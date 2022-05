Pogba file vers la Juve...

Courtisé par le PSG et la Juventus Turin, Paul Pogba semble pencher de plus en plus pour la deuxième option. Selon Tuttosport, le milieu de terrain, en fin de contrat dans quelques semaines avec Manchester United, semble se convaincre de revenir dans le Piémont, où il toucherait un salaire de 7,5/8 millions d'euros plus bonus par an. Federico Cherubini, le directeur sportif des Bianconeri, se serait récemment rendu à Londres pour rencontrer le joueur.

Ad

Notre avis : L'optimisme grandit en Italie, mais rien n'est pour autant fait dans ce dossier.

Transferts Messi, Mané, Dybala, Nkunku : Les 9 infos mercato de mercredi HIER À 08:07

... qui vise aussi Jorginho

Dans sa volonté de remodeler son milieu de terrain, la Vieille Dame s'intéresserait également à Jorginho selon La Gazzetta dello Sport. Des négociations seraient en cours avec Chelsea. "Son arrivée ne changerait en rien celle de Pogba", précise le quotidien italien.

Notre avis : La Juve a visiblement décidé de mettre sa politique de rajeunissement de côté pour miser sur des joueurs d'expérience. Une volonté de Max Allegri.

Jorginho Crédit: Getty Images

Pour l'OM, la C1 va tout changer

Après sa défaite à Rennes samedi dernier, l'Olympique de Marseille se sait en danger avant l'ultime journée de Ligue 1. Et un éventuel raté pour la Ligue des champions pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le mercato. En effet, dans ce contexte, les dirigeants olympiens auraient par exemple plus de mal à conserver des joueurs comme Arkadiusz Milik ou William Saliba. Pape Gueye et Bamba Dieng sont quant à eux surveillés en Angleterre selon L'Equipe, alors que Boubacar Kamara (fin de contrat) et Amine Arit (prêt) sont sur le départ.

Notre avis : Ce n'est pas une surprise, mais le mercato de l'OM est étroitement lié à une qualification en Ligue des champions.

L'OM va-t-il tout perdre ? "Tous les signaux sont au rouge"

Koulibaly, priorité du Barça

L'information est signée Sport ce jeudi. En Une de son édition du jour, le média catalan explique que Kalidou Koulibaly est la grande priorité du FC Barcelone cet été. "Le club s'est positionné pour le défenseur central du Napoli (...) Son prix est situé aux alentours de 35 millions d'euros, puisque son contrat expire en 2023", peut-on lire sur la première page du quotidien.

Notre avis : Le Napoli se séparera de "KK" uniquement s'il ne prolonge pas son contrat avant cet été.

Des sifflets aux applaudissements : comment Dembélé a reconquis le Barça

Milan veut prolonger Leão

Auteur d'une fin de saison tonitruante avec l'AC Milan, Rafael Leão est l'homme en plus dans la course au scudetto. Et selon le Corriere della Sera, le club lombard est bien décidé à prolonger son international portugais, dont le contrat expire en 2024. Le quotidien explique que Jorge Mendes, son agent, n'a pas encore accepté la dernière offre du club lombard, prêt à augmenter le salaire de son joueur à 4,5 millions d'euros. Pour La Gazzetta dello Sport, la valeur du joueur est passée à 100 millions d'euros. Le PSG en aurait proposé 70 pour le recruter.

Notre avis : Leão a passé un cap cette saison. Intenable sur son côté gauche, il est indispensable à Milan, qui doit donc tout faire pour le prolonger.

Di Maria va signer à la Juve

L'arrivée d'Angel Di Maria à la Juventus est imminente. Selon les informations du Corriere della Sera, Jorge Mendes, l'agent du joueur, va rencontrer une dernière fois les dirigeants piémonais pour conclure un accord. "On parle d'un contrat d'une année, plus une autre en option, avec un salaire net de 7 millions d'euros", précise le quotidien généraliste.

Notre avis : Cela ne semble plus qu'une question de temps pour ce transfert.

Un missile en pleine lucarne : Hamraoui domine le top 5 du PSG en Coupe de France

Sidy Sarr va quitter Nîmes

L'Equipe, Sidy Sarr va quitter Nîmes. "L'international sénégalais de 25 ans a trouvé un accord à l'amiable pour rompre le contrat qui le liait aux Crocodiles jusqu'en juin 2023", Selon les informations de, Sidy Sarr va quitter Nîmes. "", informe le quotidien ce jeudi

Notre avis : Nîmes allège sa masse salariale en vue de son passage devant la DNCG.

Transferts Messi, Pogba, Dembélé, Lewandowski : Les 10 infos mercato de mardi 17/05/2022 À 07:11