.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 21: Issa Diop of West Ham United United celebrates after scoring their sides second goal during the UEFA Europa League group H match between West Ham United and KRC Genk at Olympic Stadium on October 21, 2021 in London, England. Crédit: Getty Images

Gigot à l'OM, pas avant l'été prochain

Son nom circulait depuis plusieurs jours déjà du côté de la Canebière. Mieux, son arrivée était imminente. Mais Samuel Gigot (28 ans) devra vraisemblablement patienter avant de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Dans son édition du jour, L'Equipe confirme que le défenseur du Spartak Moscou ne débarquera pas avant l'été prochain chez les Phocéens. Le quotidien précise que des "raisons financières et d'équilibre du vestiaire" expliqueraient le report de cette signature.

Notre avis : Petit coup dur pour Sampaoli qui n'aurait pas été contre la présence d'un défenseur central supplémentaire pour aborder la dernière ligne droite de la saison.

L'AC Milan va retenter sa chance pour Asensio

Milan ne lâche pas Asensio. Après s'être heurté aux exigences salariales de l'international espagnol, le club lombard serait prêt à faire un effort financier pour convaincre le joueur de rallier la Botte comme le révèle Tuttosport ces dernières heures. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid, le milieu de terrain de 26 ans est très apprécié par la direction milanaise et notamment Paolo Maldini, le directeur sportif des rossoneri. Les dirigeants des deux clubs devraient bientôt se réunir pour discuter du prêt de Brahim Diaz et du cas Asensio. La Juventus Turin et Tottenham surveilleraient également le dossier de près comme l'annonce Marca.

Notre avis : Les relations entre les deux clubs sont au beau fixe, mais attirer Asensio en Italie ne sera pas une mince affaire pour les dirigeants de l'AC Milan.

Le FC Barcelone a rencontré l'agent de Rüdiger

C'est l'un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato. En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger attise les convoitises de nombre de cadors européens. Ce jeudi, Sky Deutschland révèle que les dirigeants barcelonais auraient rencontré Sahr Senesie, le conseiller et demi-frère du défenseur formé à Stuttgart, ces dernières heures. L'international allemand (50 sélections, 2 buts) est ardemment courtisé pour cet été. Le Real Madrid, le PSG, la Juve et le Bayern Munich n'ont pas encore dit leur dernier mot pour le recruter.

Notre avis : La cour pour Rüdiger continue de battre son plein. Le Barça poursuit son opération séduction, à qui le tour désormais ?

Alvaro à l'OM, ça sent bien la fin

La fin de l'histoire entre Alvaro Gonzalez et l'Olympique de Marseille est décidément bien compliquée. Apparu à seulement 11 reprises cette saison sous la tunique phocéenne, l'Espagnol serait proche de résilier son contrat avec les Olympiens. RMC Sport révèle des discussions entre le défenseur et les dirigeants pour mettre un terme à leur collaboration. Jorge Sampaoli ne compte plus du tout sur l'ancien joueur de Villarreal. Ce dernier serait d'ailleurs retourné en Espagne ces derniers jours.

Notre avis : L'issue était hélas inéluctable. Alvaro pourrait patienter jusqu'à cet été avant de trouver un nouveau challenge.

