Le Barça conserverait une chance pour Haaland

Mundo Deportivo, le FC Barcelone conserverait une chance d'attirer Erling Haaland cet été. Le quotidien espagnol précise que le buteur de 21 ans a été agréablement surpris par la prestation des Blaugrana face au Real Madrid au Bernabéu (4-0) il y a deux semaines et qu'elle aurait semé le doute dans l'esprit du Norvégien. Même si ce dernier The Daily Mail début mars. Selon les informations de, le FC Barcelone conserverait une chance d'attirer Erling Haaland cet été. Le quotidien espagnol précise que le buteur de 21 ans a été agréablement surpris par la prestation des Blaugrana face au Real Madrid au Bernabéu (4-0) il y a deux semaines et qu'elle aurait semé le doute dans l'esprit du Norvégien. Même si ce dernier aurait déjà trouvé un accord avec Manchester City , comme le révélaitdébut mars.

Notre avis : Malgré des finances dans le rouge, le club catalan peut encore espérer, notamment grâce à son nouveau contrat avec Spotify.

Tobias est prêté au Real Madrid

A cause de la guerre en Ukraine, Vinicius Tobias va quitter le Shakhtar Donetsk comme l'a annoncé vendredi le club ukrainien. L'arrière droit de 18 ans, international U17 brésilien, est donc prêté au Real Madrid pour un an et demi. Les Merengues disposeraient d'une option d'achat de 18 millions d'euros pour le joueur qui n'a pas disputé la moindre minute avec l'équipe première du club ukrainien cette saison.

Notre avis : Avec Dani Carvajal et Lucas Vazquez, le jeune brésilien devrait apprendre à vitesse grand V.

Bosz très surpris par le recrutement de Tetê

Je l'avais juste vu avec le Shakhtar. Il a des qualités individuelles. J'ai été surpris quand son nom a été mis sur la table à Lyon. Honnêtement, je me suis dit ce n'était pas possible de recruter un tel joueur avec ces qualités", a lâché le technicien néerlandais. Jeudi, l'OL a officialisé le recrutement de Tetê jusqu'à la fin de la saison. Une prise inespérée selon Peter Bosz, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. "", a lâché le technicien néerlandais.

Notre avis : Une recrue qui pourrait beaucoup apporter à l'OL dans le sprint final en L1.

Lamkel Zé rejoint Metz

L'attaquant camerounais Didier Lamkel Zé, qui avait été prêté par le Royal Antwerp (1re div. belge) au FC Khimki, a quitté le club russe et finira cette saison à Metz, a annoncé vendredi le club de Ligue 1 mosellan. L'international camerounais de 25 ans (1 sélection), qui s'entraînait à Metz depuis la mi-mars, a été libéré de son prêt au FC Khimki à la suite du conflit en Ukraine. "Il a été autorisé par les différentes instances du football à s'engager en faveur d'un nouveau club", précise le club mosellan au sujet de la possibilité offerte aux joueurs étrangers sous contrat avec des clubs russes et ukrainiens de finir cette saison ailleurs.

Lamkel Zé est opérationnel, d'après l'entraîneur Frédéric Antonetti, et devrait figurer dans le groupe dimanche contre Monaco, pour le compte de la 30e journée de L1. L'attaquant camerounais de 1,92 m a déjà évolué en France, à Lille en moins de 19 ans et en équipe réserve (2015-16), et à Niort (2016-18) en L2. Corrigé à Rennes (6-1) il y a deux semaines, le FC Metz est 19e de L1 et deuxième plus mauvaise attaque, avec seulement 26 buts marqués en 29 matches. Premier relégable, il recevra Monaco dimanche.

Notre avis : Tout comme l'OL, Metz profite des nouvelles règles de la FIFA pour se renforcer.

Newcastle chaud sur Coutinho

Depuis le début de l'année civile, Philippe Coutinho a retrouvé ses bonnes habitudes en Premier League. Avec Aston Villa, où il est prêté jusqu'en fin de saison par le Barça, le milieu international brésilien a déjà marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en championnat. Des statistiques qui auraient renforcé Newcastle United dans son souhait de le recruter selon Mundo Deportivo. Même si les Magpies pourraient lui offrir un salaire XXL, l'ancien joueur de Liverpool, qui serait aussi suivi par Arsenal, privilégierait la continuité avec les Villans de Steven Gerrard.

Notre avis : Philippe Coutinho a retrouvé le sourire à Aston Villa. En cas de proposition de l'actuel 9e de Premier League, le choix du joueur de 29 ans devrait être vite fait.

Le Bayern Munich négocie pour Gravenberch

Sous contrat avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2023, Ryan Gravenberch pourrait quitter son club formateur cet été. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Bayern Munich pousse pour recruter le milieu de terrain de 19 ans et aurait bien avancé dans les négociations.

Notre avis : Un beau coup à venir pour le champion d'Allemagne en titre.

Merlin prolonge à Nantes

Le défenseur latéral Quentin Merlin, révélation de la saison à Nantes, a prolongé son engagement dans son club formateur jusqu'en 2026, a annoncé vendredi le club Jaune et Vert. Né à Nantes il y a 19 ans, Merlin a fait ses débuts au FC Nantes dès l'âge de 11 ans avant de gravir progressivement les échelons jusqu'au groupe professionnel l'an dernier. Ailier gauche pendant sa formation, capable aussi d'évoluer comme milieu axial, il s'est mué en latéral gauche pour gagner du temps de jeu et s'imposer comme titulaire depuis novembre.

Au cours de la saison, il a progressé en défense, sans renoncer à son profil offensif, comme l'a prouvé son premier but en professionnel: une frappe du gauche en pleine lucarne lors de la victoire contre le PSG en février (3-1). Après plusieurs apparitions dans les sélections de jeunes, il avait été convoqué pour la première fois en équipe de France Espoirs il y a deux semaines mais avait dû renoncer à cause d'une grosse contusion subie lors de la défaite face à Lille (1-0) la veille du rassemblement.

"Je suis vraiment fier de poursuivre l'aventure dans mon club de coeur", a déclaré Merlin dans le communiqué du FC Nantes, évoquant "une grande marque de confiance".

Notre avis : Un bon choix pour Nantes comme pour le joueur, qui va continuer à grandir avec les Canaris.

