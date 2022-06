Football

Mercato PSG - Pourquoi l'obsession Zinédine Zidane empêche encore le PSG de débuter son marché

MERCATO - Alors qu'Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba sont annoncés proches du Real et de la Juventus, le PSG tarde à vraiment s'activer sur ce mercato. La faute à un organigramme encore flou, notamment pour le poste d'entraîneur. Nos journalistes Julien Pereira et Cyril Morin se penche sur le dossier dans Mercredi Mercato, disponible en podcast chaque mercredi. (Montage : S.Farvacque / Q.Guichard)

00:08:21, il y a une heure