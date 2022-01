Coup de pression sur Dybala

D'après le Corriere dello Sport, la Juve commencerait à légèrement s'impatienter devant la prolongation de Dybala qui traîne. Les dirigeants turinois auraient demandé à Dybala de baisser son salaire s'il veut rester chez la Vieille Dame, pour pouvoir encaisser le gros salaire à venir de Vlahovic. Si "La Joya" n'est pas d'accord, il peut aller voir ailleurs.

Notre avis : Dybala a son avenir entre ses mains, s'il ne veut plus de la Juve il y aura des prétendants.

Kessié vers le Barça ?

En fin de contrat avec l'AC Milan, Franck Kessié pourrait bien avoir trouvé son nouveau club en vue de la saison prochaine. Selon SportItalia, l'international ivoirien pourrait rejoindre le FC Barcelone, avec qui un accord aurait déjà été trouvé. Il ne manquerait plus que la signature entre les parties.

Notre avis : Milan a tout fait pour prolonger Kessié... En vain. Le joueur réclame un salaire élevé et ne souhaite pas baisser sa requête. Départ acté.

De Ligt, départ cet été ?

Alors que la Juventus Turin s'apprête à recruter Dusan Vlahovic pour 75 millions d'euros, la presse italienne revient sur le financement de cette opération, qui pourrait coûter (salaire compris) environ 120-125 millions au club piémontais. Selon La Repubblica, un gros départ est à envisager pour l'été prochain. Matthijs de Ligt est le principal concerné, puisque les Bianconeri aimeraient récupérer pas moins de 80 millions d'euros. Max Allegri estime qu'il est remplaçable, Rüdiger et Romagnoli pourraient arriver pour le remplacer.

Notre avis : Allegri ne semble pas vraiment fan de De Ligt. Et inversement. Mais quel club pourra poser 80 millions d'euros l'été prochain pour le recruter ?

Pas d'accord pour Guimarães à Newcastle mais...

L'OL s'agace et dément l'existence de tout accord entre les Magpies et les Gones : "L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães." Les rumeurs parlaient d'une vente du milieu de terrain brésilien pour une somme avoisinant les 40M€. En revanche, le communiqué ne nie pas l'existence de négociations. L'Équipe assure d'ailleurs que le joueur serait d'accord pour rejoindre la Premier League, où il pourrait quadrupler son salaire. Lyon aimerait le conserver au moins jusqu'à cet été.

Notre avis : Guimarães est une pièce maîtresse du milieu lyonnais. Le vendre hypothèquerait la fin de saison.

Gosens va filer à l'Inter, Caicedo aussi

Le gros coup de l'Inter. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Robin Gosens va signer tout prochainement. Le quotidien parle d'une opération de 25-27 millions d'euros avec l'Atalanta Bergame, qui a accepté un prêt avec option d'achat (qui peut devenir obligatoire) dans 18 mois. L'international allemand devrait passer sa visite médicale d'ici demain. Felipe Caicedo (Genoa) arrive aussi en prêt pour 6 mois.

Notre avis : Deux jolis coups (surtout Gosens) pour le leader de Serie A. Le titre lui tend les bras.

Le PSG et Leverkusen s'entendent pour Dina-Ebimbe

C'est l'une des infos de ce mercredi. Selon RMC Sport, le PSG et le Bayer Leverkusen ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de Dina-Ebimbe, qui devrait prolonger de deux ans auparavant. "Le club allemand prendra en charge le salaire du milieu français", précise le journaliste Loïc Tanzi.

Notre avis : Dina-Ebimbe va pouvoir s'épanouir du côté de Leverkusen. Un bon choix pour la suite de sa carrière.

Le Real s'intéresse à un joueur de... 15 ans !

L'information fait la Une de Marca ce mercredi. Selon le quotidien madrilène, le jeune attaquant de Palmeiras Endrick intéresse grandement le Real Madrid malgré ses 15 ans. Sa clause libératoire est fixée à 17 millions d'euros. "Celui qui partage les mêmes agents que Vinicius ne pourra pas toutefois pas quitter le Brésil avant ses 18 ans", précise le média espagnol. Le Barça et Manchester City seraient également à l'affût.

Notre avis : Endrick est visiblement un "crack" à suivre. Le Real veut probablement frapper un coup à la Vinicius.

Un refus à 55M€ pour Diego Carlos ?

Le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo annonce ce mercredi que le FC Séville aurait refusé une offre énorme de la part de Newcastle pour son défenseur central Diego Carlos. 55 millions d'euros n’ont pas suffi pour faire changer d’avis les Andalous : le Brésilien n’est pas à vendre.

Notre avis : Diego Carlos semble faire partie intégrante du projet sportif sévillan.

Diego Carlos (FC Séville) Crédit: Getty Images

L'OM fixe le prix de Dieng

Selon RMC Sport, quatre clubs de Premier League s'intéressent à Bamba Dieng, qui pourrait donc quitter l'OM cet hiver. Le prix de l'attaquant, buteur mardi avec le Sénégal en huitième de finale de la CAN, aurait été fixé à 10 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur prometteur mais barré par la concurrence, un départ salvateur ?

Reinildo partira cet été

Alors qu’il était à Madrid pour signer avec l’Atletico il y a deux jours, Lille a refusé de laisser partir Reinildo dès cet hiver. Avec le gros huitième de finale de Ligue des Champions à venir contre Chelsea et le besoin de remonter au classement en Ligue 1, les dirigeants des Dogues ne veulent pas perdre leur latéral gauche titulaire. Le Mozambicain quittera bien Lille pour les Colchoneros, mais ce ne se fera que cet été.

Notre avis : Choix judicieux des Lillois, la saison est encore longue.

Reinildo (Lille) Crédit: Getty Images

Matuidi vers une fin de contrat ?

L'ancien international tricolore, actuellement sous contrat avec l'Inter Miami (MLS), n'a pas été inscrit par son club parmi la liste des joueurs qui disputeront le championnat cette saison. Les deux parties négocient une rupture du contrat, censé se terminer en décembre prochain. Pour le moment, aucun piste sérieuse n'est évoquée pour l'avenir de l'ancien parisien.

Notre avis : Peut-être l'occasion de le revoir en Ligue 1 ?

Diego Costa va rejoindre Ribéry

Libre depuis son départ de l'Atlético Mineiro, Diego Costa va rejoindre la Salernitana de Franck Ribéry selon l'ensemble de la presse italienne. Il devrait s'agir d'un contrat de six mois l'ancien joueur de Chelsea.

Notre avis : La Salernitana veut des joueurs d'expérience pour son opération maintien. Costa, pourquoi pas. Mais la tâche pour rester en Serie A s'avère difficile...

Bordeaux rêve d'Onana

Après la blessure de Benoît Costil, Bordeaux est toujours en quête d'un gardien. Selon La Gazzetta dello Sport, les Girondins ont demandé le prêt de Radu, doublure à l'Inter. Mais le club lombard a refusé. Deuxième idée : demander le prêt d'André Onana (Ajax Amsterdam), qui rejoindra l'Inter en juin.

Notre avis : Onana terminera sa saison à l'Ajax avant de rejoindre l'Inter. Piste trop difficile pour Bordeaux.

Andre Onana Crédit: Getty Images

Nice se rapproche de Brahimi

Selon les informations de RMC Sport et de Foot Mercato, l'OGC Nice devrait enrôler Billal Brahimi dans les prochaines heures. Les discussions seraient avancées pour le milieu offensif d'Angers. Le tout pour une somme qui pourrait dépasser les 10 millions d’euros.

Notre avis : Nice recrue toujours de manière intelligente. Encore une belle recrue.

