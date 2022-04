Mbappé, et si la tendance s'inversait ?

Annoncé quasi partant au Real Madrid, des sources confirment à France Bleu Paris que la tendance semble s'inverser et qu'une prolongation n'a plus rien d'utopique. L'optimisme est même de mise", écrit la Après ses propos de dimanche soir, où il n'exclut aucune hypothèse sur son avenir , Kylian Mbappé songerait bel et bien à prolonger au PSG. C'est du moins ce qu'indique France Bleu Paris ce lundi. "", écrit la radio sur son site internet

Notre avis : On aurait quand même tendance à penser que Mbappé finira au Real Madrid.

Paris peut-il renverser Mbappé ? "Même s'ils lui offraient la Tour Eiffel…"

Que va faire le Real avec Hazard ?

Eden Hazard est (encore) sur le flanc. Opéré la semaine passée de sa cheville droite pour enlever la plaque d’ostéosynthèse, l'international belge ne devrait pas revenir d'ici à la fin de saison. De quoi pousser le Real Madrid à s'en séparer l'été prochain ? Selon AS, le club madrilène est conscient que personne ne voudra payer pour le recruter lors du mercato estival. Un prêt pourrait donc être accepté, ce qui donnerait du temps de jeu au joueur, et ainsi reprendre de la valeur. Pour mieux le vendre ensuite, lui qui touche un salaire net de 15 millions d'euros.

Notre avis : Le Real est résigné sur son histoire avec Hazard, qui restera un flop monumental.

La Lazio veut Maxime Lopez

Auteur d'une bonne saison avec Sassuolo, Maxime Lopez intéresse des grandes écuries en Italie. Selon les informations du quotidien romain Il Messaggero, le milieu de terrain intéresse notamment la Lazio de Maurizio Sarri, qui va d'ailleurs rencontrer ses dirigeants mercredi pour discuter d'une éventuelle prolongation de contrat.

Notre avis : Maxime Lopez a clairement des qualités qui pourraient plaire au technicien des Biancocelesti.

Monaco et la Juve en concurrence pour un international belge U17

Selon les informations de L'Equipe , l'international belge U17 Nail Moutha-Sebtaoui est dans le viseur de la Juventus et de l'AS Monaco. Le latéral gauche de 16 ans, qui évolue à Anderlecht, n'a pas encore signé de contrat professionnel et pourra s'engager libre avec sa nouvelle équipe.

Notre avis : La concurrence s'annonce rude pour Moutha-Sebtaoui, qui fera probablement son choix en fonction du projet sportif.

Nantes se sépare de Limbombe

Le FC Nantes a annoncé la résiliation à l'amiable du contrat d'Anthony Limbombe. Plus gros transfert de l'histoire du club et encore parmi les plus gros salaires, le joueur de 27 ans, arrivé de Bruges à l'été 2018 pour 8 millions d'euros, n'était plus apparu en match avec les Canaris depuis mars 2020.

Notre avis : L'international belge (1 sélection) était sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Nantes. L'actuel 8e de L1 se devait de trouver une solution rapide avec un joueur sur lequel il ne comptait plus.

Khéphren Thuram intéresse la Juve et l'Inter

Né à Reggio Emila il y a maintenant plus de vingt ans, Khéphren Thuram va-t-il retourner en Italie l'été prochain ? D'après Tuttosport, des superviseurs de la Juventus ont été aperçus le week-end dernier dans les tribunes de l'Allianz Riviera. Le quotidien italien explique qu'ils observaient le fils de Lilian lors du match entre l'OGC Nice et le Stade Rennais. L'Inter serait également à l'affût.

Notre avis : Thuram est en pleine ascension et s'attire logiquement le regard des grands clubs. Mais continuer à grandir à Nice pourrait être une bonne idée.

