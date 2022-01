Le Real confiant pour Mbappé

L'Equipe du jour revient sur le dossier épineux de l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Selon le quotidien, les dirigeants parisiens espèrent encore pouvoir le convaincre de prolonger. Mais de l'autre côté, ceux du Real Madrid sont persuadés que l'international français sera un "Merengue" d'ici six mois et ne semblent donc pas vraiment inquiets de l'épilogue de ce feuilleton.

Notre avis : La tendance voudrait que Mbappé rejoigne le Real en fin de saison. Mais tant que rien n'est signé...

La Juve (re)pense à Depay

Après avoir refusé un échange entre Alvaro Morata et Memphis Depay, la Juventus Turin pourrait bien revoir son topo. Du moins pour l'international néerlandais. Pour pallier la blessure de Federico Chiesa, absent jusquà la fin de saison, la Vieille Dame pourrait bien relancer la piste menant à l'ancien joueur de l'OL selon Sky Italia. Mais il faudra convaincre le Barça de s'en séparer.

Notre avis : Recruter Depay en milieu de saison, ce serait un sacré luxe pour la Juve.

Mertens, clap de fin au Napoli

L'histoire devrait se terminer en fin de saison entre Dries Mertens et le Napoli. Selon Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ne va pas lever l'option de prolongation dont il dispose, malgré la volonté du joueur de rester quitte à baisser son salaire. Il pourrait rebondir à Miami (MLS) ou au Qatar.

Notre avis : Mertens aurait pu jouer encore une ou deux saisons avec le Napoli. Dommage que l'histoire se termine comme ça.

Haaland de nouveau motivé, la chance du Real

Selon AS, le Borussia Dortmund se réjouit d'avoir retrouvé de quoi motiver Erling Haaland. Grâce à la victoire du BvB combinée à la défaite du Bayern Munich, les Jaune et Noir ne sont plus qu'à six points des Bavarois, et prêts à tout pour lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Eliminés de la Ligue des champions, les joueurs du Borussia misent tout sur le championnat, et le board se réjouit de la motivation du Norvégien, de quoi le garder impliqué jusqu'à la fin de saison. Une bonne nouvelle également pour le Real Madrid, qui ne comptait pas l'acheter cet hiver et peut désormais attendre sereinement le bon moment pour se pencher concrètement sur le dossier.

Notre avis : Le Real est prêt à jouer un mauvais tour au Barça pour Haaland

Rüdiger et Chelsea, ça se rapproche

En fin de contrat l'été prochain, Antonio Rüdiger était un des prospects les plus intéressants du marché des futurs joueurs libres, avec notamment le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich comme prétendants intéressés. Mais d'après Bild, le joueur de 28 ans est en bien meilleurs rapports avec son club de Chelsea qu'il y a quelques semaines. Une prolongation serait en bonne voie. Le joueur voudrait rester à Londres.

Notre avis : Mauvaise nouvelle pour le Real et le PSG, cette histoire...

Kimpembe tenté par un départ en 2022 ?

Presnel Kimpembe dispose d'un contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, mais n'a toujours pas été approché par ses dirigeants pour prolonger. Plus qu'une simple prolongation, c'est une revalorisation que l'international français viserait avec son club formateur, alors qu'il ne figure pas dans le Top 10 des salaires de l'effectif parisien. Sans avancée dans cette voie, L'Equipe annonce que le défenseur central de 26 ans pourrait se laisser tenter par un départ l'été prochain. Chelsea est à l'affût.

Notre avis : Il serait étonnant que le PSG ne s'empare pas de ce dossier sous peu.

Joao Félix prêt à rejoindre Guardiola dans six mois

En manque de repères et d'efficacité à l'Atlético Madrid, Joao Félix pourrait rejoindre Manchester City l'été prochain, après avoir rejoint l'Atlético pour 126 millions d’euros il y a deux ans et demi. C'est en tout cas ce qu'annonce le journal portugais O Jogo, qui explique dans le même temps que l'argent de la vente de l'attaquant des Colchoneros servirait à l'Atlético Madrid pour recruter Darwin Nunez, l'attaquant de Benfica.

