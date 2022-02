La presse madrilène l'assure : Mbappé aurait refusé la prolongation XXL du PSG

Marca. Dans son édition du jour, le quotidien madrilène a évoqué la nouvelle proposition du club parisien ainsi que les pressions du Qatar et du président Macron sur le clan du joueur. Mais le média espagnol affirme que Kylian Mbappé aurait (encore) rejeté cette offre. Le feuilleton Mbappé continue de battre son plein. Il y a quelques jours, The Independent révélait l'offre colossale que le PSG était prêt à transmettre pour conserver son joyau. Mais il en faudra décidément plus pour convaincre l'international français de rester à Paris à en croire les dernières indiscrétions de. Dans son édition du jour, le quotidien madrilène a évoqué la nouvelle proposition du club parisien ainsi que les pressions du Qatar et du président Macron sur le clan du joueur. Mais le média espagnol affirme que Kylian Mbappé aurait (encore) rejeté cette offre.

Notre avis : Les jours passent et rapprochent toujours plus Kylian Mbappé du Real Madrid.

Delort et Nice, c'est une affaire qui roule. Buteur à 10 reprises en 25 sorties sous le maillot du Gym cette saison, l'international algérien aurait pourtant pu poser ses valises ailleurs, puisqu'il figurait sur les tablettes de Lyon et Marseille l'été dernier. Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC mercredi soir, l'attaquant niçois a confirmé l'intérêt des deux clubs lors du dernier mercato estival. Mais l'ex-Caennais a finalement privilégié Nice, sans regret. "Je suis très content d'être arrivé dans cette équipe à ce moment-là, a expliqué l'ancien Montpellérain. Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très heureux. Je me sens très bien. Je vois que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien."

Notre avis : Après une mise en route en mode diesel, Delort a trouvé son rythme sur la Côte d'Azur et est déjà l'un des chouchous de l'Allianz Riviera.

Retour au Brésil pour Thiago Mendes ? Pisté par Flamengo l'été dernier, le milieu de terrain de l'OL n'a pas été oublié par le club de Rio de Janeiro. Le média brésilien GE annonce que Flamengo devrait revenir à la charge pour l'ancien Lillois qui plaît beaucoup à Paulo Sousa, débarqué sur le banc carioca en décembre dernier. Des négociations auraient même été amorcées avec le président Aulas pour un transfert cet été.

Notre avis : Thiago Mendes n'a plus qu'un an de contrat à Lyon. Et l'OL ne dira pas non à une petite indemnité...

Dix-neuf ans après ses grands débuts avec le Genoa, Domenico Criscito est en passe de faire ses adieux. Selon La Gazzetta dello Sport, le capitaine rossoblù devrait rejoindre Toronto en mars prochain. Il y retrouverait Lorenzo Insigne, qui débarquera lui en fin de saison. Un contrat de deux ans est évoqué pour l'international transalpin.

Notre avis : Le Genoa, fraîchement racheté, entame un nouveau projet. Dommage pour Criscito de partir en laissant le club avant-dernier du championnat.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Simone Inzaghi est revenu sur la prolongation imminente de Marcelo Brozovic avec l'Inter Milan. "On connaît tous son importance, a expliqué l'entraîneur du club lombard. Sa prolongation est importante, comme celles de Barella et Lautaro, et j'espère Perisic et Handanovic". Selon les médias italiens, l'international croate touchera un salaire de 6 millions d'euros par an.

Notre avis : Tout le monde connaît l'importance de Brozovic à l'Inter. Sa prolongation est plus que logique.

