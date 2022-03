Laporta annonce avoir bouclé deux dossiers

Dans un entretien accordé à la RAC1, Joan Laporta a annoncé que le FC Barcelone avait déjà bouclé deux dossiers en vue de la saison prochaine. "Nous allons enregistrer l'arrivée d'un milieu de terrain et d'un défenseur central. Mais je ne suis pas autorisé à dévoiler leurs noms", a indiqué le président barcelonais. Sauf surprise, il s'agit ici de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), qui seront libres en juin prochain.

Notre avis : Deux belles prises pour le Barça sans dépenser la moindre indemnité de transfert.

... et calme le jeu pour Mbappé et Haaland

Je vois les deux joueurs loin du Barça", a-t-il notamment lâché. Si L'Equipe a annoncé la semaine passée que Barcelone avait tâté le terrain pour l'attaquant parisien, la presse espagnole a indiqué le mois dernier que Lors de cette même interview, Joan Laporta s'est exprimé sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. "", a-t-il notamment lâché. Sia annoncé la semaine passée que Barcelone avait tâté le terrain pour l'attaquant parisien, la presse espagnole a indiqué le mois dernier que Xavi avait rencontré le Norvégien à Munich

Notre avis : Au vu de ses finances, il semble impossible que le FC Barcelone puisse attirer l'un de ces deux buteurs.

Une dernière pige pour Di Maria à Rosario ?

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Angel Di Maria n'est pour l'instant pas parti pour prolonger avec le club qu'il a rejoint en 2015. Dans un entretien accordé au média argentin Radio La Red, Miguel Di Maria, le père de l'ex-Madrilène, a indiqué que le joueur rejouerait un jour à Rosario Central avant la fin de sa carrière. En juillet 2007, Angel Di Maria avait quitté de l'Est de l'Argentine pour Benfica.

Notre avis : L'ailier de 34 ans pourrait tenter une dernière expérience en Europe avant de finir sa carrière en Argentine.

Nkunku dans le viseur du Bayern Munich

Selon les informations des médias allemands Sport1 et Bild, le Bayern Munich serait intéressé par le profil de Christopher Nkunku, en cas de départ de Serge Gnabry l'été prochain. Cette saison, le néo-international français a inscrit 26 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui attirent forcément les plus gros clubs de la planète.

Notre avis : Ce serait une belle revanche pour le natif de Lagny-sur-Marne, trois ans après son départ du PSG.

Draxler sur les tablettes du FC Séville

En manque de temps de jeu avec le PSG, Julian Draxler va-t-il quitter le club de la capitale cinq ans après son arrivée ? Selon les informations du quotidien Estadio Deportivo, le FC Séville serait intéressé par l'international allemand. Le média espagnol précise que Monchi, le directeur sportif du club andalou, le suit depuis la période où il évoluait à Schalke 04.

Notre avis : Julian Draxler est pour l'instant bien parti pour rester au PSG. A moins d'une offre impossible à refuser.

