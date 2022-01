La FIFA a recensé quelque 18.000 mouvements internationaux l'année dernière, un chiffre proche du record atteint en 2019 et en hausse de 5,1% par rapport à 2020, année de l'irruption de la pandémie de Covid-19. Les sommes engagées ont cependant décliné pour la seconde année d'affilée. Le total des dépenses a en effet atteint près de 4,9 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros), "en baisse de 13,6% par rapport à 2020 et de 33,8% par rapport au niveau record de 2019".

"Même si les clubs ont eu besoin de renouveler leurs effectifs (...), ils n'étaient pas aussi enclins à payer des indemnités de transfert, débouchant sur un montant total des transferts qui a atteint en 2021 son plus bas niveau en cinq ans", peut-on lire dans le "Global Transfer Report". Comme d'habitude, l'immense majorité des changements de clubs ont été effectués sans indemnité de transfert (87,7%). Autrement dit, seuls 12,3% des mouvements (2.230) ont donné lieu à une transaction financière.

Le transfert de Lukaku le plus élevé en 2021

Sur ces transferts payants, le montant médian a baissé sensiblement en 2021, tombant à 300.000 dollars (262.000 euros), des chiffres qui renvoient à ceux relevés il y a dix ans. Le transfert de l'attaquant belge Romelu Lukaku, passé de l'Inter Milan à Chelsea contre 115 millions d'euros d'après la presse, est le plus cher enregistré en 2021 selon la Fifa (qui ne confirme aucun chiffre), devant ceux de l'Anglais Jadon Sancho (de Dortmund à Manchester United) et du Marocain Achraf Hakimi (de l'Inter au PSG).

Trois Français figurent dans le top 10: Raphaël Varane (Manchester United, ex-Real Madrid), Ibrahima Konaté (Liverpool, ex-Leipzig) et Eduardo Camavinga (Real Madrid, ex-Rennes), respectivement aux 4e, 6e et 9e places. Les joueurs français sont la nationalité qui concentre le plus de dépenses, avec des transactions totales évaluées à environ 643,6 millions de dollars (562 millions d'euros). C'est la première fois que les Brésiliens, qui voient le montant de leurs échanges s'éroder depuis trois ans, ne dominent pas ce classement.