Notre avis : Espérons que Félix se fasse mieux au jeu de Guardiola qu'à celui de Simeone. A celui de la Premier League, pas sûr...

Joao Felix, prêt Pour Manchester City ? Crédit: Getty Images

Arsenal est fou de Vlahovic

L'information est signée La Nazione. Selon le quotidien de Florence, Arsenal est prêt à de véritables folies pour Dusan Vlahovic. Les Gunners pourraient ainsi proposer 70 millions d'euros à la Fiorentina pour recruter l'attaquant serbe, en plus de 18 millions d'euros de commissions à ses agents. Pour le joueur, un salaire de 19 millions d'euros pour les cinq prochaines années. D'autres clubs restent à l'affût dans ce dossier : Manchester City, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich.

Notre avis : Si Arsenal pourrait tout faire pour Vlahovic, l'intéressé semble décidé à viser un projet plus ambitieux selon la presse transalpine.

Lucas Digne va signer à Villa

Comme annoncé par toute l'Angleterre, Lucas Digne va quitter Everton pour s'engager avec Aston Villa. Le latéral gauche de 28 ans passe des Toffees aux Villains contre un montant proche des 30 millions d'euros. L'ancien du Barça et du PSG va s'engager avec le club de Birmingham dans les prochaines heures. En 127 matches avec Everton, il aura délivré 20 passes décisives et inscrit 6 buts.

Notre avis : Un nouveau gros coup pour Villa, après Coutinho. Et avant d'autres ?

Newcastle a trouvé son attaquant

Selon les informations de Sky Sports, Newcastle a (enfin) trouvé son attaquant. Il s'agit de Chris Wood, qui évolue à Burnley et qui devrait débarquer pour une somme estimée aux alentours de 30 millions d'euros. L’international néo-zélandais a inscrit 3 buts en 17 matches de Premier League cette saison.

Notre avis : Un choix surprenant pour Newcastle, qui affaiblit toutefois un concurrent direct.

Lloris vers une prolongation londonienne

Selon L'Equipe, le capitaine des Bleus devrait prolonger avec Tottenham alors que son contrat se termine en juin 2022. Le gardien tricolore de 35 ans, que les rumeurs annoncent proche de Rennes et de Nice, verrait d'un bon oeil la possibilité de jouer une saison de plus avec les Spurs, comme la garantie de garder un niveau compétitif avant la Coupe du monde. Il serait toujours libre de signer dans le club de son choix à l'été 2023. Le quotidien français rapporte qu'Antonio Conte, le manager du club londonien, fait le forcing pour prolonger son capitaine, ce que ne faisait pas nécessairement son prédecesseur Nuno Espirito Santo.

Notre avis : Avec Tottenham, Lloris aura des oppositions plus compétitives qu'en Ligue 1.

Hugo Lloris (Tottenham) Crédit: Getty Images

Fekir au Betis jusqu'en 2026

C'est la journée des prolongations pour les internationaux français ce mercredi ! Après Coman avec le Bayern Munich , c'est Nabil Fekir qui à son tour continue l'aventure avec le Betis Séville. Arrivé en 2019, le milieu offensif a étendu de trois saisons supplémentaires son contrat, le liant avec le club andalou jusqu'en 2026. Cette saison, Fekir en est à 6 buts et 4 passes décisives en 23 rencontres disputées.

Notre avis : Ce n'est pas ça qui devrait éclaircir son avenir en Bleu...

Le Barça garde Cavani à l'esprit

Même si l'entraîneur de Manchester United Ralf Rangnick a d'ores et déjà affirmé qu'Edinson Cavani ne bougerait pas cet hiver, Mundo Deportivo annonce aujourd'hui que la situation ne change pas pour autant pour l'attaquant uruguayen, second couteau chez les Red Devils et peu enclin à prolonger la saison prochaine. Le FC Barcelone garde le joueur à l'esprit, notamment dans l'optique de renforcer son attaque lors de la prochaine intersaison.

Notre avis : Cavani doit choisir entre une place de titulaire dans un club moyen, ou un top club dans un rôle de second couteau. Il ne semble plus pouvoir prétendre aux deux.

