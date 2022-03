Pogba serait prêt à partir libre de Manchester United

D'après les informations du Telegraph, Paul Pogba, lié à Manchester United jusqu'en juin prochain, serait prêt à quitter libre les Red Devils à l'issue de la saison et à se laisser le temps de décider dans les jours qui suivront. Le milieu international français est notamment suivi par le PSG, la Juventus et Manchester City, précise le quotidien britannique.

Notre avis : Tout semble encore ouvert sur le dossier Paul Pogba. Les mois à venir seront décisifs.

Sanches vers l'AC Milan ?

Sollicité par le FC Barcelone l'été dernier, Renato Sanches devrait bel et bien quitter le LOSC cet été. Le milieu international portugais, sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2023 et qui représente l'une des plus grosses valeurs marchandes du club, serait en partance pour l'AC Milan selon L'Equipe.

Notre avis : Avec Renato Sanches et Sven Botman, l'AC Milan ferait une bonne affaire en vue de la saison prochaine.

Le futur salaire de Kessié au Barça est connu

En milieu de semaine, la presse espagnole a révélé que Franck Kessié, en fin de bail avec l'AC Milan en juin, était proche du FC Barcelone. Ce vendredi, le journaliste Fabrizio Romano indique que l'international ivoirien s'est mis d'accord verbalement avec les Blaugrana (sans pour autant avoir déjà signé) et qu'il devrait gagner 6,5 millions d'euros par an sans compter les différentes primes.

Notre avis : Pour pouvoir enregistrer Franck Kessié, le FC Barcelone devra sûrement faire baisser sa trop grosse masse salariale actuelle.

Le Bayern Munich cible Gravenberch

Toujours d'après le journaliste Fabrizio Romano, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, s'est rendu cette semaine à Amsterdam afin de faire avancer le dossier Ryan Gravenberch. Pour le milieu international néerlandais de 19 ans, le champion d'Allemagne en titre ne souhaiterait pas dépenser plus de 25 millions d'euros. A l'heure actuelle, l'Ajax n'aurait encore reçu aucune offre.

Notre avis : Les prétendants seront nombreux pour le jeune talent néerlandais. Il se pourrait bien que l'Ajax le vende à plus de 25 millions...

De Jong se confie sur son attachement à Barcelone

Après deux premières saisons moyennes, Frenkie de Jong trouve sa place au FC Barcelone. Dans un entretien accordé à la télévision néerlandaise Ziggo Sport, le milieu de 24 ans, lié aux Blaugrana jusqu'en juin 2026, a rappelé son attachement au club catalan. "J'adore être à Barcelone. J'aurais probablement prolongé pour six ans supplémentaires si le club me l'avait proposé. Est-ce que je pourrais être tenté par le Bayern ? Non. Je suis tellement heureux à Barcelone que je pourrais jouer ici le plus longtemps possible", a confié l'ex-joueur de l'Ajax.

Notre avis : Frenkie de Jong est totalement impregné dans le projet Barça, et c'est une excellente nouvelle pour l'actuel troisième de Liga.

