Morata, le Barça repart à l'attaque

Alors que la piste semblait s'être clairement refroidie, le FC Barcelone pourrait finalement mettre la main sur Alvaro Morata. Selon Sport, qui en fait sa Une du jour, le club catalan va essayer de recruter l'international espagnol de la Juventus lors de ces derniers jours de mercato. Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam) est également une possibilité pour le couloir.

Notre avis : Si Vlahovic arrive à la Juve, Morata partira. Le joueur veut rejoindre le Barça, conscient que la Juve ne lèvera pas son option d'achat en fin de saison.

Alvaro Morata (Juventus) Crédit: Getty Images

Morientes envoie Mbappé au Real

Invité lundi de l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, l'ancien attaquant du Real Madrid Fernando Morientes s'est dit certain du départ de Kylian Mbappé l'été prochain. "Kylian, il va aller au Real l’année prochaine, a-t-il assuré. J’ai beaucoup entendu Florentino (Perez, le président du Real), il adore Kylian parce qu’il est différent. Est-ce que c’est sûr qu’il va signer au Real? Je crois, oui", a-t-il déclaré.

Notre avis : Morientes confirme ce qu'une grande partie des observateurs semble déjà penser.

Chelsea relance le dossier Koundé

55 millions d'euros : voilà ce qu'aurait proposé Chelsea pour Jules Koundé selon le média TMW. Le défenseur international français, presque parti pour Manchester City l'été dernier, serait ouvert à un départ vers le club londonien.

Notre avis : A 23 ans, Koundé est légitime à vouloir passer un cap. Aux côtés de Thiago Silva et Rüdiger à Chelsea, il pourrait le franchir.

Réunion de la dernière chance pour Dembélé

Le torchon brûle entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, mais y a-t-il un dernier moyen de l'éteindre ? C'est peut-être ce que tentera l'agent du joueur, Moussa Sissoko, qui a été aperçu aujourd'hui à l'aéroport de Barcelone. Une ultime réunion est prévue avec les dirigeants catalans selon Mundo Deportivo, avec l'objectif de trouver un point d'accord entre les deux parties. Pour rappel, le tricolore a refusé l'offre de prolongation qui ne correspondait pas à ses exigences, et le Barça a en réponse exigé que le joueur trouve un moyen de partir pendant ce mercato hivernal.

Notre avis : Le point de non-retour semble tout de même avoir été franchi.

Renato Sanches "prêt" à quitter le LOSC

Ce n'est un secret pour personne : Renato Sanches souhaite un départ du LOSC. Le milieu de terrain portugais aspire à un club aux plus grandes ambitions, et il l'a refait savoir au média anglais Metro. "Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés. J'ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs se renseignent, mais je ne peux pas en dire plus" a déclaré le joueur de 24 ans, avant d'être plus explicite : "Mais je sais que je suis prêt. Si une offre se présente, je ferai ce qui est le mieux pour moi".

Notre avis : Des paroles osées pour un joueur qui peine à être véritablement performant depuis maintenant de nombreuses semaines.

"Azpi" va retrouver l'Espagne

Douze ans après l'avoir quittée, César Azpilicueta devrait retrouver prochainement son Espagne natale. L'ancien latéral droit de l'OM, aujourd'hui capitaine de Chelsea, devrait signer signer libre avec le FC Barcelone l'été prochain. La Sexta révèle que le défenseur de 32 ans et le club catalan ont trouvé un accord pour un contrat de trois ans. Une aubaine pour les Blaugrana, puisque le joueur arrive dans six mois à la fin de son contrat avec les Blues.

Notre avis : Une très solide recrue pour le FC Barcelone, dont la défense manque d'un vrai patron.

Kamara plaît à la Roma de Mourinho

José Mourinho rêve de Boubacar Kamara. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'entraîneur de l'AS Rome souhaite en effet recruter le milieu de terrain de l'OM, en fin de contrat en juin prochain. Le joueur réclamerait un salaire de 5 millions d'euros, avec Manchester United qui serait rentré dans la danse.

