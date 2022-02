Mané, départ à venir ?

Selon les informations de Goal, Sadio Mané pourrait bientôt quitter Liverpool. En effet, l'international sénégalais, qui vient de remporter la CAN avec les Lions de la Teranga, ne serait pas contre changer d'air cet été, mais uniquement pour le Real Madrid ou le FC Barcelone. Pour rappel, Mané, qui a ironisé sur une possible venue à l'Olympique de Marseille , est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds.

Ad

Notre avis : Mané estime peut-être que son cycle à Liverpool est terminé. Mais on a quand même du mal à l'imaginer partir...

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 18:45

Paqueta rappelle que le maillot de l'OL est "précieux"

Alors que L'Equipe a annoncé un intérêt du PSG pour Lucas Paqueta ce mercredi, le milieu brésilien s'est exprimé en fin d'après-midi sur son compte Twitter. "N’oubliez pas ce qu’on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi", a-t-il écrit avec deux coeurs aux couleurs de l'OL.

Notre avis : En cas d'offre XXL, Lucas Paqueta pourrait ne pas être retenu par la direction lyonnaise.

United viserait Tielemans

En difficulté cette saison, Manchester United pourrait se montrer actif sur le prochain mercato estival. D'après le Daily Star, Youri Tielemans (Leicester) est notamment une cible des Red Devils. Mais les Foxes souhaiteront-ils se séparer de leur milieu de terrain, passé notamment par Monaco ? Pas simple.

Notre avis : Tielemans serait certainement une bonne recrue pour United, qui devrait probablement compenser le départ de Paul Pogba en fin de contrat.

Youri Tielemans a inscrit un superbe but en finale de FA Cup, face à Chelsea Crédit: Getty Images

Conte veut convaincre Kane de rester à Tottenham...

Antonio Conte parviendra-t-il à convaincre Harry Kane de rester à Tottenham ? Après avoir longtemps flirté avec Manchester City l'été dernier, le buteur anglais, finalement resté du côté des Spurs, ne semble pas vraiment certain d'y rester encore longtemps. Mais l'entraîneur italien compterait tout faire pour le conserver, affirme The Sun ce mercredi. Toutefois, une condition sine qua none pour le joueur : une qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison.

Notre avis : Si Conte reste et Tottenham va en C1, Kane pourrait se laisser convaincre.

Kane est-il l’avant-centre idéal pour le City de Guardiola ?

... qui a tenté le coup pour Adama Traoré

Alors qu'il s'est engagé du côté du FC Barcelone, Adama Traoré aurait pu rejoindre Tottenham cet hiver. En effet, selon Mundo Deportivo, l'international espagnol a repoussé une très grosse offre de la part des Spurs. S'il a été tenté de l'accepter, l'arrivée de son club formateur dans le dossier a tout changé. Et l'ailier aux 8 sélections avec la Roja a ainsi retrouvé la Catalogne.

Notre avis : Si le Barça n'était pas entré dans la course, Traoré aurait probablement rejoint Tottenham.

Torres, Vlahovic : Comment la Juve et le Barça ont pu signer les deux plus gros coups de l'hiver

Conte ouvre la porte à Eriksen

L'entraîneur italien de Tottenham, Antonio Conte, n'a pas écarté, mercredi, l'idée d'un retour de Christian Eriksen chez les Spurs si le Danois, victime d'un arrêt cardiaque l'été dernier, retrouve la forme avec Brentford sur la fin de saison. "C'est sûr, Eriksen fait partie de l'histoire de Tottenham. Revenir ici serait une belle opportunité pour lui, pour moi et pour le club", a expliqué l'Italien qui l'a dirigé deux saisons à l'Inter Milan. "Honnêtement, j'étais surpris de la situation parce que, dans mon esprit, je pensais que Christian aurait besoin de plus de temps avant de revenir jouer en Angleterre", a poursuivi Conte.

Notre avis : L'histoire serait belle pour Eriksen. Attendons de voir son retour sur les pelouses avec Brentford.

(Avec AFP)

Benzia prêté à Hatayspor

Yassine Benzia retourne en Turquie. Après un passage à Fenerbahçe lors de l'exercice 2018-2019, le joueur de Dijon a été officiellement prêté jusqu'en fin de saison à Hatayspor, actuel 8e de Süper Lig.

Notre avis : Benzia voulait probablement changer d'air. Il a profité de la fin du mercato en Turquie (mardi, ndlr) pour trouver une porte de sortie.

Premier contrat pro pour trois joueurs à Monaco

Le milieu de terrain Maghnes Akliouche, l'attaquant Salatiel Decarpentrie et le défenseur Yllan Okou, tous nés en 2002, ont signé mercredi leur premier contrat professionnel de trois saisons avec Monaco. Mardi, Maghnes Akliouche a été impliqué dans le deuxième but inscrit par l'ASM en Coupe de France contre Amiens (2-0).

Notre avis : Philippe Clément est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes joueurs. Maghnes Akliouche, Salatiel Decarpentrie et Yllan Okou devraient avoir du temps de jeu en cette fin de saison.

Après un festival d'Akliouche, Volland a fait le break pour Monaco

Transferts 900 millions d'euros dépensés en janvier : Le mercato d'hiver retrouve son niveau d'avant-Covid HIER À 17:48