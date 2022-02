Le Barça rêve de Haaland

C'est une information qui fait la Une de Sport ce jeudi. Selon le quotidien ibérique, Erling Haaland, courtisé par le PSG, est également la priorité du FC Barcelone pour l'été prochain. Mundo Deportivo, qui confirme cette possibilité, explique que les Blaugrana comptent se dégager de la masse salariale en vendant plusieurs joueurs. Et du côté des arrivées, la direction catalane pourrait prendre des joueurs en fin de contrat pour ne pas dépenser d'énormes sommes sur le mercato. Marcelo Brozovic (Inter Milan) est notamment pisté, tout comme César Azpilicueta et Andreas Christensen (Chelsea). Le but final : obtenir une enveloppe conséquente pour le buteur de Dortmund.

Ad

Notre avis : On se dirige vers une bataille PSG-Barça-Real pour Halaand. Si sa clause libératoire est réellement fixée à 75 millions d'euros, tout est possible.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé mercredi IL Y A UN JOUR

Comment la haine entre Raiola et Guardiola pourrait coûter l'arrivée d'Haaland à City

Perisic vers une prolongation à l'Inter...

En fin de contrat avec l'Inter Milan, Ivan Perisic pourrait finalement y prolonger. Bien que difficile, une prolongation est désormais envisageable selon La Gazzetta dello Sport, qui précise que les parties se sont rencontrées il y a quelques jours. Le joueur, qui touche 5 millions d'euros et en réclamait un de plus, pourrait se voir proposer un salaire net de 4 millions pour deux ans. Un nouveau rendez-vous serait prévu dans 15 jours, mais le beau temps semble être revenu entre Perisic et l'Inter.

Notre avis : Perisic a beau réaliser une saison exceptionnelle, l'Inter a une ligne directrice qu'elle ne peut franchir. Perisic doit faire un petit effort.

... et Handanovic devrait y rester

Si les Nerazzurri ont d'ores et déjà bouclé l'arrivée d'André Onana pour la saison prochaine, Samir Handanovic, lui, n'est pas pour autant annoncé sur le départ. Toujours selon le quotidien italien, le capitaine de l'Inter pourrait rester dans le but d'épauler le gardien de l'Ajax Amsterdam. "Ce serait dans l'esprit de ce qu'avait fait la Juventus avec Szczęsny et Buffon", écrit La Gazzetta dello Sport. Une prolongation d'un an + une autre en option est envisagée.

Notre avis : Plutôt une bonne idée sur le papier. Handanovic pourrait ainsi accompagner Onana dans son adaptation au football italien et sa nouvelle vie à l'Inter.

Après l’Inter et l’AC Milan, Saliba a séduit un autre géant d'Europe

Kluivert revient sur son départ de la Roma

Ma volonté, celle du club ou de l'entraîneur ? C'est un peu tout ça, a-t-il répondu. J'ai aussi eu un super feeling ici. Je suis venu deux fois. Une première au printemps juste pour voir les installations, et ça m'a beaucoup plu. Une deuxième pour avoir une conversation avec l'entraîneur (Christophe Galtier) et avec Julien (Fournier, le directeur du football). Ça a duré peut-être deux heures. On a parlé de plein de choses, pas seulement de tactique. J'ai eu un très bon feeling." Brillant avec l'OGC Nice face à l'OM , Justin Kluivert est actuellement prêté par l'AS Rome, où il n'est jamais réellement parvenu à s'imposer. Après y être revenu cet été, le Néerlandais a finalement décidé de repartir. ", a-t-il répondu."

Notre avis : Nice dispose d'une option d'achat (aux alentours des 13-14 millions d'euros), qui peut se transformer en obligation selon certaines conditions. S'il continue comme ça, le fils prodige restera sur la Côté d'Azur.

Une entame idéale pour l'OM puis Kluivert et Nice ont tout renversé : le résumé vidéo

Milan a rencontré l'agent de Botman

Après avoir tenté (en vain) de le recruter lors du mercato hivernal, l'AC Milan revient à la charge pour Sven Botman. Nikkie Bruinenberg, l'agent du joueur, était d'ailleurs présent mercredi lors à San Siro lors de la victoire de l'AC Milan face à la Lazio Rome (4-0). Et les médias transalpins évoquaient une possible rencontre dans la capitale lombarde ce jeudi pour évoquer un possible transfert du défenseur du LOSC.

Notre avis : Les Rossoneri veulent devancer tout le monde dans la course à Botman. Et ce travail en amont pourrait porter ses fruits.

Sven Botman après son but pour Lille contre le PSG en Ligue 1 le 6 février 2022 Crédit: Getty Images

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 18:45