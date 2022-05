"Plus de doute" : Mbappé resterait au PSG

Les heures passent et nous rapprochent de l'annonce tant attendue du prodige français concernant son avenir. Alors que le PSG reçoit Metz ce samedi soir pour clore le championnat, Gianluca di Marzio, journaliste aux sources fiables, a lâché une bombe en début d'après-midi : "Plus de doutes, Mbappé restera au PSG et va renouveler son contrat avec le club." Difficile de faire plus clair ! Dans un autre tweet, di Marzio a précisé que la décision avait été prise par le joueur hier et que ce dernier avait un accord verbal avec le Real Madrid.

Ad

Notre avis : Si c'est le cas et que le PSG l'annonce après le match, la nuit sera belle à Paris...

Transferts La mère de Mbappé : "Les deux offres sont identiques, on attend sa décision" IL Y A UN JOUR

Griezmann conforté par le président de l'Atletico Madrid

Prêté deux ans l'été dernier par le FC Barcelone, Antoine Griezmann devrait honorer sa dernière année avec l'Atletico Madrid. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Enrique Cerezo : "C'est un joueur de l'Atletico, il a un contrat avec l'Atletico et il continuera à l'Atletico", a martelé le patron des Colchoneros lors d'un évènement organisé par la LaLiga et relaté par Marca. Une manière de dissiper la rumeur qui bruissait concernant le refus de l'Atletico Madrid de régler l'option d'achat à 40 millions de l'international français, buteur à trois reprises en championnat cette saison.

Notre avis : Le message est passé. Mais Griezmann devra retrouver son lustre d'antan pour convaincre les dirigeants de miser sur lui.

L'Atlético n'en voudrait plus : "Griezmann est aujourd'hui face à un trou noir"

Pogba de plus en plus proche d'un retour à la Juve

L'intérêt de la Juventus pour son ancien maître à jouer (2012-2016) a largement été médiatisé ces derniers mois. Mais La Gazzetta dello Sport, dans son édition du jour, affirme que le retour de Paul Pogba en Italie serait déjà bouclé. Le quotidien italien va plus loin et évoque un contrat de trois ans avec un salaire annuel net de 7,5 millions d'euros, assortis de bonus estimés à 10 millions. La Juventus devrait communiquer son arrivée dans les prochains jours. Le milieu français avait quitté la Vieille Dame en 2016 en échange d'un chèque de 105 millions d'euros.

Notre avis : Si l'affaire se concrétise, la Juventus réaliserait un sacré coup et Paul Pogba retrouverait Massimiliano Allegri, qui l'a entraîné de 2014 à 2016.

Conte entre dans la danse pour Perisic

Initialement envoyé vers la Juventus, Ivan Perisic jouit également d’une jolie cote de l’autre côté de la Manche. Selon le Daily Mail, l’international croate intéresse pas moins de trois écuries de Premier League, et pas des moindres : le nouveau riche Newcastle, Chelsea et, surtout, Tottenham. Antonio Conte, l’entraîneur des Spurs, apprécie particulièrement le profil du finaliste de la dernière Coupe du monde, avec lequel il a remporté le Scudetto la saison passée. Perisic privilégierait toutefois l’Italie, même s’il ne semble pas fermé à l’idée de retrouver son ancien coach.

Notre avis : En fin de contrat cet été, Perisic attire forcément les convoitises, et l’idée de le voir à nouveau sous les ordres de Conte a de quoi séduire.

Pjanic de retour au Barça

Dans un message publié sur son compte Instagram, Miralem Pjanic a fait ses "adieux" à Besiktas. Le Bosnien est prêté au club stambouliote depuis septembre 2021 par le FC Barcelone, où il devrait faire son retour d’ici quelques jours. Avec Besiktas, Pjanic est apparu à 26 reprises, pour un bilan de quatre passes décisives. Du côté du club catalan, le Bosnien n’entre pas dans les plans et devrait, selon AS, repartir en prêt, vraisemblablement vers la Serie A.

Notre avis : Sous contrat jusqu’en 2024, le cas Pjanic ressemble fortement à un poids pour le Barça, qui aura du mal à vendre un joueur dont les émoluments tutoient les 6,5 millions annuels. Le prêt reste la meilleure alternative.

Di Maria et le PSG, c'est fini

"Je donne rendez-vous à toute la famille Paris Saint-Germain, samedi au Parc des Princes, pour lui rendre l'hommage qu'il mérite", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. Après sept ans, 294 apparitions, 92 buts et 118 passes décisives sous le maillot parisien, l'Argentin de 34 ans s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. La Gazetta dello Sport. C'était un secret de polichinelle. La séparation entre Angel di Maria et le Paris Saint-Germain était pressentie, elle a été enterinée par un communiqué officiel du club de la capitaine diffusé sur son site hier soir., a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. Après sept ans, 294 apparitions, 92 buts et 118 passes décisives sous le maillot parisien, l'Argentin de 34 ans s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Son arrivée à la Juventus est annoncée comme imminente par

Notre avis : L'Argentin a encore les cannes pour relever un dernier défi en Serie A, un nouveau championnat pour lui.

Tammy Abraham de retour en Angleterre ?

Tammy Abraham a inscrit un doublé vendredi soir pour permettre à l'AS Rome de composter son ticket pour l'Europa League. Après la rencontre, l'attaquant anglais, sous contrat jusqu'en 2026 avec la Louve, s'est laissé aller à une confidence au micro de DAZN : "Comme je l'ai toujours dit, je suis tombé amoureux de ce club dès le premier jour et j'aiderai toujours l'équipe autant que possible. (...) J'adore ce club. Ils m'ont donné l'opportunité de me montrer. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais mon coeur est ici." Les médias anglais n'en attendaient pas tant, le Daily Mail en tête, eux qui annoncent Abraham avec insistance du côté d'Arsenal et de Chelsea, son club formateur.

Notre avis : Tammy Abraham va-t-il connaître le même destin que Romelu Lukaku, de retour à Chelsea après une expérience italienne réussie ? L'international anglais semble plutôt déclarer sa flamme au club de la Ville éternelle...

Xavi ouvre la porte à Lewandowski

Robert Lewandowski veut rejoindre le Barça. Le Barça veut acheter Robert Lewandowski. Mais le Bayern Munich, lié encore un an avec le Polonais, s'oppose à cette union. Interrogé en conférence de presse, Xavi, l'entraîneur blaugrana, a pris des précautions au moment d'évoquer ce mouvement : "Oui, c'est une des possibilités. Il l'a dit lui-même. Certaines négociations sont en cours, ce ne sera pas facile avec le Bayern qui est aussi impliqué."

Notre avis : En rappelant la position du joueur devant les médias, Xavi met un peu plus de pression sur les Bavarois.

Transferts Les 12 infos mercato de vendredi HIER À 08:43