Dortmund presse Haaland

D'après The Sun, les Jaune et Noir commencent à s'impatienter sur le dossier Erling Haaland. Dortmund sait bien que le Norvégien veut partir et que Manchester City est en première ligne pour le recruter, mais n'a pas perdu espoir de le prolonger une saison supplémentaire. "Il y a une clause libératoire et une deadline. Nous voulons prendre une décision le plus vite possible" a déclaré le directeur sportif du club, Sebastian Kehl.

Notre avis : Haaland est en position de force, il peut faire attendre tout le monde autant qu'il veut, il trouvera un point de chute.

L'AC Milan vers un mercato grandiose ?

L'AC Milan étant proche d'être revendu à un fonds d'investissement basé au Bahreïn, le club est sur le point d'intégrer le cercle des ultrariches d'Europe. De quoi éveiller la gourmandise lombarde, puisqu'Investcorp, le fonds en question, aurait promis une enveloppe de 300M€. Selon la Gazzetta dello Sport, Milan viserait quatre joueurs pour se renforcer, et pas des moindres : Christopher Nkunku, Sebastien Haller, Aurélien Tchouaméni et Nicolo Zaniolo.

Notre avis : Dur d'imaginer Milan s'attirer ces quatre noms, tous convoités par bien des clubs en Europe.

Lacazette, un retour sous conditions

Alexandre Lacazette a confirmé dimanche au micro du Canal Football Club qu'il est encore en contact avec l'OL, club auquel il est toujours très attaché. Libre de tout contrat cet été, un retour chez les Gones n'est pas exclu. Seul hic : sa volonté de jouer sur la scène européenne. Et à Lyon, même accrocher une place qualificative pour les barrages de Ligue Europa Conférence parait difficile. Mais pas impossible.

Notre avis : Lacazette à Lyon, ça ne sera pas pour 2022.

Liverpool aussi veut Gavi

On savait le Bayern très motivé à accueillir la pépite barcelonaise Gavi, le club bavarois a désormais un concurrent de taille. En plus du Barça qui veut à tout prix prolonger son jeune milieu, Liverpool tâte également le terrain. Les Reds se verraient bien engager l'Espagnol de 17 ans selon El Nacional, pour en faire un des joyaux de son effectif.

Notre avis : Le fait que de tels cadors s'arrachent Gavi est un signe, Barcelone doit absolument le prolonger.

Gavi célèbre avec Barcelone Crédit: Getty Images

Onana, toujours plus loin de l'Ajax

André Onana connaît quelques tensions avec son club et ses supporters, notamment en raison de ses ambitions de départ très claires. L'association des supporters du club ayant même demandé à ce qu'il ne joue plus de la fin de la saison. Requête entendue par Eric Ten Hag qui l'a laissé sur le banc... pour la finale de la coupe nationale (défaite 2-1 contre le PSV). Nul doute qu'il a hâte de filer à l'Inter, avec qui il s'est déjà mis d'accord, à la fin de son contrat.

Notre avis : Le départ est déjà acté et inévitable.

Conte veut garder Kulusewski

D'après ESPN, Antonio Conte aurait fait savoir à sa direction qu'il souhaite conserver Dejan Kulusevski, actuellement en prêt à Tottenham mais toujours sous contrat avec la Juventus. L'attaquant suédois a redynamisé l'attaque des Spurs aux côtés de Kane et Son ces dernières semaines. Son prix est évalué à 35M€ par Transfermarkt.

Notre avis : Un jeune attaquant de 21 ans qui a fait ses preuves en Premier League, pas sur que la Juve ne le lâche si facilement.

