Lewandowski sur le départ ?

Et si l'aventure de Robert Lewandowski au Bayern Munich touchait bientôt à sa fin ? Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, deux choix s'offriraient au buteur international polonais l'été prochain : prolonger son contrat ou partir. Pour l'heure, le club bavarois n'aurait pas encore discuté avec son entourage. Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, le joueur de 33 ans est lié au champion d'Allemagne en titre jusqu'en juin 2023.

Ad

Notre avis : Robert Lewandowski ne devrait pas manquer de prétendants s'il ne prolongeait pas avec le Bayern. Une belle opportunité à saisir pour le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé ?

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR

Le prix de Tchouaméni serait connu

Selon les informations d'ESPN, le Real Madrid devra proposer au moins 50 millions d'euros à l'AS Monaco pour recruter Aurélien Tchouaméni la saison prochaine. Rappelons qu'en janvier 2020, le club de la Principauté avait payé 18 millions d'euros à Bordeaux pour que le joueur renforce son milieu de terrain.

Notre avis : Aurélien Tchouaméni est désormais régulièrement appelé en équipe de France. L'ASM pourrait encore faire monter les enchères dans les prochains mois.

Un duel Barcelone-PSG pour Salah ?

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2023, Mohamed Salah, dont les négociations semblent patiner avec le champion d'Angleterre 2020, attise les convoitises des plus grands clubs. Selon le quotidien Sport, l'international egyptien prioriserait un départ de Premier League. Ainsi, le FC Barcelone et le PSG seraient prêts à accueillir l'ancien Romain cet été, précise le média espagnol.

Notre avis : Même si Liverpool n'a pas encore dit son dernier mot sur ce dossier, le Barça pourrait difficilement recruter Mohamed Salah au regard de sa masse salariale actuelle.

Les joueurs, Pochettino, Leonardo, Nasser… A qui la faute ?

Mazraoui nie tout accord avec le Barça

Après l'élimination de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Noussair Mazraoui a nié tout accord avec le Barça alors qu'il sera en fin de contrat en juin prochain avec le club entraîné par Erik ten Hag. "Je n'ai toujours rien signé avec Barcelone. Il n'y a rien de concret, je ne suis même pas près de le faire. Sinon, je serais honnête et je le dirais", a-t-il déclaré au média néerlandais RTL7.

Notre avis : Egalement suivi par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, Noussair Mazraoui a-t-il voulu envoyer un message à l'un de ces deux clubs ?

Un quadruplé façon "Mbappino" : L’envol du gamin qui a refusé le Barça

Núñez sera très sollicité cet été

Darwin Núñez a été le héros du 8e de finale retour de C1 Ajax-Benfica (0-1) mardi soir. Lié à Benfica jusqu'en juin 2025, l'attaquant international uruguayen va ainsi être très sollicité cet été. D'après le journaliste Fabrizio Romano, plusieurs clubs dont West Ham sont déjà sur les rangs. En janvier dernier, les Hammers avaient proposé une offre de 48 millions d'euros mais refusée par le club lisboète.

Notre avis : La valeur de Darwin Núñez devrait encore augmenter, ce qui va sûrement inciter Benfica à le vendre cet été.

Mara rempile avec Bordeaux

Sékou Mara a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 avec les Girondins de Bordeaux. L'attaquant de 19 ans compte 27 apparitions avec l'équipe professionnelle depuis le début de sa carrière, 2 buts et 4 passes décisives.

Notre avis : Bordeaux a eu raison de sécuriser un joueur promis à un bel avenir.

Cabella discute avec l'Olympiakos

Dans un entretien accordé mercredi à L'Equipe, Rémy Cabella a indiqué qu'il discutait actuellement avec l'Olympiakos, après avoir rompu son contrat avec Krasnodar à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Il y a des discussions, c'est vrai. C'est un beau club qui joue le titre et se bat pour être en Ligue des champions chaque année. En plus, il y a Yann Mvila là-bas... J'ai de très bons échos. C'est un club qui m'intéresse mais j'ai d'autres propositions à côté. Je vais me décider dans les prochains jours", a indiqué le joueur de 32 ans.

Notre avis : Même si on aimerait le revoir en Ligue 1, Rémy Cabella pourrait apporter sa créativité au jeu de l'Olympiakos.

Burki rebondit en MLS

Le gardien de Dortmund et international suisse Roman Bürki va rejoindre la MLS à la fin de saison et s'engager avec St. Louis City, a annoncé le club allemand mercredi. "Le contrat de Bürki au BVB, valable jusqu'au 30 juin 2023, sera résilié de manière anticipée à la fin de la saison en cours", écrit le club de la Ruhr dans un communiqué. Arrivé en 2015 à Dortmund, le gardien de 31 ans a longtemps été titulaire dans la cage des Jaunes et Noirs jusqu'à une blessure à l'épaule en janvier 2021. Il a jusqu'ici disputé 232 matchs officiels avec le BVB. Toutefois cette saison, il ne compte aucune minute de jeu en Bundesliga, dépassé dans la hiérarchie par son compatriote Gregor Kobel voire par le vétéran, suisse lui aussi, Marwin Hitz (34 ans).

Notre avis : Burki s'offre une belle aventure en MLS.

Junior Moraes signe à Sao Paulo

L'équipe brésilienne des Corinthians de Sao Paulo a annoncé mercredi avoir recruté l'international ukrainien Junior Moraes, un des footballeurs ayant quitté le Shakhtar Donetsk après l'invasion russe. "Je suis très heureux et je me sens prêt à porter ce maillot. J'espère aider le club à obtenir de bons résultats", a déclaré l'attaquant de 34 ans, cité dans un communiqué du club pauliste, avec qui il s'est engagé jusqu'au 31 décembre 2023. Brésilien né à Santos, ville portuaire de l'Etat de Sao Paulo, Junior Moraes a été naturalisé ukrainien en 2019, après avoir joué plusieurs saisons dans son pays d'adoption, au Metallurg Donetsk, au Dynamo Kiev et au Shakhtar.

Notre avis : Junior Moraes rebondit après la triste guerre qui frappe l'Ukraine.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé lundi 14/03/2022 À 16:02