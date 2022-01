Le gardien international espagnol Sergio Rico, barré au Paris SG par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, a été prêté à Majorque (17e de Liga) jusqu'à la fin de la saison en juin, ont annoncé vendredi les deux clubs. L'Andalou (28 ans), arrivé au PSG en 2019, a vu son rang dans la hiérarchie des portiers parisiens rétrograder avec l'arrivée à l'intersaison de l'Italien Donnarumma, champion d'Europe avec la Nazionale, qui alterne désormais dans la cage avec le Costaricien Navas.

Formé au Séville FC, Rico a donc l'opportunité de se relancer à Majorque et d'aider dans son opération sauvetage le club des Baléares, qui ne compte que trois longueurs d'avance sur le premier relégable à mi-championnat. "J'ai hâte de commencer à aider l'équipe et que nous puissions obtenir cet objectif commun, le maintien", a dit Rico, cité dans le communiqué du RCD Majorque. Rico compte une sélection avec l'équipe d'Espagne, en 2016. Double vainqueur de la Ligue Europa avec Séville (2015, 2016), il a aussi remporté la Ligue 1 avec le PSG en 2020 et deux Coupes de France (2020, 2021).

