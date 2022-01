Pochettino évoque la rumeur Ndombele

Interrogé en marge de la victoire face à Reims (4-0) dimanche soir, Mauricio Pochettino est revenu sur la possible arrivée de Tanguy Ndombele. "Ndombele ? Je ne parle pas des joueurs qui sont dans les autres clubs. Le PSG, comme d'autres, je pense, est toujours ouvert pour progresser et s'améliorer. Tout est ouvert, il reste une semaine de mercato", a réagi l'entraîneur du PSG à Prime Video.

Notre avis : Si une porte s'ouvre pour Ndombele, le PSG tentera le coup. Mais à des conditions avantageuses.

Ndombele intéresse-t-il vraiment Paris ? "Le PSG ne vise jamais des joueurs décotés"

Vlahovic, la rupture ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic pourrait quitter la Fiorentina avant la fin du mercato hivernal. "Le joueur veut rejoindre la Juve à tout prix", peut-on lire en Une du quotidien transalpin, qui explique que le joueur est "prêt à rompre" avec la Viola. Le joueur aurait déjà un accord avec la Juventus pour un salaire de 7 millions d'euros, avec l'agent du joueur qui serait attendu dans les prochains jours à Florence.

Notre avis : Vlahovic partira en janvier ou en juin, c'est acté. Mais on pencherait plus pour cet été.

Une opération à 180 millions : Vlahovic vaut-il toutes ces folies ?

Milik pour le remplacer ?

En cas de départ de Dusan Vlahovic, la Fiorentina se prépare à recruter un nouvel attaquant. Et le nom d'Arkadiusz Milik est évoqué ce lundi dans les colonnes de La Nazione. Pour convaincre l'OM, le club toscan pourrait proposer un prêt payant avec rachat fixé à 18 millions d'euros. Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Joao Pedro (Cagliari) sont également des possibilités.

Notre avis : Pablo Longoria a été clair, Milik sera Marseillais jusqu'à la fin de la saison.

Séville ne lâche pas la piste Anthony Martial

Manchester United a déjà rejeté une offre des Andalous pour l'attaquant français, pas de quoi refroidir le directeur sportif Monchi selon Mundo Deportivo. Pour le moment, les Red Devils demanderaient des engagements financiers trop importants pour un simple prêt de six mois, mais Séville continue de négocier.

Notre avis : Manchester n'a pas de raison de le retenir, en poussant un peu Séville pourrait l'obtenir.

Le Bayern veut prolonger Neueur...

Dans les colonnes de Bild, le président du Bayern Munich Herbert Hainer a évoqué le contrat de Manuel Neuer (35 ans) qui expire à l'été 2023 : "Je crois fermement que Manuel Neuer terminera sa carrière au Bayern Munich. Il peut sûrement jouer encore quelques années à un haut niveau. Pour moi, il reste le meilleur gardien de but du monde et j'aimerais annoncer le prolongation".

... et galère sur le dossier Süle

Toujours dans Bild, le président bavarrois a évoqué le cas de la prolongation de Niklas Süle, dont le contrat termine cet été : "Nous lui avons fait une offre, maintenant ça dépend. À lui de décider s'il l'accepte ou non." Et selon Fabrizio Romano, le défenseur allemand aurait refusé et serait prêt à s'engager librement ailleurs.

Notre avis : Choix surprenant de la part de l'Allemand, il a une belle place dans l'effectif.

Niklas Sule, Manuel Neuer et Thomas Muller Crédit: Eurosport

Le dossier Traoré accélère

Fabrizio Romano explique que Tottenham va passer la seconde pour le transfert d’Adama Traoré ce lundi. Les négociations doivent reprendre entre les Spurs et les Wolves pour régler les derniers détails du contrat. Il précise au passage que les dirigeants de Tottenham n’envisagent pas un échange Wijnaldum/Ndombele.

Notre avis : Adama Traoré en piston ultra explosif dans le système de Conte, pourquoi pas.

Luuk De Jong ira au bout de son contrat

Les dirigeants barcelonais envisageaient un temps de se séparer de l'attaquant néerlandais cet hiver pour alléger leur masse salariale. Selon Cope, les dirigeants blaugranas ont finalement changé leur fusil d'épaule et aimeraient continuer avec Luuk De Jong jusqu'à cet été, et donc la fin de son contrat.

Notre avis : Barcelone fait le choix de le garder, un peu faute de mieux.

Kolarov va quitter l'Inter

Aleksandar Kolarov et l'Inter Milan, c'est bientôt terminé. Selon La Gazzetta dello Sport, le défenseur va résilier son contrat dans les prochains jours. Pour renforcer son attaque, le club songerait à faire venir Eddie Salcedo, actuellement en prêt à Spezia.

Notre avis : Une séparation logique entre Kolarov et l'Inter. Le défenseur ne rentre plus dans les plans depuis longtemps.

Des portes de sortie pour les titis

D'après RMC Sport, le PSG serait sur le point de prêter deux de ses jeunes joueurs. Samuel Noireau Dauriat serait sur le point d'aller voir du côté de la SPAL. Quant à Eric Junior Dina-Ebimbe, il aurait une belle touche du côté du Bayer Leverkusen, mais le PSG aimerait le prolonger avant de l'envoyer en prêt.

Notre avis : Prolonger Dina-Ebimbe est une priorité.

Kays Ruiz vers un départ du Barça

L'information est signée Sport ce lundi. Selon le quotidien spagnol, le FC Barcelone espère se séparer de Kays Ruiz dès la fin de ce mercato hivernal. Au point qu'une possible résiliation de son contrat n'est pas à exclure pour l'ancien joueur du PSG.

Notre avis : Tout n'est visiblement pas rose entre le Barça et Ruiz. Départ possible.

Muriqi intéresse l'ASSE

En quête d'un attaquant, l'ASSE s'intéresserait notamment à Vedat Muriqi. L'international kosovar de la Lazio Rome serait également dans le viseur d'Hull City.

Notre avis : Muriqi est en grande diffficulté à la Lazio. L'ASSE pourrait le relancer, même si d'autres pistes semblent prioritaires.

L'Atlético accélère pour Reinildo et Wass

En cette fin de mercato hivernal, l'Atletico Madrid pourrait frapper deux jolis coups sur les flancs de sa défense avec le recrutement de Reinildo et Daniel Wass. Selon Marca, le joueur de Lille aurait même déjà passé sa visite médicale ce lundi, l'officialisation pourrait arriver prochainement. Quant à l'ancien d'Evian Thonon Gaillard, le dossier patine encore un peu.

Notre avis : Les deux joueurs sont en fin de contrat. L'Atlético pourrait (au pire) les mettre sous contrat pour juin.

Finalement, Kessié a dit non

Alors qu'un accord existait entre Milan et Tottenham, Franck Kessié aurait refusé un transfert chez les Spurs d'après la Gazzetta dello Sport. La possibilité de remporter la Serie A avec Milan cette saison l'emportait sur tout pour le milieu de terrain ivoirien, actuellement à la CAN.

Notre avis : S'il gagne bien le Scudetto avec Milan, ce sera une belle histoire qu'il pourra raconter à ses enfants.

Franck Kessié durante Milan-Torino - Serie A 2021-22 Crédit: Eurosport

