L'OL pourrait ne pas retenir Dubois

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique Lyonnais souhaiterait miser sur Malo Gusto au poste d'arrière droit à l'avenir. Ainsi, Léo Dubois, sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024, ne serait pas retenu en cas de belle offre l'été prochain, précise le quotidien. De son côté, l'ancien Nantais n'écarterait pas l'idée de vivre une expérience à l'étranger.

Notre avis : Quatre ans après l'avoir récupéré libre, l'OL pourrait réaliser une belle plus-value en vendant l'arrière droit international français (13 sélections).

Kamara intéresse Dortmund

D'après Bild, le Borussia Dortmund serait intéressé par Boubacar Kamara. Le natif de Marseille, âgé de 22 ans, sera en fin de contrat en juin prochain. Ainsi, le BvB apprécierait son profil mais également son statut de joueur libre. Ces dernières semaines, la presse italienne évoquait également un intérêt de la Roma.

Notre avis : Sauf énorme surprise, Boubacar Kamara quittera son club formateur cet été. Une grosse perte sportive et financière pour l'OM.

Cavani souhaiterait rester en Europe

Où jouera Edinson Cavani, en fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, la saison prochaine ? Selon les informations du Guardian, l'attaquant international uruguayen de 35 ans souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe. Lors du mercato hivernal, son nom a été associé au FC Barcelone, qui a finalement préféré miser sur Pierre-Emerick Aubameyang.

Notre avis : Malgré son âge, Edinson Cavani pourrait encore rendre de loyaux services dans un grand club européen.

Botman proche de l'AC Milan

Pour La Gazzetta dello Sport, c’est quasiment fait : Sven Botman sera défenseur de l’AC Milan la saison prochaine. Le club et le joueur seraient tombés d’accord pour un contrat rémunéré à hauteur de 3,5 millions d’euros par an. Newcastle, qui avait offert quelque 35 millions d'euros au LOSC lors du mercato d’hiver, serait donc définitivement sur la touche.

Notre avis : Un an après Mike Maignan, l'AC Milan réaliserait une très belle affaire en engageant le Lillois Sven Botman.

Dante prolonge avec Nice

Dans un communiqué publié jeudi, l'OGC Nice a annoncé avoir prolongé le contrat de Dante pour une saison supplémentaire. Le défenseur brésilien de 38 ans, arrivé chez les Aiglons en 2016, est désormais lié au Gym jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Christophe Galtier, Dante, victime d'une grave blessure à un genou à l'automne 2020, mérite de poursuivre l'aventure avec Nice.

Isco vers Séville ?

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Isco (29 ans) pourrait rester en Liga. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, l'ancien joueur de Malaga, arrivé chez les Merengue en 2013, aurait donné son accord de principe pour rejoindre le FC Séville. Le milieu offensif international espagnol serait prêt à baisser son salaire pour poursuivre sa carrière avec le club andalou.

Notre avis : Isco a encore de belles années devant lui et Séville pourrait lui permettre d'exprimer son talent de façon plus fréquente (ndlr : 11 matches de Liga dont 3 titularisations cette saison).

Grenier est officiellement un joueur de Majorque

Après la France et l'Italie, Clément Grenier, l'ancien milieu de l'Olympique Lyonnais, où il a été formé, va découvrir un troisième championnat européen : celui d'Espagne. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le joueur de 31 ans, aux 5 sélections en équipe de France, s'est officiellement engagé en faveur de Majorque, actuel 16e de Liga. Arrivé libre, celui qui n'a plus joué depuis 10 mois et son départ de Rennes s'est engagé jusqu'à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option.

Notre avis : L'occasion rêvée pour le Gone d'enfin se relancer, après des mois compliqués.

