Mbappé, la tendance reste la même

Si Kylian Mbappé compte bien tout faire pour éliminer le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le PSG, Le Parisien informe ce mardi que "l’énorme tendance" pour son avenir reste celle d'un départ du côté des Merengues en fin de contrat. Toutefois, les proches de l'international français seraient toujours en contact avec la direction parisienne, qui compte tout faire pour le convaincre de prolonger.

Notre avis : L'épilogue de ce feuilleton semble toujours le même. Pour Paris, la situation est quasi impossible à renverser.

Guimaraes explique son choix de quitter l'OL

Après avoir été transféré à Newcastle pour une cinquantaine de millions d'euros, Bruno Guimaraes est revenu sur son choix de quitter l'OL dès cet hiver dans un entretien à Canal +. "Il y a eu beaucoup d'intérêts, de spéculations et de commentaires. Mais j'ai fait le bon choix en signant à Newcastle. Je suis très impatient de jouer sous ces nouvelles couleurs. J'étais conscient que Lyon traverse une période difficile en raison de la pandémie (...) Je n'ai jamais caché mon désir de jouer en Angleterre. C'était donc une superbe opportunité de rejoindre un projet ambitieux en quête de succès", a confié le milieu brésilien ce mardi.

Notre avis : Guimaraes aspirait probablement à mieux en cas de départ de l'OL. Mais Newcastle et le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite ont su le convaincre...

Dybala, offre revue à la baisse ?

La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame pourrait formuler une nouvelle offre, mais à la baisse. Plus question d'un salaire de 10 millions d'euros (8+2), mais plutôt 7 millions d'euros. "La connexion et l'amitié entre Dybala et le nouvel arrivant Dusan Vlahovic pourraient jouer un rôle dans ce dossier", rapporte le quotidien. Après avoir trouvé un accord pour prolonger son contrat, Paulo Dybala attend désormais des nouvelles de la Juventus, qui a finalement souhaité temporiser dans ce dossier . Selon, la Vieille Dame pourrait formuler une nouvelle offre, mais à la baisse. Plus question d'un salaire de 10 millions d'euros (8+2), mais plutôt 7 millions d'euros. "", rapporte le quotidien.

Notre avis : Tout était bouclé entre Dybala et la Juve. Aujourd'hui, une prolongation de contrat ne semble plus vraiment la tendance. Une rencontre aura lieu dans les prochains jours entre les parties.

Gosens aurait pu signer à Newcastle

Si Robin Gosens a finalement signé avec l'Inter Milan lors du dernier mercato hivernal, Newcastle a bien tout fait pour tenter de le convaincre de signer. "J’y ai pensé, mais je n’ai jamais vraiment envisagé un changement. Je trouve très humain d’y penser. Si vous pouvez gagner beaucoup plus pour le même emploi dans un endroit différent ? Montrez-moi quelqu’un qui dit simplement : non, merci. Il ne s’agit pas seulement de moi, j’aurais probablement pu sécuriser quelques générations de plus de ma famille avec cet argent", a-t-il confié dans les colonnes de Kicker et dans des propos relayés par Footmercato.

Notre avis : En rejoignant l'Inter, Gosens a fait le bon choix sportif.

Robin Gosens a rejoint l'Inter en janvier 2022 Crédit: Getty Images

Giovinco revient en Italie

Après avoir perdu Manolo Gabbiadini sur blessure, la Sampdoria Gênes s'apprête à enrôler Sebastian Giovinco. De retour après sept ans en Italie, l'ancien joueur de la Juventus Turin, libre de tout contrat, a passé sa visite médicale ce mardi matin.

Notre avis : Giovinco a-t-il toujours le niveau de la Serie A ? Bonne question. Mais la Sampdoria a envie d'y croire pour réussir sa mission maintien.

