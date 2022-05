Le jour d'après. La tempête gronde encore dans les couloirs des médias espagnols, qui ont décidé de répliquer avec la forme ce dimanche. Dans sa Une du jour, le quotidien madrilène AS frappe fort avec une photo symbolique de Kylian Mbappé avec le maillot parisien floqué d'un 2025 barré d'un "le perdant, c'est lui". Le quotidien détaille son propos sans ambages, reprochant au tricolore de "préférer l'argent du PSG à la légende du Real Madrid". AS poursuit en rappelant que Mbappé a donné son feu vert à Florentino Perez "il y a dix jours, avant de se désister avec un message whatsapp".

Même constat dans les rangs de Marca, autre quotidien basé à Madrid. Le média pique Mbappé en lui signifiant "qu'il faut beaucoup de classe pour jouer à Madrid". Le Bondynois "a trahi la Casa Blanca", "et espère continuer de gagner des titres avec le club de sa ville", comme il l'a confié par message à Florentino Perez.

Sans surprise, l'humeur est plus légère dans la presse catalane. On s'amuse presque du revirement de l'affaire. Pour Mundo Deportivo, le champion du monde "laisse en plan le Real Madrid en prolongeant avec le PSG. Il a fêté sa prolongation d'un triplé, alors que le Real voit son projet partir en fumée". Une touche d'ironie apposée également chez le quotiden Sport, qui jubile presque de voir "Mbappé envoyer promener Madrid" et "planter Florentino Perez". Comme quoi, Mbappé fait aussi des heureux de l'autre côté des Pyrénées.

