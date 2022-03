Avantage Real Madrid sur le dossier Tchouaméni ?

Aurélien Tchouaméni a encore montré vendredi dernier, lors de France-Côte d'Ivoire, qu'il était un joueur de grand talent. Ainsi, le Real Madrid, des clubs anglais et le PSG sont sur les rangs rappelle AS ce lundi. Mais le quotidien espagnol précise que le club madrilène serait l'option privilégiée du milieu monégasque de 22 ans. Il y a deux semaines, ESPN révélait qu'Aurélien Tchouaméni ne serait pas vendu à moins de 50 millions d'euros.

Notre avis : Au regard de ses dernières prestations, les enchères pourraient vite monter.

L'Atlético proche de payer la clause pour Griezmann

Selon les informations du quotidien Sport , l'Atlético Madrid est proche de payer la clause, d'une valeur de 40 millions d'euros, pour définitivement enrôler Antoine Griezmann. Arrivé en prêt l'été dernier dans le club qui l'a fait tutoyer les sommets entre 2014 et 2019, l'attaquant international français entre dans les plans de Diego Simeone. Il y a deux ans et demi, le Barça avait dépensé 120 millions d'euros pour le recruter.

Notre avis : Ce n'est pas une surprise, Antoine Griezmann a retrouvé le sourire avec l'Atlético Madrid et va donc poursuivre sa carrière sous le maillot des Colchoneros.

... et pourrait réussir à attirer Dybala

Notre avis : Luis Suarez semble parti pour quitter le club madrilène libre en fin de saison. L'association Griezmann-Dybala devant serait très alléchante.

Chiellini n'écarte aucune possibilité

Selon La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini n'écarterait aucune possibilité concernant son avenir. Sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2023, le défenseur international italien de 37 ans serait prêt à aller au bout de son bail avec les Bianconeri mais également à tenter une aventure en MLS voire de se reconvertir en tant que dirigeant.

Notre avis : Un départ de Giorgio Chiellini serait une immense perte pour la Juventus Turin.

Arsenal pense à Rashford

Lié à Manchester United jusqu'en juin 2023, Marcus Rashford va-t-il quitter son club formateur l'été prochain ? D'après The Daily Mirror, Arsenal, qui s'apprête à voir partir libre Alexandre Lacazette, envisage de transmettre une proposition aux Red Devils. En cas de qualification en C1, l'actuel quatrième de Premier League aura besoin de se renforcer sur le plan offensif.

Notre avis : Difficile d'imaginer Manchester United vendre Marcus Rashford à l'un de ses concurrents directs. Mais tout dépendra de l'offre que pourrait transmettre le club londonien.

... et veut prolonger le contrat de Saka

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Arsenal s'apprête à ouvrir les négociations avec l'entourage de Bukayo Saka afin de prolonger son contrat, qui s'étend actuellement jusqu'en juin 2024. De son côté, l'international de 20 ans, auteur de 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ne serait pas contre poursuivre l'aventure avec les Gunners.

Notre avis : Bukayo Saka est un joueur d'avenir et Arsenal a raison de vouloir le sécuriser.

Matuidi parle de son avenir

Alors qu'il n'est plus dans les plans de l'Inter Miami, Blaise Matuidi a évoqué son futur dans un entretien accordé au Parisien. "On ne sait jamais de quoi demain sera fait, a indiqué le milieu champion du monde. Je me laisse le temps de la réflexion. Des fenêtres de mercato s'ouvriront dans quelques semaines. J'aurai 35 ans en avril. Je ne suis plus tout jeune, mais je ne me sens pas usé pour autant."

Notre avis : Blaise Matuidi pourrait encore rendre de jolis services dans un club du Top 5 de Ligue 1.

Alvaro rappelle son attachement à l'OM

Dimanche L'Equipe révélait qu'Alvaro Gonzalez était actuellement en Espagne, alors que ses relations sont très fraîches avec Jorge Sampaoli, qui ne compte pas sur lui pour jouer au sein de la défense marseillaise. Pourtant, le joueur de 32 ans a rappelé son attachement à l'OM sur son compte Twitter. "Jusqu'à la mort, toujours", a-t-il répondu à une publication qui mettait en avant son bilan marseillais depuis son arrivée à l'été 2019.

Notre avis : Un départ de Jorge Sampaoli n'est pas à l'ordre du jour. L'avenir d'Alvaro Gonzalez à l'OM semble pour l'instant bouché.

Svilar vers la Roma

La Roma prépare l'avenir pour le poste de gardien. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Mile Svilar se serait mis d'accord avec la Roma et aurait déjà passé sa visite médicale. Le portier de Benfica, désiré par José Mourinho, devrait s'engager jusqu'en juin 2027 avec le club romain.

Notre avis : En manque de temps de jeu à Benfica, l'international serbe (1 sélection) aura l'occasion de se relancer sous la coupe de José Mourinho.

