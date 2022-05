Le PSG a de la concurrence pour Leão…

Unique buteur contre la Fiorentina dimanche soir, Rafael Leao guide l’AC Milan vers un Scudetto qui lui échappe depuis 2011. L’attaquant portugais, qui évolue en Italie depuis son départ du LOSC en 2019, fait l’objet d’une cour assidue de nombreux clubs européens depuis plusieurs mois.

Ad

Selon La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain serait prêt à formuler une offre de 70 millions d’euros pour l’attirer dans ses rangs. Le dossier s’annonce compliqué pour le champion de France : Investcorp, fonds bahreïni en pole pour acquérir l’AC Milan, souhaiterait conserver Rafael Leão et même prolonger son contrat, dont la date d'échéance est fixée en 2024.

Football Au Bayern Munich, la confiance est de mise : "Lewandowski va rester à 100%" IL Y A 2 HEURES

Notre avis : L’intérêt du PSG ne date pas d’hier, puisqu’il était déjà question d’une offre de 70 millions d’euros il y a deux mois. En revanche, le possible rachat du club lombard par Investcorp pourrait mettre à mal les plans parisiens.

Et si Ronaldo rentrait à Madrid ?

Assistera-t-on à un énième retour ? Revenu en grandes pompes du côté de Manchester United l’été dernier, douze ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait reproduire le même voyage. C’est ce que croit savoir The Mirror. Le média britannique indique que la star portugaise, qui a inscrit 24 buts en 38 matches cette saison, pourrait ne pas faire partie des plans du prochain entraîneur des Red Devils, Erik Ten Hag, plutôt enclin à donner le pouvoir à la jeunesse.

Les dirigeants du Real Madrid surveilleraient attentivement la situation du quintuple Ballon d’or, lié à United jusqu’en 2023. Interrogé par Sky Sports avant la rencontre face à Brentford, Ralf Rangnick, actuel technicien des Red Devils, est resté évasif sur le sujet : “Il a montré qu’il pouvait encore jouer un rôle essentiel dans cette équipe, mais il est évident que Manchester a besoin de plus d’attaquants. Il devrait y en avoir deux ou trois nouveaux l’année prochaine, c’est assez évident.”

Notre avis : Le fait que l’information provienne du Mirror incite à la prudence et ce, malgré la saison chaotique de Manchester United. D’autant plus que le club madrilène a ciblé des profils bien plus jeunes en la personne de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland…

Cristiano Ronaldo sous le maillot du Real Madrid. Crédit: Getty Images

Manchester United à fond sur Martinez

Parmi les deux ou trois nouveaux attaquants évoqués par Ralf Rangnick figure peut-être Lautaro Martinez, le buteur de l’Inter Milan. Recruté par le club lombard en 2018, l’Argentin de 24 ans a scoré 70 fois en 177 rencontres, dont 17 en Serie A cette saison. Pour faciliter son transfert dans le nord-ouest de l’Angleterre, les dirigeants de Manchester United imagineraient une offre de 50 millions d’euros en ajoutant dans la balance, d'après le Daily Express, Anthony Martial, actuellement en prêt au FC Séville.

Notre avis : Si Lautaro Martinez ferait un bien fou aux Red Devils, on doute, en revanche, que l'offre anglaise convienne aux Lombards.

Lautaro Martinez célèbre l'un de ses nombreux buts avec l'Inter Milan. Crédit: Getty Images

Nkunku a la cote en Angleterre…

Encore buteur lundi soir contre le Borussia Monchengladbach, Christopher Nkunku poursuit sa folle saison. Le Français de 24 ans, formé au PSG, comptabilise 31 buts toutes compétitions confondues, dont 18 en Bundesliga. Ses performances attirent forcément l’attention des mastodontes européens depuis plusieurs mois, mais l’intérêt serait plus prononcé du côté de la Premier League.

Liverpool et Manchester United lui feraient ainsi les yeux doux pour un transfert estival, selon Sky Sports. “Je pense que Lepzig veut prolonger son contrat pour ajouter une clause libératoire d’environ 65 millions d’euros, activable à la fin de la saison prochaine”, pense, quant à lui, le journaliste allemand Philipp Hinze.

Notre avis : Le RB Leipzig, qui aimerait devenir l’un des principaux concurrents du Bayern Münich en championnat, ne voudra pas se séparer de son joyau français cet été. Enfin, tout dépend du montant inscrit sur le chèque.

Les dessous de la folle saison de Nkunku avec Leipzig

… comme De Vrij

Selon Football Insider, Tottenham, Aston Villa et Newcastle seraient sur les traces de Stefan de Vrij, défenseur central de l’Inter Milan. Le Néerlandais de 30 ans, international à 55 reprises, est lié jusqu’en 2023 avec le club lombard, en recherche de liquidités. Auparavant estimé à 40 millions de livres, De Vrij aurait dévalué de 25 millions. Un prix tout à fait abordable pour les écuries anglaises. Des trois équipes précédemment citées, les Spurs, dirigés par Antonio Conte, ancien entraîneur de l’Inter, tiendraient la corde.

Notre avis : Titulaire indiscutable au sein de la défense la plus hermétique d’Italie, Stefan de Vrij devrait attirer des prétendants plus prestigieux s’il venait à ne pas prolonger avec l’Inter.

Ligue 1 Sampaoli, parti pour rester à l'OM : Longoria veut prolonger son contrat IL Y A 4 HEURES