Le Real offre le jackpot à Rüdiger...

Antonio Rüdiger au Real Madrid, c'est bouclé. Selon Marca, le défenseur allemand, en fin de contrat avec Chelsea, rejoindra le club madrilène en fin de saison. Il y touchera un salaire de 9 millions d'euros par an, ainsi qu'une prime à la signature de 8 millions d'euros (étalée sur quatre ans). Enfin, concernant la commission pour les agents, elle avoisinerait les 15 millions d'euros. Au total, l'opération pourrait donc coûter presque 60 millions d'euros au Real d'ici à 2026.

Notre avis : Si le Real ne versera pas d'indemnité de transfert pour le défenseur, cette opération s'avère toutefois coûteuse.

... et répond pour Mbappé

Alors que Mauricio Pochettino a assuré que Kylian Mbappé jouerait au PSG la saison prochaine, Carlo Ancelotti, lui, n'a pas vraiment semblé du même avis que son homologue parisien. "Les entraîneurs en conférence de presse ne peuvent pas dire toute la vérité. C'est normal. Le Madridista pense à deux choses, gagner demain (samedi) et gagner mercredi. C'est ce à quoi nous pensons", a confié l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

Notre avis : Même si le PSG semble avoir un peu plus de chances dans ce dossier, Mbappé devrait quand même rejoindre le Real Madrid.

Silva prolonge à la Real Sociedad

Arrivé à l'été 2020 à la Real, David Silva va prolonger l'aventure encore une saison. Le meneur de jeu a signé un an de plus avec le club basque, qui évoluera, sauf séisme, en Ligue Europa la saison prochaine.

Notre avis : Le temps passe et voir Silva revenir à Valence, son club formateur, pour boucler la boucle, semble utopique.

Osimhen coûte (au moins) 100 millions d'euros...

Victor Osimhen va-t-il quitter Naples l'été prochain ? Selon les médias italiens, l'attaquant, bien que performant et très aimé par les tifosi, pourrait être "sacrifié" par son club, qui doit renflouer ses caisses. Son prix ? Au moins 100 millions d'euros. Les clubs intéressés seraient surtout Manchester United et Arsenal. L'AC Milan version Bahreïn pourrait également songer à l'ex-buteur du LOSC. D'après Il Matttino, quotidien de Naples, le joueur souhaite toutefois rester dans son club actuel. Il l'aurait indiqué à son agent mercredi.

Notre avis : Le président De Laurentiis a prévu un manque à gagner de 220 millions d'euros. Si une offre très élevée arrive pour Osimhen...

...et Mertens devrait prolonger

Un temps incertaine, la prolongation de Dries Mertens est désormais en bonne voie selon Il Mattino. Aurelio De Laurentiis, qui a rendu visite à son joueur à son domicile, aurait proposé un contrat d'un année plus une autre en option. Son salaire passerait de 6 millions d'euros à 2 millions, plus un million de bonus lié à ses performances.

Notre avis : Au vu de ses performances, Mertens mérite bien cette prolongation.

Dries Mertens (Empoli-Napoli)

Milinkovic-Savic va quitter la Lazio

Cette fois, le clap de fin ne plus aucun doute. Selon Il Messaggero, Sergej Milinkovic-Savic a décidé de quitter la Lazio Rome et a déjà communiqué sa décision à Sarri et ses coéquipiers lors du dernier barbecue organisé. Le milieu serbe, qui souhaite finir en beauté la saison et laisser une trace indélébile dans son club, intéresserait notamment Manchester United et le PSG. Le quotidien romain explique que le premier propose 80 millions d'euros bonus compris, alors que le club de la capitale, lui, aurait offert 65 millions l'hiver dernier.

Notre avis : "SMS" va quitter la Lazio, qui a validé ce choix et souhaite désormais recevoir une belle indemnité. Si le PSG est cité, cette piste semble toutefois avoir refroidi au fil des années.

