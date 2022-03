Le FC Nantes perdra un membre de son trio offensif l'été prochain. Comme l'avaient annoncé plusieurs médias français et allemands ces dernières semaines, Randal Kolo Muani rejoindra bien, à l'intersaison, l'Eintracht Francfort où il a signé un contrat jusqu'en juin 2027. "Il apportera les compétences dont nous avons besoin pour notre jeu", s'est réjoui vendredi Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand dans un communiqué.

"Randal est rapide et robuste. De plus, il excelle sur le plan tactique et peut jouer dans plusieurs systèmes de jeu, ce qui nous offrira encore plus de solutions lors de la prochaine saison. Randal a également suscité l'intérêt de nombreux clubs en raison de son fort potentiel. Nous sommes très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre à l'Eintracht Francfort", a renchéri le dirigeant de l'actuel dixième de Bundesliga.

Désormais, Randal Kolo Muani a encore treize matches à jouer avec le FC Nantes avant la fin de la saison, et notamment une finale de Coupe de France face à l'AS Monaco début mai. L'attaquant français de 23 ans, sélectionné lors des JO de Tokyo l'été dernier, a marqué dix buts et offert cinq passes décisives, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Une grosse perte à venir pour Antoine Kombouaré.

