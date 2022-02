Caleta-Car usé "fatigué" des rumeurs

Présent en conférence de presse ce vendredi, Duje Caleta-Car, souvent au coeur des rumeurs de transferts, s'est dit quelque peu lassé. "Chaque fenêtre de transferts, c'est pour moi. J'ai entendu: 'Il va partir', 'le club ne veut pas'... Je suis déjà fatigué par ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d'être dans ce club. J'ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Si d'autres opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l'OM (...) À chaque fois, les journaux parlent de moi, si je pars ou non. Mais je suis toujours là", a confié le joueur de l'OM.

Notre avis : Caleta-Car a souvent été proche de partir... en vain. L'OM n'a jamais trouvé d'accord avec un club.

Leão vers une prolongation à Milan...

Auteur d'une saison impressionnante avec l'AC Milan, Rafael Leão, dont le talent semble avoir littéralement explosé, devrait rapidement prolonger son contrat avec l'AC Milan. Selon le Corriere della Sera, l'international portugais pourrait tripler son salaire, passant à 4 millions d'euros + bonus, jusqu'en 2026.

Notre avis : Leão impressionne cette saison. Vitesse, facilité dans les dribbles et efficacité... Le Portugais mérite bien une prolongation. Milan le sait.

... et Botman est sérieusement tenté

Comme évoqué dans le récap mercato de jeudi , les agents de Sven Botman ont bien rencontré l'AC Milan. D'après les médias italiens, l'issue de cet entretien est très positive et le défenseur du LOSC souhaiterait débarquer en Lombardie l'été prochain. Si Newcastle est également sur le coup, les Rossoneri ont visiblement une longueur d'avance dans ce dossier. Le plus compliqué arrive maintenant : trouver un terrain d'entente avec Lille.

Notre avis : Milan et le LOSC sont en très bons termes (Leão, Maignan...). Le club lombard dépassera toutefois difficilement les 30 millions d'euros.

Le Real vise Haaland pour 2023

L'information provient du quotidien de Dortmund Ruhr Nachrichten. Selon ce dernier, le Real Madrid aurait inidiqué à Erling Halaand qu'il ne pourrait pas le recruter cet été. La raison ? Les Merengues croient encore en Karim Benzema et se concentrent toujours sur Kylian Mbappé. Si le buteur du Borussia Dortmund aurait une préférence pour le Real, il devra donc patienter un an de plus avant d'y signer. Mais va-t-il l'accepter ?

Notre avis : Si cette info est vrai, le Real prend un gros risque. Avec une clause libératoire estimée à 75 millions d'euros, Haaland pourrait tenter bien d'autres clubs.

Isak, l'alternative du Barça ?

Si Erling Haaland est la priorité du FC Barcelone pour l'été prochain, les Blaugrana préparent toutefois un plan B en cas d'échec. Selon Sport, Alexander Isak (Real Sociedad) est suivi de près par la direction catalane, qui n'hésiterait pas à accélérer en cas de complications pour le buteur du Borussia Dortmund. La clause libératoire de l'international suédois est fixée à 80 millions d'euros, mais des négociations sont à prévoir pour baisser ce prix.

Notre avis : Isak est un talent énorme, comme vu lors du dernier Euro. Mais avant, le Barça fera tout pour Haaland.

Lafont pisté par les Blaugrana ?

On reste du côté de Barcelone, où Mundo Deportivo annonce que le Barça pourrait recruter un gardien lors du prochain mercato, notamment en raison des blessures de Marc-André ter Stegen. Les noms de Illan Meslier (Leeds) et Alban Lafont (Nantes) sont notamment évoqués par le quotidien. Le gardien français, passé notamment par la Fiorentina, est sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Au vu du possible départ à venir de Neto, le Barça commence à sonder (logiquement) le marché des gardiens. L'objectif : trouver une bonne occasion.

Alban Lafont avant Nice - Nantes en Ligue 1 le 3 octobre 2020 Crédit: Getty Images

