40 millions pour Lewandowski ?

Quarante millions d'euros pour un de meilleurs attaquants du monde, l'affaire va éveiller l'appétit de bien des écuries. C'est le prix qu'aurait fixé le Bayern Munich pour Robert Lewandowski selon Kicker. Le Polonais, 33 ans, a un contrat qui court jusque 2023 et serait ouvert à des discussions pour une prolongation assortie d'une belle augmentation. Mais les deux parties ne parviennent pas à s'entendre puisque le club bavarrois se refuse à prolonger de plus de deux ans un joueur qui a plus de 30 ans et ne souhaite pas faire grimper sa masse salariale. La situation est donc au point mort.

Notre avis : Prolongation ou vente, il se passera quelque chose cet été. Un tel joueur ne part pas libre.

"Nagelsmann est le principal responsable de l'élimination du Bayern"

Adeyemi à Dortmund, ça avance

D'après Fabrizio Romano, Karim Adeyemi et le Borussia Dortmund se rapprochent de plus en plus. Les deux parties sont déjà d'accord, seuls quelques détails avec le RB Salzburg restent à régler. Le défenseur central de Fribourg, Nico Schlotterbeck, aurait également accepté de signer chez les Jaune et Noir.

Notre avis : Quoi de mieux que Dortmund pour faire exploser un jeune joueur.

Adeyemi, la machine à provoquer les penalties que le Bayern a laissée filer… il y a dix ans

Arteta tend une perche à Lacazette

Alors qu'au micro du Canal Football Club, Alexandre Lacazette avait assuré que des contacts existaient bel et bien avec son club formateur, l'Olympique Lyonnais, son entraîneur actuel à Arsenal lui a tendu une première perche pour qu'il reste, alors que le contrat du Français se termine en juin . "Nous avons exprimé notre intention de parler cet été. Pour le reste, je veux juste qu'il soit pleinement concentré sur son devoir, qui est de défendre Arsenal de la meilleure façon possible" a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse.

Notre avis : Si l'OL n'est pas européen, Arsenal ne devrait pas s'inquiéter.

Nketiah a aussi des envie de départ

Lacazette n'est pas le seul attaquant des Gunners qui a la bougeotte. Le jeune Eddie Nketiah, 22 ans, semble également vouloir partir chercher du temps de jeu ailleurs. Lui aussi sera libre en juin et freine des quatre fers concernant sa prolongation de contrat. Arteta a aussi évoqué son cas en conférence de presse : "(Nketiah) a le droit d'être bouleversé. C'est prévisible de la part des joueurs qui ont peu de temps de jeu...".

Notre avis : Nketiah a du talent mais a du mal à l'exploiter à fond chez les Gunners. Un prolongation puis un prêt peut-être ?

Newcastle prépare l'été

Le Mirror assure que Newcastle se prépare déjà à un été mouvementé, avec un budget toujours quasi-illimité. Première piste : Dominic Calvert-Lewin. Les Magpies seraient prêts à débourser 66M€ pour s'attirer les services de l'attaquant international anglais. Estimé à 42 millions d'euros sur Transfertmart, Calvert-Levin est sous contrat jusqu'à l'été 2025.

Notre avis : Un bon renfort pour Newcastle, une coquette somme pour Everton.

Maxime Lopez est toujours dans le viseur de la Lazio

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Maxime Lopez est l'un des objectifs de la Lazio Rome cet été. Auteur d'une très belle saison avec Sassuolo, le milieu de terrain pourrait donc quitter les Neroverdi l'été prochain. "C'est notre joueur le plus courtisé", avait récemment confirmé l'administrateur délégué du club italien Giovanni Carnevali.

Notre avis : L'ancien milieu de l'OM s'éclaterait avec Sarri. Mais la Lazio devra sortir le chéquier pour le recruter, puisque ce sera au moins 30 millions d'euros...

