Transferts

Ronaldo n'écarte pas un départ au Brésil

Dans des propos accordés à ESPN, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur un possible départ, un jour, au Brésil. Et le quintuple Ballon d'Or n'a pas totalement fermé la porte à cette possibilité. "Jouer au Brésil, qui sait ? Personne n'aurait dit que je reviendrai à Manchester à 36 ans et je suis ici. Jouer au Brésil ? C'est très loin de mon esprit. Mais, en football, tout est possible, je ne sais pas", a confié l'actuel joueur de Manchester United.

Notre avis : Même s'il n'écarte pas cette possibilité, on imagine bien Ronaldo terminer sa carrière en MLS.

Icardi, ça bloque

Que va faire Maurco Icardi cet hiver ? Bien que courtisé par la Juventus Turin, l'attaquant argentin est toujours du côté de Paris, où son histoire bat toujours autant de l'aile. Selon Sky Italia, la Vieille Dame est certes toujours intéressé par le joueur du PSG, mais encore faut-il convaincre le PSG de s'en séparer... en prêt. Une formule qui ne convient visiblement pas au club de la capitale. L'international argentin aimerait lui aussi avoir plus de garanties sur son avenir.

Notre avis : Le PSG lâchera difficilement Icardi en prêt. Peine perdue pour la Juve ?

L'OM veut Kolasinac

Selon les informations de La Provence, l'Olympique de Marseille aimerait recruter Sead Kolasinac, en fin de contrat à Arsenal en juin prochain. "Le robuste latéral gauche bosnien de 28 ans pourrait rejoindre l'OM dans les prochains jours", écrit même le quotidien sur son site.

Notre avis : Un renfort d'expérience à moindre coût pour l'OM. Une piste intéressante.

Burnley propose 17M pour Fofana

Impressionnant avec le RC Lens, Seko Fofana a beaucoup de courtisans sur le mercato. Selon L'Equipe du jour, Burnley a proposé 17 millions d'euros au club nordiste, qui devrait toutefois refuser cette proposition.

Notre avis : Lens compte garder Fofana cet hiver, et le joueur ne semble pas tenté par cette destination. Refus logique.

Arthur vers Arsenal ?

Entré en jeu face à l'Inter Milan, mercredi soir, lors de la Supercoupe d'Italie perdue par la Juventus (2-1), Arthur pourrait avoir disputé ses dernières minutes sous le maillot bianconero. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain se rapproche d'Arsenal, qui aurait accéléré ces dernières heures pour l'ex-joueur du Barça. Toutefois, la Vieille Dame ne s'en séparera pas sans avoir trouvé son remplaçant au préalable. Max Allegri souhaite un milieu de terrain au profil plus "physique" et avec plus de "personnalité".

Notre avis : La Juve est prête à laisser partir Arthur, qui ne s'est jamais imposé au milieu. Mais avant, il faudra un remplaçant.

L'OL devrait garder Emerson

Bien que Chelsea ait proposé 4M€ pour rompre le prêt d'Emerson à Lyon et le rapatrier à Londres pour pallier les multiples blessures au poste d'arrière gauche, l'OL n'a pas voulu lâcher l'Italien. Les Blues ont fini par changer leur fusil d'épaule et décidé de rappeler Kenedy à la place. Un joueur capable de jouer à tous les postes sur le flanc gauche et qui évoluait en prêt à Flamengo.

Notre avis : Bon choix de l'OL qui n'a pas foule à ce poste.

Thomas Tuchel pense garder Rüdiger

Interrogé sur la situation d'Antonio Rüdiger par Sky Sports après la victoire de Chelsea contre Tottenham en EFL CUP (1-0), le technicien allemand s'est voulu rassurant quant à la prolongation de son défenseur dont le contrat expire cet été : "Nous sommes confiants. Nous avons des choses à offrir."

Notre avis : Un défenseur comme Rûdiger, ça se garde.

Thomas Tuchel (G) and Antonio Rudiger (D) Crédit: Getty Images

Sidibé parti pour rester

Alors qu'il avait exprimé ses envies de départ cet hiver, Djibril Sidibé aurait changé d'avis sur sa situation à Monaco et souhaiterait rester sur le rocher encore un moment. Foot Mercato rapporte que le Français envisagerait même une prolongation désormais. Une envie réciproque qui pourrait aboutir sur quelques années de contrat supplémentaire.

Notre avis : Bonne nouvelle pour Monaco qui tient une bonne rotation à ce poste avec Caio Henrique.

L'offre de Newcastle pour Diego Carlos

Selon The Telegraph, les Magpies seraient passés à l'offensive pour le recrutement de Diego Carlos. Une offre de 45M€ aurait été formulée. En échec sur le dossier Botman, Newcastle accélère la cadence pour construire sa défense cet hiver.

Notre avis : Dur d'arracher un défenseur de ce calibre à ce prix là.

Dybala envie d'ailleurs ?

La presse argentine, TyC Sport en premier lieu, annonce que Paulo Dybala (28 ans) aurait choisi de ne pas prolonger son contrat avec la Juventus Turin. Il serait donc à l'écoute d'offre intéressantes pour s'engager librement dans un autre club l'été prochain.

Notre avis : Il serait temps que Paulo Dybala prenne une autre dimension, à la Juve ou ailleurs.

Kamara intéresse toujours la Roma

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport revient sur l'arrivée de Sergio Oliveira à la Roma en provenance du FC Porto. Et le quotidien transalpin assure que le mercato romain n'est pas terminé. Si Amadou Diawara venait à partir, Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l'OM, pourrait alors débarquer. A condition de faire une offre convenable au club olympien.

Notre avis : Kamara ne prolongera pas à l'OM. Si la Roma venait à poser une certaine somme sur le tapis dès janvier...

Newcastle s'offre Wood

L'attaquant néo-zélandais Chris Wood, qui évoluait à Burnley, a signé un contrat de deux ans et demi avec Newcastle, a annoncé jeudi le club anglais. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Le joueur de 30 ans viendra renforcer l'effectif des Magpies, dont le rachat en octobre par un fonds saoudien avait provoqué la polémique. Newcastle, actuel avant-dernier du championnat anglais avec une seule victoire en 19 matches, reste à la lutte pour conserver sa place en Premier League. Il affrontera samedi Watford, juste devant lui au classement avec seulement deux points d'avance, un match qui pourrait s'avérer crucial pour sortir de la zone rouge. (AVEC AFP)

Notre avis : Un choix surprenant pour Newcastle.

Corona en Espagne

Jesus Corona devrait quitter porter Porto pour s'engager avec le FC Séville. La signature de son contrat avec le club andalou ne devrait plus tarder et la visite médicale aura lieu cette semaine. Un transfert que Monchi, le directeur sportif sévillan, boucle enfin, après s'être attaqué au dossier l'été dernier.

Notre avis : Passer d'un manque de jeu à Porto à un transfert au FC Séville, Corona doit être satisfait.

Jesus Corona Crédit: Imago

