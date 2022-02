Football

Nuit du mercato - Contre-nature et ADN bafoué : ce que dit le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang de l’état du Barça

TRANSFERTS - On ne l'attendait pas au FC Barcelone cet hiver mais Pierre-Emerick Aubameyang devrait s'engager avec le club catalan mardi, ce qui représente le principal mouvement de la fin du mercato. Si sa capacité à marquer n'est pas remise en cause, son profil ne colle pas naturellement au Barça et à Xavi selon nos journalistes Cyril Morin et Martin Mosnier. Analyse d'une arrivée contre-nature.

