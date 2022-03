Hazard envisagerait de rester au Real Madrid

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Kylian Hazard, le petit frère d'Eden, a fait savoir que l'international belge pourrait rester au Real Madrid, même s'il n'arrive pas à s'imposer depuis son arrivée à l'été 2019. "Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s'y sent bien. Il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il attendra jusque-là", a indiqué le joueur de 26 ans, actuellement prêté au Racing White Daring de Molenbeek (Belgique).

Notre avis : Même si la direction du Real Madrid espère toujours qu'Eden Hazard retrouvera son niveau de Chelsea, elle ne le retiendra pas en cas d'offre satisfaisante l'été prochain.

Rashford se pose des questions sur son avenir

Très souvent remplaçant depuis l'arrivée de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, Marcus Rashford se poserait des questions sur son avenir d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano. Une source proche des Red Devils aurait fait part de l'incompréhension de l'attaquant international anglais (46 sélections) devant son manque de temps de jeu.

Notre avis : Tout reste possible pour Marcus Rashford l'été prochain, surtout qu'il sera en fin de contrat avec Manchester United en juin 2023. Cependant, le club mancunien aurait une option pour le faire rempiler une saison supplémentaire.

Arsenal prêt à négocier pour Lacazette ?

Auteur de cinq buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette va-t-il rester à Arsenal ? Alors que l'ancien Lyonnais sera en fin de contrat avec les Gunners en juin prochain, Mikel Arteta a indiqué, dimanche en conférence de presse après la victoire du club londonien à Watford (3-2), qu'il comptait discuter avec le Français en fin de saison concernant son avenir.

Notre avis : Sur le dossier Lacazette, Arsenal est pour l'instant en ballotage défavorable.

Newcastle United cible Diaby

Outre le Real Madrid, Newcastle United viserait également Moussa Diaby. Selon les informations du Daily Mail, les Magpies s'apprêteraient à transmettre une offre aux dirigeants de Leverkusen pour l'international français (4 sélections). Le quotidien britannique précise que la proposition pourrait atteindre 60 millions d'euros.

Notre avis : Trois ans après l'avoir recruté pour 15 millions d'euros, le Bayer Leverkusen aura du mal à conserver l'ailier gauche de 22 ans cet été.

Christensen proche de Barcelone

En fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, Andreas Christensen devrait changer de club l'été prochain. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le défenseur international danois a trouvé un accord moral avec le FC Barcelone. Un contrat de cinq ans serait évoqué pour le joueur de 25 ans.

Notre avis : Une belle recrue à venir pour le Barça, avant son coéquipier Cesar Azpilicueta lui aussi en fin de bail avec Chelsea ?

Leicester blinde Fofana

Très proche d'un retour après sa terrible blessure au tibia, Wesley Fofana est un élément sur lequel Leicester compte, et les Foxes l'ont prouvé en officialisant la prolongation de contrat du joueur de 21 ans. Recruté à Saint-Etienne il y a un an et demi pour 35 millions d'euros, l'international Espoirs tricolore est désormais lié avec le club anglais jusqu'en 2027.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le Français, qui concrétise son excellente saison l'année passée avant sa grave blessure.

Crystal Palace pense à Kamara

Outre le Borussia Dortmund et la Roma, Boubacar Kamara fait également l'objet de sollicitations en Premier League. D'après The Sun, Crystal Palace ciblerait le joueur de 22 ans, qui sera en fin de contrat avec l'OM en juin prochain. Patrick Vieira apprécierait le profil du natif de Marseille, qui a pu voir son talent de près lorsqu'il entraînait Nice (2018-2020).

Notre avis : Crystal Palace ne part pas favori sur ce dossier mais la présence de Patrick Vieira pourrait peser en faveur des Eagles.

