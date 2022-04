Décision imminente pour Lewandowski

Prolongation, départ au Barça ? L'avenir de Robert Lewandowski s'écrit en pointillés depuis plusieurs mois. Mais tout pourrait se décanter dans les prochains jours. Selon Sport, l'agent de l'attaquant polonais rencontrera la direction bavaroise. Soit un accord est trouvé et le feuilleton se termine, soit ce n'est pas le cas, et les Blaugrana sauteront sur l'occasion à un an de la fin de son contrat. Le club catalan serait en tout cas prêt à lui offrir un contrat de trois ans, ce qu'il réclame.

Notre avis : Impossible de prédire quoi que ce soit. En revanche, on ne peut être que curieux de voir Lewandowski dans un autre championnat que la Bundesliga.

Le Barça veut avancer trois prolongations

Les prochains jours seront décidément animés pour le Barça, qui va se plonger dans les dossiers de prolongations de contrats. Toujours selon Sport, le directeur sportif du club Mateu Alemany souhaite boucler l'extension de bail de Ronald Araujo la semaine prochaine (jusqu'en 2026), alors que les discussions vont dans le bon sens. Mais il aura aussi des rendez-vous avec les agents de Gavi, Sergi Roberto (mardi) et Ousmane Dembélé.

Notre avis : Gavi fait partie des dossiers prioritaires et le Barça ferait bien de rapidement boucler l'affaire, puisque de grandes écuries surveillent le joueur de 17 ans, dont le Bayern.

Et en parlant de prolongation...

Si le Barça accélère ses dossiers de renouvellement, c'est parce que les Blaugranas savent bien que les grosses écuries européennes lorgnent ses pépites. Selon Mundo Deportivo, le Bayern suivrait très attentivement la stiuation de Gavi. Le virevoletant milieu de terrain made in FC Barcelone est en fin de contrat à l'été 2023 et plait beaucoup aux Allemands. Les dirigeants catalans resteraient cependant confiants dans leur capacité à conserver leur pépite.

Notre avis : Que les Catalans se dépêchent, quand le Bayern a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs.

L'OL accélère pour Diop

Révélation de la saison à Lyon, Castello Lukeba sera un pilier de la défense rhodanienne la saison prochaine. Mais alors que Jason Denayer devrait partir libre et que Jérôme Boateng n'a pas convaincu, l'OL cherche un complément à son jeune gaucher. Le nom retenu serait ainsi celui d'Issa Diop, qui n'a plus qu'un an de contrat avec West Ham. Vincent Ponsot, directeur du football, a rencontré cette semaine les représentants du joueur, selon L'Equipe, qui précise que la réunion s'est bien passée. Un bail longue durée lui serait proposé, alors que les Hammers pourraient le lâcher pour moins de 10 millions d'euros.

Notre avis : L'OL a besoin de retrouver de la stabilité derrière, et Diop n'a pas spécialement été une référence ces derniers mois, où il ne s'est pas imposé aux yeux de David Moyes.

Les grosses demandes du clan Haaland

Alors qu'Erling Haaland quittera très certainement Dortmund cet été, Bild apporte des précisions sur les demandes de son clan. Son père, Alfe-Inge Haaland, réclame ainsi 30 millions d'euros de prime à la signature du contrat pour avoir participé au rapprochement des parties, alors que l'agent Mino Raiola en voudrait 40 millions. Le Daily Star indique de son côté que Manchester City est le favori pour accueillir le Norvégien, un rendez-vous ayant eu lieu au début du mois. Les Citizens pourraient offrir au serial buteur un salaire égal à celui de Kévin De Bruyne, le plus élevé du club, à hauteur de 500 000 livres, soit un peu plus de 600 000 euros.

Notre avis : Des chiffres toujours plus ahurissants…

La Juve s'active sur un joueur de Ligue 1

C'est en tout cas ce que rapporte La Stampa. D'après le média italien, Frederico Cherubini, le directeur sportif de la Juventus Turin en personne, se serait rendu à Monaco pour discuter du transfert de Benoit Badiashile. Le défenseur central monégasque de 21 ans intéresse grandement la Vieille Dame, qui serait prête à signer un gros chèque pour s'attirer ses services : pas loin de 30M€.

Notre avis : La Juve a besoin de sang frais en charnière centrale, Chiellini n'est pas éternel.

Lautaro Martinez sur le départ ?

Selon Tuttosport, le groupe Suning, propriétaire de l'Inter Milan, souhaite vendre pour au moins 100 millions d'euros lors du prochain mercato. Lautaro Martinez serait ainsi en instance de départ, avec un prix fixé à 70 millions d'euros. L'attaquant argentin a tenu à tempérer ces rumeurs, mais l'Atlético Madrid serait notamment sur le coup, alors que le club lombard maintient les contacts avec Paulo Dybala pour le faire venir gratuitement cet été.

Notre avis : Après Lukaku, Lautaro. Etant donné la situation financière du groupe Suning, cela ne serait pas une surprise.