Notre avis : Kamara aura sûrement un rôle plus important à la Roma qu'à Manchester United.

Gigot à l'OM, c'est pour l'été prochain

Défenseur français du Spartak Moscou, Samuel Gigot est un joueur coté, dont le contrat arrive à sa fin en juin prochain. D'après les informations de L'Equipe, il possèderait un accord verbal avec l'OM pour rejoindre le club olympien à la fin de la saison. Lille et Nice semblaient aussi pister le joueur de 28 ans, qui souhaite absolument revenir en France, mais il semblerait que Pablo Longoria ait une longueur d'avance sur ses concurrents.

Notre avis : Avec les départs potentiels de Caleta-Car et Alvaro cet hiver, Gigot pourrait peut-être même arriver plus tôt que prévu.

Samuel Gigot (Spartak Moscou) Crédit: Getty Images

Reinildo à l'Atlético... la saison prochaine ?

Ce n'est plus qu'une question de temps. Arrivé à Madrid lundi, Reinildo va bien signer à l'Atlético, très probablement en vue de la saison prochaine. Le Mozambicain, qui est en fin de contrat en juin avec le LOSC, terminera donc sa saison chez les Dogues selon les informations de L'Equipe du jour.

Notre avis : L'Atlético s'adjuge Reinildo en fin de contrat, anticipant la concurrence. Joli coup, même si les Colchoneros auraient aimé le recruter dès janvier.

Dortmund est le favori pour Adeyemi

Véritable révélation de la phase de poules de la Ligue des champions, Karim Adeyemi devrait quitter le Red Bull Salzbourg sous peu. L'international allemand de 20 ans est plus que jamais proche du Borussia Dortmund, qui continue les démarches pour le recruter selon Sky Germany. Le club autrichien en demande entre 30 et 40 millions d'euros, ce qui en ferait le joueur le mieux vendu de son histoire. Alors que les dirigeants du BvB ont entamé sur place les négociations ce lundi, l'attaquant aux 18 buts et 4 passes décisives cette saison se rapproche plus que jamais des Jaune-et-Noir de Dortmund.

Notre avis : Un beau tremplin qu'une signature au BvB. Etonnant que Leipzig ne se positionne pas en priorité sur le joueur.

Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) Crédit: Getty Images

Gosens, priorité de l'Inter

Les Nerazzurri se cherchent un piston gauche, et le nom coché est celui de Robin Gosens. L'Allemand de 27 ans, sous contrat avec l'Atalanta Bergame jusqu'en 2023, est également courtisé par Newcastle, qui espère bien doubler l'Inter dans le dossier. La Dea demande au moins 30 millions d'euros pour son gaucher, selon plusieurs sources italiennes. En cas d'échec, le plan B de l'Inter serait le milieu de terrain de Francfort Filip Kostic.

Notre avis : Le profil idéal pour les Nerazzurri, leaders de Serie A et en position de force sur le dossier.

Newcastle fond sur Lingard

Son prêt fructueux du côté de West Ham lors de la saison dernière n'a pas vraiment changé sa situation à Manchester United. A 29 ans, Jesse Lingard n'est pas un titulaire ne serait-ce que crédible chez les Red Devils, et pourrait voir ailleurs cet hiver. Avec seulement 9 petites apparitions en Premier League, l'international anglais est pisté par Newcastle, qui dans son projet de recrutement à grande envergure, serait prêt à lui offrir un salaire mirobolant d'après le Sun, même pour six mois de prêt. La décision sera prise dans les prochains jours.

Notre avis : Si la piste menant à un premier international anglais déchu et frustré ne se concrétise pas, le plan B Dele Alli pourrait aussi fonctionner.

Gomis fait ses valises

L'histoire est terminée entre Bafétimbi Gomis et quitte Al-Hilal. La nouvelle a été officialisée dans la nuit de lundi à mardi, avec un bilan de 107 buts en 147 matches pour l'attaquant, qui pourrait rebondir dans l'un de ses anciens clubs : Galatasaray.

Notre avis : Gomis va probablement tenter une dernière expérience avant de raccrocher.

