Mané confirme son départ de Liverpool

En conférence de presse avec sa sélection du Sénégal avant un match contre le Bénin, Sadio Mané s'est exprimé sur son futur. "Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. N'est-ce pas entre 60 et 70% des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu'ils souhaitent", a lâché l'ailier vainqueur de la CAN en février dernier. Si l'explication reste douteuse, et la destination non confirmée, le numéro 10 des Lions de la Teranga a tout de même entériné son avenir loin de l'Angleterre : "Nous verrons bientôt ! Pas de précipitation car nous verrons tout cela ensemble".

Notre avis : Si Mané écoute vraiment le peuple sénégalais, il ira rejoindre Diallo et Gueye au PSG plutôt que d'aller au Bayern Munich.

Le Bayern vise Osimhen pour l'après-Lewandowski

Alors que le départ de Robert Lewandowski ne fait quasiment plus le moindre doute en Bavière, le Bayern Munich réfléchit déjà à son successeur. Et d'après le Corriere dello Sport, les Allemands sont venus aux renseignements à Naples pour l'attaquant nigérian Victor Osimhen. L'ancien du LOSC, auteur de 18 buts cette saison, plaît au champion d'Allemagne et pourrait connaître un nouveau transfert cet été, à 23 ans. Plusieurs clubs anglais comme Newcastle et Arsenal seraient aussi séduits.

Notre avis : Son éventuelle arrivée dépendra du futur de Sadio Mané.

Vìctor Osimhen Crédit: Getty Images

Mkhitaryan devrait rejoindre l'Inter

En fin de contrat à l'AS Rome, Henrikh Mkhitaryan va a priori refuser l'offre de prolongation formulée par ses dirigeants. D'après Fabrizio Romano, l'international arménien va rejoindre librement l'Inter Milan pour deux saisons. Le joueur aurait souhaité disputer la Ligue des champions l'an prochain, ce qui sera le cas avec les Nerazzurri.

Notre avis : Après Dzeko l'été dernier, c'est un autre Giallorosso qui va rejoindre l'Inter. La pioche continue.

Khazri ne restera pas à Sainté

Homme fort de l'attaque des Verts cette saison, Wahbi Khazri, ne devrait pas rester avec Saint-Etienne en Ligue 2. L'international tunisien, en discussions avec Lille d'après Prime Video, a confirmé son envie de rester dans l'élite pour RMC : "L'envie de rester en Ligue 1 ? Oui, car je me sens vraiment bien physiquement, techniquement, tactiquement. Je me sens en capacité d’être performant, on verra ce qu’il en est".

Notre avis : Khazri a encore de quoi briller en Ligue 1. Un cinquième club français (après Bastia, Bordeaux, Rennes et Saint-Etienne donc) lui tend les bras.

Le Barça va frapper fort en attaque pendant que Paris vise De Jong

Pulisic séduit en Italie

Après une saison compliquée à Chelsea et mécontent de son temps de jeu sous Thomas Tuchel (23 titularisations toutes compétitions confondues), Christian Pulisic a admis vouloir "plus de temps de jeu", et les cadors viennent logiquement toquer à sa porte. D'après le Daily Mail, les deux clubs italiens de l'AC Milan et de la Juventus sont à l'affût pour l'international américain, qu'ils supervisent actuellement.

Notre avis : Un départ en Italie lui offrira indéniablement davantage de minutes.

